Juan Pablo Luque: “La grave crisis de Chubut no permite especulación ni falta de experiencia”

El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador de Chubut por el frente peronista Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, aseguró que la grave crisis que enfrenta la provincia “no permite especulación ni falta de experiencia”, y atacó con dureza a su rival de Juntos por el Cambio, el senador Ignacio “Nacho” Torres, de quien recordó su paso como funcionario de Mauricio Macri.

“Acá no se permite la especulación ni la falta de experiencia. Chubut vive una grave crisis educativa, económica y de deuda. Nosotros estamos preparados. Comodoro Rivadavia está considerado el municipio mejor administrado de la Argentina, cuando la provincia representa exactamente lo contrario”, afirmó el dirigente, en una entrevista con Infobae, que se realizó por videoconferencia.

Juan Pablo Luque tiene que lidiar con la pesada herencia del gobierno de Mariano Arcioni, del que no se reconoce sucesor, ni admite vínculo alguno. Enfatiza su autonomía e independencia y se declara desenganchado de cualquier padrino político. “Yo no me siento parte del oficialismo. Cuando Arcioni fue candidato a gobernador, mi candidato fue otro. No tengo absolutamente nada que ver con él”, resaltó.

En ese sentido, cargó con dureza contra “Nacho” Torres, a quien relacionó “con los peores gobiernos nacionales que tuvimos, como fue el de Macri, en donde el candidato fue director del Plan Patagonia, un pésimo plan con un mal funcionario, que no le trajo un beneficio a ningún chubutense, ni a ningún patagónico”.

Más allá de las críticas, Luque habló sobre sus propuestas, subrayó que la crisis educativa que enfrenta Chubut es “la peor de todas” las cuestiones a resolver y culpó por la inseguridad, que tiene epicentro a la ciudad de Trelew, al “abandono del gobernador y del actual al intendente”.

Además, el candidato habló sobre la cuestión de la explotación de la megaminería a cielo abierto, que puso a la provincia al borde del estallido hace más de dos años: “La ciudadanía va a definir qué proyecto de provincia desde el punto de vista productivo quiere llevar adelante. Hace poco tiempo la ciudadanía le dijo no a la minería. En esto yo soy muy claro: no voy a hacer ningún proyecto productivo que no tenga licencia social”.

-Faltan pocos días para que termine efectivamente la actividad proselitista. ¿Cómo está encarando este último tramo de la campaña?

-Bien, faltan pocos días para votar en la provincia de Chubut. Es una campaña que ha sido bastante corta, en una situación en donde el invierno en la Patagonia genera obviamente recorridos que se hacen un poquito más largos, porque las distancias se hacen bastante extensas y con las rutas con las complicaciones, con nevadas y demás, se generan complicaciones. Pero estamos haciendo una campaña realmente muy buena y estoy muy contento de poder escuchar, sobre todo, a cada uno de los sectores que representan una provincia muy distinta en cada una de sus realidades.

-Si le pregunto por qué Juan Pablo Luque le pide el voto a los chubutenses ¿qué diría?

-Porque somos el único proyecto que venimos demostrando con experiencia en gestión y con resolución de problemas a diario, en mi rol de actual intendente de la ciudad más grande que tiene la provincia y una de las más importantes de la Patagonia. Hemos desarrollado un trabajo que nos ha permitido tener lo que hay que tener para poder gestionar una provincia con los problemas que tiene Chubut. Acá no se permite ni la especulación, ni tampoco la falta de experiencia.

Para eso hay que tener equipos preparados, realmente, en llevar adelante un trabajo como el que nosotros entendemos que estamos listos para empezar directamente a gobernar y no a tener que aprender de qué se trata.

-Hagamos un zoom sobre una temática que seguramente atraviesa a la provincia como también afecta a todo a todo el país, que es el tema seguridad. ¿Cuáles son sus propuestas?

-Tenemos realidades muy diversas respecto al tema seguridad. Hay situaciones graves a atacar en forma urgente, como es la situación que vive la ciudad de Trelew, que es una de las ciudades más importante de Chubut y cabecera de la región del valle. Tiene índices de inseguridad muy marcados, con un abandono por parte del Estado provincial y del Estado municipal que ha agravado la situación.

El flagelo del delito es un problema que existe en distintos puntos de la provincia, pero la verdad que la situación es muy distinta dependiendo de los lugares. Tenemos que atacar lo inmediato en Trelew y en las ciudades grandes y para eso es importante volver al sistema de cuadrículas en los barrios, que funcionó muy bien. Vamos a generar inversión en infraestructura, móviles, tecnología y voy a aplicar lo que ya he hecho en mi rol de intendente: entendemos que la manera más rápida -y más eficiente, sobre todo- de cambiar la situación en materia de inseguridad, es a través de la generación de trabajo, inclusión y políticas educativas, deportivas y culturales.

Comodoro Rivadavia era la ciudad de la Argentina hace una década con mayor índice de tasa de homicidio por habitante de la Argentina. Superábamos incluso a Rosario, sin dudas una de las ciudades más violentas que tiene hoy nuestro país. Ese índice lo bajamos en un 70% en Comodoro, gracias a que hoy somos la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, que hemos llevado adelante políticas deportivas inéditas, con un plan de infraestructura deportiva único en la historia. Este año vamos a estar invirtiendo cerca de 3.000 millones de pesos del municipio en infraestructura deportiva, materia cultural y educativa y en espacios públicos.

Hemos mejorado sustancialmente los espacios públicos de la ciudad, generando más de 20 canchas de césped sintético en los barrios periféricos. En vez de utilizar las plazas para la delincuencia, logramos que los jóvenes practiquen deportes y actividades en ese lugar. Así bajamos los índices de manera estrepitosa. Trelew, con muchísima menos población que Comodoro, hoy tiene 100% más de delito agravado, con un intendente y el gobernador que dejaron la ciudad totalmente abandonada.

-Sobre la cuestión educativa, Chubut es una provincia que ha tenido problemas docentes, por conflictos de meses sin clase.

-Chubut tiene una catástrofe en materia educativa, sin dudas es el problema más grave que tiene. Hace cinco o seis años que no se ha finalizado un ciclo lectivo completo. No se han perdido dos o tres días de clase, se han perdido el 30 o 40 por ciento del ciclo lectivo. O sea que un chico que comenzó primer grado con 6 años, terminó la escuela primaria y no tuvo la posibilidad de aprender los contenidos básicos para iniciar el secundario con las herramientas necesarias.

Antes no estaba en agenda que había que garantizar los 180 días de clases o que las escuelas estén en condiciones. Hoy nos pasa habitualmente que hay dos semanas o tres semanas con las escuelas cerradas por pérdidas o por la rotura de un caño de gas o por una caldera que no funciona, cuando eso no es un problema económico que sí, claramente, atraviesa la provincia de Chubut. Son problemas que se solucionan con gestión y recursos mínimos.

Nosotros planteamos un esquema muy distinto. Tenemos que solucionar lo obvio, que es jerarquizar al docente, poder trabajar con los auxiliares de la educación, mejorar claramente esos aspectos para poder garantizar los 180 días de clases y que las escuelas estén en condiciones. Pero después tenemos que jerarquizar la educación técnica, ir hacia lo que el mundo hoy está demandando en cuanto a la generación y la demanda de empleo. Hay que cambiar la currícula educativa, avanzar hacia los temas tecnológicos, capacitaciones, incorporar programación, software. Hoy las empresas IT están buscando gran cantidad de mano de obra en las provincias argentinas y nosotros tenemos una posibilidad de desarrollarnos fuertemente.

-Le quiero pedir hacer un paso atrás sobre este tema. ¿Cómo va a lograr cumplir con ese objetivo de los 180 días de clase?

-En realidad comenzamos al revés. Chubut vive una grave crisis económica financiera y de deuda. (NdR: la conexión vía zoom se interrumpe, por inestabilidad en la señal) Hay que mejorar la conectividad en toda la provincia, porque es un desastre la conexión a internet que tenemos en ciudades tan importantes como Trelew, Comodoro Rivadavia y en distintos lugares…

Decía que este año 2023 Chubut tiene que afrontar pagos de deuda por cien mil millones de pesos, que se componen de capital más intereses. Se renegoció la deuda que se pidió en el año 2016, de 650 millones de dólares, afectados exclusivamente para obra pública, de los cuales un porcentaje muy pequeño fue efectivamente a obra pública y nos generó un problema estructural enorme. Encima, cuando reestructuramos la deuda no cortamos el sistema de Letras, que es como pedir un préstamo personal en el banco para afrontar el pago de la tarjeta de crédito.

Nosotros estamos preparados porque ya lo hemos hecho en nuestra ciudad, al haber puesto a la ciudad de Comodoro Rivadavia en un esquema de desendeudamiento completo. En la provincia hay que reestructurar y refinanciar la deuda y aprovechar toda esa cantidad de recursos que se están perdiendo dentro del sistema financiero por mala administración, por no saber gestionar, por no ir a reclamar al gobierno nacional lo que la provincia de Chubut se merece.

Los chubutenses regalamos hace algunos años un punto de coparticipación a favor del Estado nacional, que nunca hemos recuperado. Somos la primera provincia en endeudarnos en el fondo fiduciario nacional y la última provincia en recepción de Aportes del Tesoro Nacional, que son no reintegrables, cuando somos la quinta provincia aportante neto al Producto Bruto Nacional, teniendo en consideración las exportaciones que generamos. Todo eso lo vamos a ir a discutir, lo vamos a ir a renegociar y con esos recursos económicos y con desarrollo y producción, vamos a generar recursos para poder mejorar la situación de la educación.

-Le pido que abordemos el tema de la producción y el desarrollo productivo ¿Cuáles son sus propuestas?

-Provengo de una ciudad eminentemente industrial, como es Comodoro Rivadavia. Es la ciudad donde se generan los mayores ingresos a través de las regalías petroleras. Hace dos años que vengo recorriendo la provincia con equipos técnicos, trabajando silenciosamente, recorriendo más de 55 mil kilómetros, entrevistándonos con todos los sectores y Chubut tiene un potencial productivo como pocas provincias argentina. Pero tenemos un profundo problema de desinversión en obra pública e infraestructura al servicio de la capacidad productiva. Tenemos un atraso de 30 años y debemos avanzar fuertemente con las inversiones, porque somos una provincia que le puede seguir aportando al gobierno nacional mucho más que lo que está aportando.

En el primer trimestre generamos más de 2.400 millones de dólares de exportaciones, donde el 90% lo hicimos en el corredor de la ruta nacional 3, que va desde Puerto Madryn hasta Comodoro Rivadavia. Es la franja más chiquita de la provincia, teniendo toda una extensión hacia la Cordillera, donde se podrían generar productos alimenticios, desarrollo turístico como los que tenemos que son maravillosos. Pero aparte, tenemos la posibilidad de continuar con la explotación petrolera, y avanzar fuertemente con lo que el mundo demanda hoy en día, que son las energías renovables.

Somos la primera provincia generadora de energía renovable de la Argentina. Producimos el 29% de la energía renovable y estamos detrás de una agenda de hidrógeno muy fuerte. El año pasado nos visitaron en Comodoro Rivadavia seis embajadores de los países más importantes del mundo. Vinieron a una de las tres primeras plantas del mundo de hidrógeno verde, que es la planta de Hychico.

Tenemos los tres parques eólicos más eficientes del mundo para desarrollar toda una matriz energética que el mundo está demandando, ante una agenda de bajar la emisión de carbono y el consumo de combustibles fósiles. Tenemos un potencial muy fuerte que nos posiciona en una agenda mundial muy importante, sumada a todo lo que hoy Chubut ya tiene: somos la principal exportadora de langostinos de Sudamérica, competimos con Ecuador, y tenemos un potencial muy fuerte. Pero solamente el 2% de todos esos productos le generamos valor agregado, porque nuestra economía está muy primarizada, que cuenta con posibilidades de generar a través de la ciencia y la tecnología esa industrialización y mejorar la matriz productiva para generar gran cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo en Trelew, que es uno de los lugares que tiene más necesidad de desarrollo.

-En la cuestión petrolera ¿cuál es la mirada que tiene y las ideas que podría impulsar si es electo gobernador?

-La cuenca del Golfo San Jorge es protagonista fundamental dentro de la matriz energética de la Argentina con la producción de petróleo. Producimos el 32% de los hidrocarburos a nivel nacional, pero claramente somos una cuenca centenaria, en donde el declino de la cuenca, que le ha dado tanto a la Argentina durante tanto tiempo, es una realidad.

Hoy las empresas petroleras que invierten en la cuenca de Golfo San Jorge cada vez tienen que invertir más dólares para generar la misma producción, e incluso ha disminuido los últimos cinco años a índices que realmente nos preocupan. El desafío es, a través de la tecnología, avanzar con la recuperación. Hoy ya estamos en la recuperación terciaria, con posibilidades de inversiones en materia de polímeros, que están dando buenos resultados.

De hecho, pozos de más de 90 a 100 años están dando resultados históricos, tanto YPF como a Capsa, que son los que están invirtiendo en recuperación terciaria. PanAmerican, en Comodoro Rivadavia, en Cerro Dragón, es la que mayor inversión realiza. Cerro Dragón para nosotros es estratégico, porque la cantidad de puestos de trabajo que nosotros pretendemos mantener y generar, obviamente, la exploración, como se están haciendo algunas exploraciones en no convencional también.

Tenemos la formación D-129, que tanto Tecpetrol, PanAmerican e YPF están haciendo determinadas exploraciones para ver si logramos tener un protagonismo también en no convencional. Sabemos que Vaca Muerta hoy es la niña mimada de la industria petrolera y gasífera de nuestro país, es una buena noticia para la Argentina, pero pretendemos seguir siendo protagonistas de la matriz petrolera, porque tenemos todavía mucho para seguir desarrollando.

Tenemos muchas pymes capacitadas, con experiencia de 60 a 70 años y con tecnología apropiadas, te diría que hasta superior a los índices a los medios de la Argentina. En ese contexto, tenemos industria muy posicionada para poder seguir siendo protagonistas de industria petrolera y gasífera de la Argentina.

-Nos metemos ahora en un tema conflictivo para la provincia como es el tema minero. Hubo mucha resistencia a la megaminería ¿cuál es su opinión?

-Somos el único proyecto político de la provincia que hemos presentado un lineamiento de gobierno fuertemente apalancado en un plan productivo que es un poco lo que te acabo de analizar. Planteamos algo muy básico, que lo tenemos escrito: cualquier proyecto productivo que tenga la provincia de Chubut debe tener licencia social y tiene que ser económica, ambiental y socialmente sustentable y sostenible.

¿Con esto qué quiero decir? Somos los chubutenses quienes vamos a definir qué hacer con nuestros recursos naturales de aquí en adelante. Hemos sido realmente muy generosos con la República Argentina durante muchísimo tiempo, a través de la cantidad de recursos que te mencioné recién, el petróleo, el gas, la pesca, el aluminio, nuestras represalias hidroeléctricas, que generan energía muy importante. Nuestros parques eólicos también. Y ha sido muy poco lo que nos ha quedado en consecuencia a los chubutenses.

Somos nosotros quienes vamos a decir qué vamos a hacer con nuestros recursos y de qué manera queremos llevarlo adelante. Con los parámetros que te acabo de mencionar, intento poder ser claro en que la ciudadanía va a definir qué proyecto de provincia desde el punto de vista productivo quiere llevar adelante. Hace poco tiempo la ciudadanía le dijo no a la minería.

-¿Y ese No, es un No que se va a respetar o se puede revertir, contando que la producción se puede hacer sin afectar el ambiente?

-Para eso hay que recuperar algunas cuestiones que hoy no están en el corto plazo sencillas de recuperar y es un tema que pasa en toda la Argentina. Hay un descreimiento muy fuerte hacia la dirigencia política en el país. Ese descreimiento claramente genera que los controles de Estado no sean para nada eficientes y esa falta de controles no asegure la ausencia de contaminación. Provengo justamente de una ciudad que debe ser de las que tiene mayor contaminación de la Argentina.

Para que se den una idea, hay 4.000 pozos petroleros dentro del ejido urbano, distribuidos en los barrios. Abrís la puerta de tu casa y te encontrarás con una cigüeña de petróleo perforando, o un oleoducto que pasa por abajo, entre un barrio y otro. O una línea alta tensión, que genera no solamente contaminación visual, sino también contaminación sonora e inconvenientes.

En esto yo soy muy claro: no voy a hacer ningún proyecto productivo que no tenga licencia social. Y en ese contexto, me parece que englobamos no solamente la minería, sino cualquier otro proyecto que pueda dañar el ambiente y que no sea controlable por el Estado.

-¿De las propuestas vinculadas a la gestión y vinculadas a su campaña, queda algo por mencionar?

-Es extenso el plan. Está el desarrollo turístico en la Cordillera, que para mí es clave. Tenemos un lugar como la meseta central, que es donde se quiso llevar adelante el proyecto de minería, donde tenemos un plan de turismo geopaleontológico maravilloso. Hay 10 restos de dinosaurios que hoy están en los museos de Londres, de París, de algunos lugares de Asia que han salido de aquí y que tampoco le sacamos un usufructo los chubutenses para generar toda una ruta que hoy contrasta también con una industria vitivinícola que viene creciendo a pasos agigantados en distintos lugares, sacando muy buenos productos vitivinícolas. Y tenemos la mayor producción de cerezas y somos el principal exportador de cerezas de la Argentina.

-Pasemos a la política. Tiene una mirada crítica sobre el gobierno actual y va a ser candidato como parte del oficialismo. ¿Cómo vive esta dicotomía?

Yo no me siento parte del oficialismo. Cuando Arcioni fue candidato a gobernador, mi candidato a gobernador fue Carlos Linares. Los dirigentes políticos no caen de un plato espacial, sino que hay una cantidad de gente que vota a un candidato y no a otro y en ese contexto, somos respetuosos de la institucionalidad. Como intendente, tengo la obligación de gestionar con cualquier gobernador. Tenía que discutir cuáles eran las cosas que le convenían a mi ciudad mientras era intendente y ,en ese contexto, intenté siempre ser una rueda de auxilio permanente.

En los últimos tiempos la política se ha caracterizado más por tirar piedras entre distintos sectores. Yo soy de los que creen que a través de la propuesta, a través del diálogo, se resuelven más problemas que solamente en la agresión, en la chicana, en inventar permanentemente inconvenientes. Siempre he sido muy crítico de la gestión provincial porque no es buena, claramente. Chubut se encuentra una crisis económica, una crisis educativa, una crisis en materia de salud. Me parece que en ese contexto sí hay una estrategia clara por parte de la oposición de Juntos por el Cambio de ligarme con el gobernador Arcioni.

Es como que yo diga que Torres es Mauricio Macri, y lo es. En mi caso he tenido la posibilidad de la independencia. Pude manejar un municipio que está considerado el municipio mejor administrado de la Argentina, cuando la provincia de Chubut representa exactamente lo contrario. En eso me contrastan cuestiones muy claras muy concretas, hace falta comparar gestiones nada más.

-Usted no se reconoce como un aliado o como parte del equipo de Arcioni.

-No solo no me reconozco, sino que no tengo absolutamente nada que ver con Arcioni. Y no tengo ninguna incidencia dentro del gobierno provincial, ni del gabinete provincial, ni de ningún estamento provincial. Me parece que eso es claro. Hay cosas que son demostrables, cuestiones que simplemente con mirar un poco cuál es la realidad del gabinete provincial y compararlo con el gabinete que yo tengo en mi municipio: no hay absolutamente puntos de coincidencia en nada.

Entiendo y creo que el juego de la política a veces lleva a este tipo de situaciones, y se ha logrado generar confusión, pero hay que ser claro también. Es como que yo diga que Torres, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, que es socio político del peor intendente que tiene esta provincia, que es Adrián Maderna, relacionado directamente con la delincuencia, con la mayor generación de desempleo de una de las ciudades más pujantes que tuvo la provincia de Chubut y que la vamos a volver a reconstruir, como es la ciudad de Trelew. O relacionarlo directamente con los peores gobiernos nacionales que tuvimos, como fue el de Mauricio Macri, en donde el candidato Torres fue director del Plan Patagonia, un pésimo plan con un mal funcionario, que no le trajo un beneficio a ningún chubutense, a ningún patagónico.

Torres después saltó a ser diputado nacional, ocupó dos años ese cargo; se presentó como candidato a senador nacional, dejó de ser diputado para asumir ese cargo y hoy quiere ser gobernador de la provincia. Es una persona que nunca ni siquiera colaboró con una cooperadora de una escuela y no manejó ni una bicicleta. En una situación de una provincia tan compleja como la de Chubut confiar en una persona que nunca tuvo una experiencia de gestión de gobierno exitosa que pueda sacar a la provincia del drama en que nos encontramos en Chubut.

Mariano Arcioni es el gobernador de Chubut y termina su gestión con niveles de rechazo y desaprobación sin precedentes Mariano Arcioni es el gobernador de Chubut y termina su gestión con niveles de rechazo y desaprobación sin precedentes

-¿Cómo está viendo la cuestión nacional? Hay un precandidato a presidente como Sergio Massa y Juntos por el Cambio, por otro lado, viviendo también una interna muy dura. ¿Qué piensa de esto?

-Me aboqué exclusivamente a mi provincia. Lo he dicho muchas veces: intento poder salirme de la cuestión nacional, que creo que nos ha hecho mucho daño a los argentinos en los últimos tiempos. Hay una irresponsabilidad de los distintos dirigentes políticos de tener una enorme falta de generosidad con lo que la sociedad nos reclama, que es “dejen de pelearse entre ustedes que no me solucionan ningún problema. Pónganse a laburar y a arreglar los problemas que los argentinos necesitamos arreglar”.

No me involucro en la campaña nacional y no tengo ningún padrino que me diga “andá, tenés que hacer esto o aquello”. No me paga la campaña política la Capital Federal, como se la pagan a Torres, porque el dinero de los porteños viene a una provincia como la nuestra en pago de una campaña política. Durante mucho tiempo tuvimos empapelada la provincia de Chubut con la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Esto me da mucha independencia y autonomía para tomar decisiones, por eso digo que yo sí voy a defender los intereses de mi provincia primero. Porque mi obligación va a ser ir a discutir y a gestionar, sea quien sea presidente. Y lo hemos demostrado ya generando las luchas y las discusiones que hemos tenido en alguna oportunidad, tanto a nivel provincial como a nivel nacional.

-¿Sea quien fuere el presidente? ¿Sea Massa, Larreta o Bullrich?

Sea quien sea el presidente.