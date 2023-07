Javier Milei: “Con una Argentina dolarizada le pagás de taquito al FMI”

A tres semanas de las elecciones primarias, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió su proyecto para dolarizar la economía argentina, ratificó que ya tiene “el financiamiento” para llevar adelante esa iniciativa y explicó qué pasará con las deudas y los ahorros de las personas bajo ese modelo.

Además, durante una entrevista con Infobae, aseguró que si el país adopta la divisa estadounidense como moneda de curso legal le podría “pagar de taquito” al Fondo Monetario Internacional y también cuestionó a la referente de Juntos por el Cambio y actual rival en los comicios, Patricia Bullrich, con quien antes solía mostrar cercanía, al acusarla de estar detrás de las últimas denuncias contra su espacio.

-¿Ya tiene un plan específico para dolarizar? ¿Va a haber una fecha en la cual el peso va a dejar de existir o las dos monedas van a coexistir durante un tiempo hasta que deje de circular el peso?

-Nosotros el proyecto ya lo tenemos armado. Se va a enviar ni bien asumimos, es decir, sería una de las primeras cosas que estaríamos enviando al Congreso y, en este contexto, nosotros estamos trabajando con la solución que propuso Emilio Ocampo, que es muy interesante, porque es una conjunción entre la solución ecuatoriana y la solución del Salvador. En el caso de Ecuador, se dijo ‘bueno de acá a tres meses hay que cambiar todos los sucres por dólares y automáticamente se dolariza la economía. Ahí hay un problema de índole operativa, pensá que el billete más grande de Argentina son cuatro dólares a mercado, pero, qué es lo interesante de Ecuador, que lo intentaron hacer en tres meses, no lograron cambiar todos los billetes, lo extendieron tres meses más, no lo llegaron a hacer y tardaron nueve meses en hacer ese proceso. En el caso de El Salvador, se tardó 24 meses. Básicamente, lo que se hizo es que se le dejó libertad de elegir cuando cambiaban la moneda a los salvadoreños y ese proceso duró 24 meses. Lo interesante de la propuesta de de Emilio Ocampo es que se plantea el modelo del Salvador, pero cuando se han rescatado dos tercios de la base monetaria, es como una suerte de plebiscito y en ese momento se acelera el proceso de conversión y ahí la economía ha quedado dolarizada.

-¿Por qué no se podría hacer un ajuste fiscal y garantizar un Banco Central independiente para bajar la inflación, como proponen otros economistas?

-Bueno, lo primero que te diría es que la convertibilidad justamente fue una regla monetaria dura, donde el Banco Central era independiente y cuando los políticos quisieron volver a las andadas, volvieron. Por lo tanto, o sea, eso te diría que es un tema no menor, eso ya falló. De hecho, al espacio que propone eso, Juntos por el Cambio, habría que recordarles que ellos son los mismos que se llevaron puestos a Federico Sturzenegger el 28 de diciembre del 2017 y es ahí donde comenzó la hecatombe. Justamente ellos, que se jactan de institucionalistas, cuando no les gustó lo que estaba haciendo el Banco Central se lo llevaron puesto. Imagínate que si los que se jactan de ser institucionalistas hicieron esa aberración, lo que pueden hacer los impresentables del Frente de Todos, o sea,10.000 veces peor.

Desde el punto de vista instrumental, tenés un montón de propuestas para resolverlo. Tenés la que hicimos nosotros desde La Libertad Avanza con las mejoras que nos propuso Diana Mondino, está la que hizo, por ejemplo, Emilio Ocampo con Nicolás Cachanosky, la que hizo Adrián Rabiar, la que hizo Jorge Ávila, la que hizo Carlos Rodríguez, o sea, hay un montón. Vos tenés un montón de variantes que sí se pueden hacer y, de hecho, nosotros conseguimos el financiamiento para hacer una bien básica. Entonces, no es un problema la instrumentación técnica, ¿sabés cuál es el verdadero problema? Que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien. Esos que dicen que si se dolarizaría se tendría que hacer a 3000, 5000, 10,000 pesos, el número que vos quieras, la pregunta es, entonces, ¿si hoy el dólar está tan barato, por qué no están todos comprando? Si vos tenés una forma de ir a comprar al paralelo. No dejemos que nos mientan los políticos, va a ser el tipo de cambio que esté en ese momento.

-Al tipo de cambio de mercado.

-Sí, que es el precio del dólar. El precio es el que hay, es el precio de mercado. Ahora, vos tenés que rescatar un pasivo monetario que suele oscilar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, que es la suma de las Lelics más la base monetaria. Los economistas están muy empecinados en utilizar la metodología del Fondo y usar las reservas netas, pero este es un ejercicio donde vos vas a liquidar el Banco Central, con lo cual, a vos lo que te importa son las reservas brutas, que son tuyas, y ahí vos tenés la posición de oro, tenés un conjunto de activos en dólares que están en torno a los 10.000 millones de dólares, con lo cual, vos podés rescatar eso y después vos tenés que rescatar las Lelics, que oscilan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, vamos a suponer el peor de los casos, 30.000 millones de dólares. Pero también el Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares y vos tendrías que canjearlos por otros títulos. Vos con esos títulos ya podrías rescatar las Lelics.

-En la práctica, ¿cuánto tiempo tardaría ese proceso de dolarización?

-Una vez que vos sancionaste la ley, demanda entre 9 y 24 meses, que es lo que tardó, digamos, entre lo que fue la solución de Ecuador y la solución del Salvador.

-En esos meses, ¿las empresas, por ejemplo, van a estar obligadas a empezar a pagar los sueldos en dólares?

-Mientras que está el proceso de conversión, es más, a vos te da lo mismo, porque lo hiciste al tipo de cambio de mercado. Cuando vos tenés tipo de cambio de mercado, ya están arbitrados los precios, por lo que te da exactamente lo mismo, es una cuestión operativa y si querés tener dólares, vas a tener dólares, vas al Banco Central, te presentás y te los dan.

-¿Pero la gente no va a querer desprenderse de esos pesos? Es decir, ¿no hay probabilidades de que las empresas prefieran pagar en pesos para desprenderse esos pesos?

-No importa, es una cuestión de índole operativa. Si a vos te depositan el sueldo en el banco y después querés retirar dólares, agarrás y lo hacés. O si te pagan en dólares, no es un problema, perfecto. A ver, lo que más te lo empasta en el tiempo tiene que ver con que vos necesitás billetes de baja denominación. O sea, no es un problema de índole de reemplazar los pesos por los dólares, el empleado va a poder ir al banco y reemplazar esos pesos por la cantidad de dólares al valor mercado.

-Una persona, por ejemplo, que saca en cuotas un producto, ¿esa deuda existente, se va a pagar en pesos o en dólares?

-¿Qué te importa que quede dolarizada? Si tus ingresos también están dolarizados, se acabó el problema de descalce de moneda, no hay.

-¿Y si sigo cobrando en pesos?

-Podés ir al banco y cambiarlos por los dólares, pero no es un problema, porque tenés los pesos, los dólares, te da lo mismo, está arbitrado. Ya está arbitrado y el precio es el de mercado.

-¿Con los ahorros de las personas, qué va a pasar? ¿También se van a dolarizar?

-Los ahorros de los argentinos ya están dolarizados. De hecho, cuando vos mirás el caso de la Argentina y vos mirás, el balance del Banco Central, el pasivo suele oscilar entre 30.000 millones de dólares y 40 mil millones de dólares, o sea, la suma de base más las Lelics.

-¿Los contratos ya existentes se van a mantener en pesos o se van a dolarizar?

-Es que te da exactamente lo mismo, porque vos ya tenés un tipo de cambio con el cual se están haciendo las conversiones. O sea, te pasas de una moneda a la otra: ok, te lo dolarizo, y ¿qué problema hay? Si total, yo puedo agarrar mis ingresos en pesos y los paso a dólares. Esto es importante porque una de las cosas más graves que tiene Argentina es el riesgo moneda y, entonces, al darse esta situación no solo que se termina el riesgo de la moneda, también se termina el riesgo expropiatorio que surge de la existencia de cepos. ¿Sabés qué es lo más interesante de la dolarización? Que es irreversible.

-Sin política monetaria, ¿cómo se financiaría un eventual déficit fiscal de la Argentina?

-Yo te lo devuelvo con una pregunta: ¿si a vos en tu casa no te alcanza la plata, te vas de caño?

-No.

-No. Bajás el gasto o salís a laburar más, le buscás la vuelta. Bueno, ¿por qué, entonces, queremos naturalizar irnos de caño? ¿Por qué la solución a un problema fiscal es robarnos con la política monetaria’ Es una locura, por eso tenemos estos descalabros monetarios. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros, justamente, con lo primero que arrancamos, en paralelo, es con lo que tiene que ver con la reforma del Estado. Además del recorte de Ministerios, estamos proponiendo una fuerte reducción del gasto público, eliminar la obra pública, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia y municipios, eliminar lo que tiene que ver con los subsidios económicos. Fíjate que se pueden aplicar un montón de ingeniería financiera para resolver problemas sin que impacte tan fuertemente sobre el sector privado y que la mayor parte de la carga caiga sobre el sector público. Después, nosotros estamos proponiendo avanzar en privatización de las empresas del Estado, porque no puede ser el déficit que tienen, que son básicamente cajas de los políticos.

-¿Qué empresas?

-El caso de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, nosotros lo que estamos proponiendo es darles un año de working capital y que la empresa quede en manos de los empleados y que la gestionen los propios empleados, que son gente de bien, gente de trabajo, que van a terminar sacando a patadas a los políticos ladrones.

-¿YPF?

-YPF también tienen que ser privatizada, es un escándalo, fíjate la cantidad de empleados que tenía YPF cuando era del Estado, cuando fue del sector privado y ahora que volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos. Eso no funciona así. No funciona el modelo de los kirchneristas, ni tampoco funciona el modelo que propone Junto por el Cambio, que es decir que la van a hacer eficiente, lo cual no existe, eso es un oxímoron, nada que haga el Estado es eficiente, porque vos, para que algo sea eficiente, tenés que pagar los costos de lo que hacés.

-Otro de los problemas grandes que tiene la Argentina, junto con la inflación, es la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo plantea en su eventual gobierno encarar esas negociaciones? ¿Se tiene que renegociar la deuda?

-Pero, a ver. El caso de la deuda con el Fondo… en realidad, el problema de la Argentina es que tiene déficit fiscal. La contracara del endeudamiento es el déficit fiscal. Argentina tiene deuda porque tiene déficit fiscal y la verdad que el programa de ajuste que propone el Fondo, al lado de que proponemos nosotros su juego de niños, es decir, nosotros queremos ir en serio contra los políticos ladrones, el Fondo no quiere ir contra los políticos ladrones, lo que quiere el Fondo es devengar tasa de interés.

-¿Sería más fácil pagarle al Fondo Monetario con una Argentina dolarizada?

-Lo hacés de taquito.

-¿Porque el país también recauda en dólares?

-Es que, el problema de la doble transferencia se acabó. De hecho, te queda toda la economía dolarizada, por lo tanto, no tenés ningún tipo de problema, digo, está toda la economía funcionando en dólares, eso no sería un problema. Lo que sí tenés que poner en caja es las cuentas públicas y acá la discusión es quién paga el ajuste. Nosotros decimos que el ajuste lo tiene que pagar la política, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados y los sindicalistas que entregan a los trabajadores.

-Pasando un poco a la política, en su momento usted tenía una buena relación con Patricia Bullrich, ¿ve alguna posibilidad de un eventual acuerdo, ya sea preelectoral, en el caso de que la lista de Bullrich no supere las PASO, o postelectoral, para gobernar con el sector de Patricia Bullrich?

-En principio, tendrías que preguntarles a ellos por qué durante el último mes y medio vivieron haciéndome operaciones, inventándome cosas y atacándome desde el sector de ellos, porque todas las operaciones que me armaron en el último mes o mes y medio, salieron desde ese lugar.

-¿No del de Larreta, al que usted siempre menciona?

-Esta vez, los mayores ataques vinieron desde el sector de Bullrich, ya sea el escrache organizado por gente de ella, cuando en una caminata sorpresa me hicieron inteligencia y me mandaron a una concejala a escarcharme y era, justamente, de ellos; la persona que acusó de cosas a mi hermana, es una persona que fue parte de la lista de Massot, y no solo eso, sino que algunos de los que denunciaron ventas de candidaturas son parte de Juntos por el Cambio.

-¿Le molesta que salgan estas denuncias?

-No. Que se haga justicia. ¿Y sabés qué es lo mejor de todo esto? Nosotros hemos sido muy claros explicando que nosotros bancamos nuestras propias candidaturas, es decir, lo hacemos con el esfuerzo nuestro, no le cuesta un solo peso al pagador de impuestos. El resto no puede explicar cómo lo hace.

-Usted, personalmente, ¿cómo financia su campaña electoral?

-Con nuestro propio trabajo.

-¿Con la venta de libros?

-No, digamos, tiene que ver con muchas cosas que implican actividades en las cuales vos aportás tu trabajo. Entonces, qué sé yo, a mí, digamos, ¿cuánto crees que sale ir a caminar por la calle? Nosotros ahora estamos haciendo caminatas sorpresas. ¿Cuánto crees que sale eso? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña acorde, nosotros venimos a hacer un servicio, a servir en la política, no a servirnos de la política para enriquecernos.

-¿Hay algún dirigente valioso dentro de Juntos por el Cambio?

-Mauricio Macri.

-¿Es el único?

-Los demás me defraudaron bastante.

-¿Extraña algo de su infancia?

-No.

-¿No tuvo una infancia feliz, digamos?

-No, es que… cuando vos vivís acorde a tus convicciones, vos entendés que hoy sos el resultado de un conjunto de decisiones, ya sean acertadas, equivocadas, y todo eso es aprendizaje. Entonces, yo no quiero ni cambiar nada de mi pasado ni decir ‘no, yo hubiera hecho otra cosa’, no. Digamos, o sea, afortunadamente, cada una de las cosas que hice, la hice con la convicción correspondiente y, además, cuando me equivoqué eso fue una fuente de aprendizaje, es decir, si vos, entonces, tanto lo bueno como lo malo sirve para aprender, es decir, vos tenés maestros, entonces, vos lo que tienes que hacer es saber capitalizar los maestros, entonces, vos podés aprender de situaciones buenas y de situaciones malas, es decir, la clave está en que vos aprendas de eso, entonces, yo digo… o sea, no, no añoro nada, digo, no necesitaría cambiar nada. ¿Por qué? Porque estoy contento porque he sabido capitalizar cada una de las experiencias, las buenas y las malas.

-¿Qué cosas lo sensibilizan?

-A ver, si yo tengo que hacer una lista de los mejores economistas de la historia, de los que están entre nosotros y que son personas formidables, están Guillermo Calvo, que es profesor en Columbia en Nueva York y, es más, con Guillermo Calvo tengo el récord de más tiempo seguido hablando de economía sin parar, estuvimos 13 horas y medias en su chacra de Punta del Este; después tenés el caso de Carlos Rodríguez, que es el jefe de asesores, y después tenés a Alberto Benegas Lynch hijo, que es el máximo exponente del liberalismo de todos los tiempos. Entonces, bueno, tener la posibilidad de interactuar con todos ellos de la forma en la que interactúo es como que vos puedas ir al potrero a jugar con Messi, ¿me comprendés lo que significa? Es un privilegio enorme, ¿cómo me voy a sentir? Dichoso, afortunado. Yo soy un tipo que para con la vida tengo gratitud, o sea, ¿qué querés que te diga? He encontrado personas maravillosas, tengo como guía espiritual a un rabino que se llama Axel Vanish, que es una súper estrella, tengo la posibilidad de contar con una persona como mi hermana, que es maravillosa, y te puedo nombrar a un montón de personas, ¿cómo no vas a ser un tipo agradecido?

-¿Qué opina de los bajos rendimientos electorales de candidatos libertarios en las provincias, algunos apoyados por usted y otros, no?

-Vamos por partes. Primero, hay un montón de casos que nos dicen que participamos y no participamos. Al margen de eso, ¿vos sabés cuántas elecciones se desdoblaron? 21 y una que se volvió para atrás, o sea, 20 de 24. ¿Por qué te crees que es eso? O lo pongo de otra manera, ¿vos creés que, no sé, lo que sacó Insfrán en Formosa es extrapolable del resto del país? Bueno, no, no es así, sabés que no es así. Entonces, primero que los resultados no son extrapolables, y además hay mucha gente que no va a votar en las elecciones provinciales, pero van en las generales. Y segundo, ¿sabías que Macri antes de ganar (la Presidencia), a las elecciones previas las perdió todas? Y si no, mirá los números que tiene, por ejemplo, no sé, Bullrich. No es extrapolable lo que pasa en las provincias.

-¿Por qué deberían votar por usted?

-Porque somos la única opción para poner de pie a la Argentina. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Todos los otros son socios y vos no podés pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Los únicos que queremos hacer un cambio de 180 grados en Argentina somos nosotros, somos los únicos que tenemos un programa económico consistente, somos los únicos que presentamos un programa de gobierno para una Argentina potencia en el lapso de 35 a 50 años y somos los únicos que estamos dispuestos a hacer todas las reformas necesarias y pagar los costos. Somos los únicos que estamos dispuestos a sembrar las semillas del árbol del cual no vamos a disfrutar la sombra.

-¿Cree que se pueda arrepentir de algo por haberse metido en la política en el futuro?

-Todo lo que hago, lo hago por convicción y todo lo que hago, lo hago de buena fe. El error es parte de la vida y si aparece un error aprenderé, pero cuando vos tomás las decisiones a conciencia, no tenés nada de qué arrepentirte.