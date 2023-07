Martín Palermo se emocionó al recordar a Maradona y contó un sorprendente gesto de Diego: “Esa humanidad que mostraba lo hace grande”

La carrera futbolística de Martín Palermo es digna de una película. Más de una vez el ex delantero se rehizo y en las adversidades o instancias más difíciles apareció con sus goles para ganar partidos épicos y marcar hitos que fueron más allá de ser el máximo anotador en la historia de Boca Juniors con 236 gritos. A lo largo de 20 temporadas como profesional también se ganó el cariño de todos y de los máximos referentes del fútbol argentino, entre ellos, Diego Armando Maradona y Carlos Bilardo.

Con Maradona fueron compañeros en parte del segundo semestre de 1997, cuando el Titán llegó al Xeneize. Pero en ese breve lapso forjaron una gran relación y doce años más tarde, cuando el Pelusa era entrenador de la Selección, lo convocó y Martín marcó el agónico gol a Perú por las Eliminatorias que dejó a la Argentina un pie adentro del Mundial Sudáfrica 2010. Allí anotó su único gol en Copas del Mundo, ante Grecia en el triunfo 2-0.

Pero Palermo extraña en particular “esa conexión humana con su persona que te llenaba. Diego era su sensibilidad también, estaba en todos los detalles y te aparecía cuando menos lo imaginabas. Un día llegó a mi casamiento, yo lo invité, pero nunca pensé que iba a ir y apareció con Claudia”, contó en una entrevista con el Emiliano Nunia en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

“Lo mismo cuando falleció mi hijo y apareció en el hospital. Vos decís, es Diego, no hace diferencias con nadie. Lo hizo conmigo, pero también lo hizo con otros jugadores. Esa humanidad de él lo hace grande. Desde lo futbolístico no podemos discutir nada. Su persona es lo que se valora, por lo que generó. Me transmitió muchos valores que yo en algunos casos trato de replicar”, subrayó.

“Extraño, como entrenador, verlo salir todos los domingo a la cancha. Todo eso, no lo extraño solamente yo, lo extraña todo el mundo, pero la vida quiso que hoy Diego no esté mas con nosotros y se lo extraña mucho”, añadió.

En su faceta de director técnico y hoy a cargo de Platense, de aceptable campaña en la Liga Profesional en la que se ubica 15º entre 28 equipos, pero en la tabla de los promedios es 26º. En el ámbito de los estrategas reveló que le encantaría tomar un café con Carlos Bilardo: “Hay muchos, es difícil, pero con Carlos Bilardo por la historia y las raíces de Estudiantes de La Plata, por lo que significa para el hincha de Estudiantes y para el fútbol mundial. Desde chico cuando me preguntaban qué técnico me gustaría que me dirija siempre decía Bilardo y nunca tuve la suerte. Me hubiera gustado vivir el día a día con Bilardo. Es un libro abierto, le preguntaría muchas cosas”.

MÁS FRASES DE PALERMO

El fútbol. “Sigo viviendo del fútbol. Sigo disfrutando de esta pasión que tuve de chiquito y que tanto tiempo le dediqué y he disfrutado. Aprendí del fútbol a relacionarme. Ser futbolista es vivir muchos momentos para los que el jugador de fútbol muchas veces no está preparado, pero en el momento debe encontrar soluciones, que nadie le enseña cómo vivirlas. Es una madurez y un aprendizaje constante que te da el fútbol en la vida”.

Sus logros. “Fueron muchas especiales y muy importantes en mi carrera, pero siempre fui muy ambicioso en mi carrera, por querer más y por querer cosas importantes. Cuando me toca hablar con los chicos, o en una escuelita de fútbol, siempre digo lo mismo: fueron 18 años de carrera, pero no todos fueron años de logros y éxitos. No todo es lo que aparece en Google, donde uno pone Palermo y le saltan los goles de la Selección, del Mundial, el gol a Perú o los goles al Real Madrid. No todo fue eso. Las cosas malas también han pasado o han surgido y uno ha tenido que superarse y asumirlas: lesiones fuertes que me han tenido afuera de la actividad mucho tiempo. Esos momentos te hacen crecer y te hacen saber que la vida te pone a prueba”.

Su sensibilidad. “Uno se sensibiliza por todo. Por los momentos que vivió, de las lesiones, la superación de volver a reponerse de momentos difíciles en los que te pone la vida a prueba. Después, cuando uno se supera, y le toca vivir momentos lindos, es cuando uno recuerda todo lo que paso, lo que tuve que pasar y esforzarse. Es ahí cuando aparece la familia que te moviliza y te genera esa sensibilidad en determinados momentos que, bueno, es mi persona, y lo siento así”.

Emociones que le gustaría repetir como DT. “Seguro que muchas. El deseo de como entrenador, sentir la satisfacción de conseguir un título, con el equipo que sea, sería la mayor satisfacción. Mas allá que para el entrenador, a veces, también es gratificante ver que chicos que uno los intentó ayudar en su carrera hayan progresado, crecido y dado ese salto de estar en clubes mas importantes. Eso también son logros para un entrenador, pero los títulos nos permiten sentirnos completos. Como jugador todo era mas colectivo, desde lo grupal, uno no ganaba cosas desde lo individual. Ojalá, en el día de mañana, pueda tener la satisfacción de ganar un título, que para uno, como no lo viví, no sé cómo podría reaccionar y no te lo puedo expresar, porque no es lo mismo que haber convertido un gol o haber sido campeón como jugador”.

Su perseverancia. “Más que dejar de luchar, lo mío era creer que podía cumplir los sueños que uno sueña cada noche cuando se va a dormir. Ese inconsciente me llevó a eso. Uno ve cosas, que después siente que las puede vivir. Esa perseverancia de querer conseguir y no quedarme de brazos cruzados, de esperar que algo llegue, porque eso es muy difícil en cualquier aspecto de la vida. Siempre fui muy ambicioso y siempre que cumplía un objetivo me planteaba a lo largo o corto plazo un nuevo sueño/objetivo y eso me llevaba a estar todo el tiempo reinventándome en lo que yo quería”.

Cómo le gustaría que lo recuerden. “No me gusta que yo pueda decir cómo me gustaría que me recuerden. Me gustaría que la gente lo exprese y sienta cómo pueda decirlo y como le salga. No puedo contestar eso, porque yo lo siento desde el otro lado, cuando veo una persona a la cara y sé lo que le genero, entonces son ellos lo que pueden transmitir quién es Martín Palermo. Es difícil comprender tanto cariño de la gente, pero cuando uno llega a estad edad, le da valor y cada día se vuelve mas sensible. Esa cercanía con la gente es increíble y persiste en el tiempo”.