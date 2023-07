César Sena: mentiras, tratamiento psiquiátrico, violencia y ¿relación tormentosa con Marcela Acuña?

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio ingresando a la casa de su pareja, César Sena, quien se encuentra actualmente detenido e imputado en la causa que investiga el femicidio de la joven de 28 años.

César Sena y Cecilia Strzyzowski se conocieron por la red social Tinder y, en primera medida, César le había dicho a la joven de 28 años que él era mayor de edad. “Después él nomás le dijo a ella cual era su edad verdadera porque a Cecilia no le cuadraba el tema de sus horarios y algunas cosas que él le decía. Él estaba terminando el secundario“, aseguró un testigo nombrado como “PAPA” en el expediente de la causa al que Diario TAG tuvo acceso.

En este sentido, el testigo indicó que a Cecilia le molestaba que César no le contase nada de las cosas que sucedían en su vida. “César era muy reservado con ella respecto a problemas emocionales y personales que él estaba atravesando”.

“Papa” manifestó que a él, como amigo, le preocupaba el hecho de que Cecilia estaba generando un apego emocional hacia su pareja y que, debido a eso, ella le perdonaba muchas cosas que él hacia “porque César después de que discutían, le decía: yo no puedo vivir sin vos“.

Refiriéndose al vínculo de Cecilia con Marcela Acuña, el 7 de octubre del 2022, manifestó el testigo que su amiga le hizo saber que “su suegra la odia” y que “César no sabe que hacer”. “Yo me estoy cansando de estar en el medio“, expresó Cecilia mediante un mensaje de WhatsApp que el testigo aportó al expediente.

Ese mismo día, en esa misma conversación, Cecilia le dijo a su amigo “papa”, que se tenía que divorciar de su entonces pareja “por una cuestión de herencia de César”. Durante la noche, la joven le vuelve a escribir a su confidente y le dice que no le puede perdonar a Sena “haberle puesto precio a su amor”.

“No me importa la plata, no le perdono que vendiera nuestro divorcio, él le puso precio a nuestro amor”, subrayó la joven mediante un mensaje haciendo referencia a que por una herencia se divorciarían.

En base a este conflicto, Cecilia le cuenta a su confidente que tenía entendido que César se peleó con su madre y “le levantó la mano”. Además, aseguró que él no le contestaba el teléfono entonces no sabía quién le había pegado a quién pero que ella no perdonaría la violencia.

“Si el le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar porque si le pega a la vieja, ¿Qué me espera a mi? Me va a cagar a trompadas“, expresó e hizo referencia a que “era de esperar que él reaccione así” ya que “no estaba tomando sus pastillas”.

Este supuesto hecho de violencia mencionado anteriormente recobra mucho más peso cuando Cecilia le habla a su amigo el 3 de mayo de este año y le manifiesta que se encuentra “muy triste” y que pasó algo “muy feo” entre ella y su pareja. “Necesitaba decirle a alguien pero no se con quien hablarlo tampoco. Se arruinó todo y ahora no se que hacer“, dijo la joven.

Además, en los mensajes expresaba que sentía que había perdido dos años de su vida y que no se había dado cuenta que dependía tanto de César hasta ese momento. “Si el se va me quedo sin nada, hasta mi trabajo depende de él, no solo mi vida emocional sino también los sueños que teníamos juntos”, afirmó Strzyzowski.

Sin embargo, hacía énfasis en que esa situación que ocurrió, que todavía no le contaba a su amigo, le generaba miedo, miedo de que vuelva a sucederle y sostuvo que si se quedaba a su lado eso podría volver a pasar.

Finalmente, cuando Cecilia le cuenta a su confidente la situación le manifiesta que se encontraban discutiendo por “pavadas” y que él le dijo “cerrá el orto”. Ante ese desenlace, ella quiso bajarse de la camioneta y el la metió a la fuerza dentro de ella. Sin embargo, aseguró que esta era la primera vez que César era violento con ella pero que tenía miedo porque en ese momento no había nadie cerca.

Cecilia aseguró que César le hizo una guillotina y que como tenía mucha fuerza, la lastimó. “Me da mucha vergüenza hablar de esto pero hoy vi mi vida delante de mis ojitos, siento que se me viene el mundo encima“, expresó. “Papa” también manifestó que la pareja tenía problemas debido a que “César tenía problemas de ira y demás”.

Cecilia y César se casaron el 16 de septiembre del 2022 y 4 días después, el 20 de septiembre, firmaron los papeles de divorcio donde manifestaron el deseo de divorciarse debido a “circunstancias que no querían exponer” y considerando que “existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común”, según consta en el expediente sobre el caso de supuesto femicidio a Cecilia.

A raíz de la declaración de este testigo es que la Fiscalía plantea que se evidencia que Cecilia Strzyzowski “era un obstáculo para los planes futuros que tenía la familia Sena, por eso se desprende que se casaron a escondidas y que a los pocos días se divorciaron”.

