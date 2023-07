Primera Nacional For Ever juega una “final” ante Aldosivi

For Ever sabe que no puede seguir dejando pasar oportunidades. Por eso el cotejo de este domingo a las 15.30 ante Aldosivi asoma como una verdadera “final” en la lucha por evitar el descenso. El cotejo corresponde a la 20ª fecha de la zona B de la Primera Nacional y se disputará en un “Juan Alberto García” que seguramente presentará un muy buen marco.

El árbitro del encuentro será Diego Ceballos, asistido por Alejandro Schneller y José Ponce. El cuarto árbitro será Mauricio Martín.

El “negro” marcha en el último lugar de la zona y una vez más los resultados de sus rivales directos en la pelea de abajo jugaron a su favor, ya que ayer Villa Dálmine vencía por 1 a 0 a Tristán Suárez en el partido de Ezeiza con un gol del ex For Ever, Joaquín Molina, pero sobre el final el local lo igualó con el tanto de Santiago Rodríguez.

Además, Racing de Córdoba (que también pelea abajo) parecía que tenía el triunfo en el bolsillo ya que vencía por 3 a 2 como locala Atlético Rafaela con tre tantos de Franco Coronel, pero en tiempo de descuento “La Crema” llegó a la igualdad a través de un penal que marcó Claudio “Taca” Bieler y terminaron 3 a 3.

Así, la tabla ahora en las zonas bajas tiene a For Ever como colista con 13 puntos. Un poco más arriba Villa Dálmine que trepó a 15, Tristán Suárez 17 y Racing de Córdoba quedó en 20. Aldosivi, rival del elenco chaqueño esta tarde, tiene 22.

Ante este panorama, los dirigidos por Diego Osella tendrán esta tarde la gran chance de dejar el fondo en su casa y ante su gente ante un rival directo.

En principio, Osella realizará dos variantes respecto del equipo que viene de caer por 1 a 0 ante el líder Independiente Rivadavia en Mendoza: Mateo Maccari (cumplió su sanción por cinco amarillas) por Emanuel Díaz y Alan Sombra por Emiliano Bogado. Y la duda es si sigue Matías Romero como centrodelantero o se mete Gonzalo Ríos para ser el “9” del equipo.

Enfrente estará un Aldosivi que tendría dos cambios: Lucas Bruera por Luis Ingolotti en el arco; y Manuel Guanini por Santiago Laquidain en la zaga. El equipo de Fernández “Teté” Quiroz viene de ganarle por 3 a 1 como local a Gimnasia de Jujuy.

Probables formaciones

FOR EVER: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende; Mateo Maccari, David Valdez y Javier Iritier; Alan Sombra, Gonzalo Ríos o Matías Romero y Nicolás Silva. DT: Diego Osella.

ALDOSIVI: Lucas Bruera; Emanuel Iñíguez, Stefano Callegari, Manuel Guanini e Ian Escobar; Rufino Lucero, Federico Bravo, Juan Manuel Olivares y Facundo Curuchet; Claudio Riaño y Tobías Cervera. DT: Fernando Quiroz.

Árbitro: Diego Ceballos. Asistentes: Alejandro Schneller y José Ponce. Cuarto árbitro: Mauricio Martín. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever. Hora: 15.30.