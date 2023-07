De campaña en Entre Ríos, Larreta le bajó el tono a la interna en JxC: “Cuando gane, al día siguiente vamos a estar juntos”

Horacio Rodríguez Larreta llevó su campaña presidencial a Entre Ríos, acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Dio una fuerte señal a favor del precandidato a la gobernación, Rogelio Frigerio, afirmando que es el líder legitimado en la provincia.

Tras visitar un barrio, charlar con vecinos, recorrer un hospital y dialogar con estudiantes y docentes de enfermería, Rodríguez Larreta brindó una rueda de prensa junto a Quirós, Frigerio y su candidata a vicegobernadora Alicia Aluani.

Consultado por Infobae sobre si lo sorprendió el tono con el que Patricia Bullrich está dirimiendo la puja por la candidatura a la presidencia de Juntos, Rodríguez Larreta afirmó. “Más que opinar de lo que hacen otros, reafirmo mi convicción de que nunca me van a encontrar criticando o cuestionando, por más que haya habido, como hubo esta semana, alusiones personales agraviantes”.

Luego, remarcó: “Jamás me voy a prestar a agravios, críticas o alusiones personales. Independientemente de que (otros) lo hagan o no, o de que me critiquen o no yo no lo voy a hacer”.

“No es una cuestión de si esperaba o no (esa actitud de Bullrich), si no de mi convicción de que la unidad está por encima de todo. No creo que sirvan las críticas personales y los agravios por más que lo hagan conmigo. No voy a responder. Esa es mi convicción”, sentenció el presidenciable de Juntos por el Cambio.

Para el jefe de Gobierno porteño, los líderes de la oposición “no podemos estar discutiendo con agravios e insultos entre nosotros. Creo en la unidad para ganarle al kirchnerismo”.

Luego, se dio como ganador en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto por sobre Bullrich y anticipó: “Cuando gane, al día siguiente de la elección vamos a estar juntos. Ya lo demostré. Para llegar a la jefatura de Gobierno tuve una PASO muy intensa con Gabriela Michetti. Pero esa misma noche estábamos trabajando juntos. Así ganamos la elección general después”, recordó.

Larreta profundizó su posición señalando: “Resisto los archivos. Nunca me van a escuchar haciendo alusiones personales, críticas personalizadas o chicanas. No entro en eso porque para mí la unidad es la prioridad. Jamás lo voy a hacer aún cuando, como pasó esta semana, otros u otras lo hagan sobre mí. Nunca. Mi convicción es que el valor de la unidad es indestructible. No haré nada que atente contra eso, porque sería atentar contra el cambio en la vida de los argentinos”.

“Para ganarle al kirchnerismo y recuperar la paz bajando la inseguridad, teniendo un salario digno y venciendo la inflación, tenemos que estar juntos. Nunca me van a ver ni diciendo ni contestando, ni chicaneando con alusiones personales”, insistió Rodríguez Larreta.

Límites y liderazgos

Además, insistió con su idea de ampliar la coalición opositora y de sumar una fuerza que represente al 70% del electorado. En ese camino, la puerta para el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sigue abierta pero, por ahora, está cerrada para Javier Milei.

“Sigo convencido de que hay que ampliarnos, más allá de las personas. No es una discusión de si él (por Schiaretti) sí o no. Para cambiar la Argentina vamos a construir una mayoría amplia, sólida, con firmeza política y representación en el Congreso”, precisó.

Pero “el tango se baila de a dos”, aclaró. “Y lo único que recibí de Milei son insultos y agravios personales. Hoy no veo voluntad de su parte ni de su gente de (alcanzar) algún tipo de coordinación o acuerdo”, puntualizó.

Rodríguez Larreta también reafirmó su apuesta por la postulación de Rogelio Frigerio a la gobernación de Entre Ríos. “Hace dos años hubo una elección y Rogelio ganó por amplio margen. Es quien lidera nuestro espacio en Entre Ríos. Con Gerardo Morales (su candidato a vice y titular de la UCR nacional) coincidimos en fortalecer ese liderazgo y ganarle al kirchnerismo en la provincia tenemos que estar más juntos que nunca”, aseveró.

Por su parte, Frigerio expresó: “Queremos que esta sea una campaña de propuestas. Que cada uno explique qué hará, cómo lo hará y con quién lo hará. La gente está cansada de verso en la política”.