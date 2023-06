El descuido de Jimena Barón en el alocado festejo tras sus shows: “Las cosas están para disfrutarlas”

Esta semana, Jimena Barón volvió a los escenarios para mostrar las canciones de su nuevo álbum, Mala Sangre. Fue el reencuentro con su público después de cuatro años, con una pandemia en el medio y una serie de canciones autorreferenciales y catárticas con una muy especial: “La araña”.

El tema en cuestión hace referencia a lo que ella consideró una traición por parte de Gianinna Maradona, quien fuera su gran amiga y sostén en la separación de Daniel Osvaldo, y quien terminó en pareja con el padre de su hijo. Antes de entonarlo en el show del pasado martes, leyó la introducción contada en primera persona. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”, dijo la cantante y no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de cómo seguía el repertorio.

“Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, siguió la artista, según las imágenes que grabó uno de los presentes y que la producción de LAM publicó en las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. “Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, agregó Jimena entre sus silencios y la euforia del público. Hasta que apareció en la pantalla, y ella lo replicó en el micrófono, una fuerte frase sobre su vínculo con Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

A raíz del revuelo que se armó por estos dichos, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se manifestó en su cuenta de Instagram. “No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, continuó la exmujer de Sergio Kun Agüero.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan”, agregó Gianinna. “Yo hace muchos atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”, cerró.

Más allá de estas cuestiones, Jimena disfrutó de la experiencia de volver al vivo y lo festejó a lo grande. Así se desprende de su última publicación en Instagram, donde subió fotos y videos del alocado encuentro post conciertos. “Hubo una fiesta after Mala Sangre pues empezamos felices y exitosos y lo merecíamos después de tanto trabajar”, señaló a modo de presentación y se refirió a su look de transparencias negras. “Fui prácticamente desnuda porque me pareció bien”, agregó sin mayores explicaciones.

Jimena Barón y Matías Palleiro después del show Jimena Barón y Matías Palleiro después del show

A continuación, admitió haber tomado un poco de más, por lo que definió el material como “extraño: “No tengo ni una foto ni video con mis compañeros de show que ya entendí que son un peligro para salir por ende Dios nos ayude de gira”, afirmó en relación a los futuros conciertos en el interior del país.

Siempre en compañía de su novio, Matías Palleiro, mostró cómo se dirigieron a una cadena de comidas rápidas, con una consecuencia inesperada. “Me clavé una hamburguesa después de más de 3 años pues era vegetariana”, señaló respecto al desliz referido a su dieta. Y la historia siguió en su casa, interactuando con su gato. “Se ve que grabé cuando jugaba con Torino mientras mi novio ya no tan paciente me sacaba las extensiones del pelo, y al día siguiente encontré las papitas tiradas en la cartera que salió un huevo, pero las cosas están para disfrutarlas, ¿verdad?”, cerró sin remordimientos.