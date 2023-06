Cuáles son los candidatos que competirán por la gobernación del Chaco?

Este domingo la provincia del Chaco irá a las urnas a partir de las 8:00 para dar inicio a la elección Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde diez listas se disputarán la Gobernación y la vicegobernación. Además, se elegirán candidatos legislativos y municipales. Advertisement. Scroll to continue reading. Para la cita existen cerca de un millón de chaqueños y chaqueñas habilitados para votar en los 70 municipios. Los comicios se extenderán hasta las 18:00 y los partidos necesitan del 0,75% de los votos válidos sobre el padrón para consolidar su boleta electoral, y sólo quedará una lista conformada por cada frente electoral por categoría. Para este domingo, son diez las listas que competirán en la categoría de gobernador/a y vice: Advertisement. Scroll to continue reading. -FRENTE CHAQUEÑO – 17 DE OCTUBRE: El actual gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga repiten la fórmula que triunfó en 2019. Advertisement. Scroll to continue reading. -JUNTOS POR EL CAMBIO – ORDEN Y TRABAJO: Juan Carlos Polini, diputado nacional, se unió a la ex rectora de la UNNE, Delfina Veiravé, para unas elecciones importantes en la interna de la alianza. Advertisement. Scroll to continue reading. Advertisement. Scroll to continue reading. -JUNTOS POR EL CAMBIO – CHACO CAMBIA: Del otro lado de la interna opositora, el diputado provincial Leandro Zdero y la concejala de Charata, Silvana Schneider, representan la fórmula de “Chaco Cambia”. Advertisement. Scroll to continue reading. -FRENTE CER (Corriente de Expresión Renovada): Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, buscará la Gobernación junto a Viviam Polini. Advertisement. Scroll to continue reading. Advertisement. Scroll to continue reading. -FRENTE INTEGRADOR: Juan Carlos Bacileff Ivanoff y César Picón seguirán juntos al igual que en 2019 para una nueva aspiración a la Gobernación. Advertisement. Scroll to continue reading. -UNIDOS POR LA GENTE: El exgobernador Domingo Peppo busca volver a la Casa de Gobierno junto a Nicolás Matta. Advertisement. Scroll to continue reading. -PARTIDO OBRERO: Germán Báez y Samanta Salas serán los representantes del sector en esta nueva elección. Advertisement. Scroll to continue reading. Advertisement. Scroll to continue reading. -LA LIBERTAD AVANZA: Alfredo Rodríguez e Ileana Aguirre intentarán buscará representar de la mejor manera al partido comandado por Javier Milei. Advertisement. Scroll to continue reading. -LIBERTARIOS EN ACCIÓN: Rubén Galassi y Marta Kassor será otra de las fórmulas para este domingo. Advertisement. Scroll to continue reading. Advertisement. Scroll to continue reading. -FRENTE CHAQUEÑO – SIGLO 21: Ismael Walter Espinoza y Cepriano Arizaga es la fórmula que se mete en la interna de sector oficialista. Advertisement. Scroll to continue reading.