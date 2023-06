El ataque de furia de Gabriel Milito con Santiago Montiel tras ser expulsado

Un final con temperatura elevada se vivió en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal tras la agónica victoria por 1 a 0 de Argentinos Juniors en el clásico contra Platense en el marco de la fecha 19 de la Liga Profesional. El gol del partido fue obra de Leonardo Heredia.

Tras el agónico tanto, la euforia se hizo presente en los futbolistas del Bicho, especialmente en Santiago Montiel, primo de Gonzalo, campeón del mundo en Qatar 2022. El lateral izquierdo celebró de manera vehemente frente a los futbolistas del Calamar, lo que le valió que el árbitro Nicolás Ramírez le mostrara la tarjeta roja.

Esta acción hizo sacar de sus casillas al director técnico Gabriel Milito, quien tuvo que ser contenido por algunos de sus colaboradores debido al enfado que tenía con el joven surgido de la cantera de River Plate. El entrenador fue directo a su encuentro, lo sujetó de la camiseta con ambas manos y se descargó recriminando su accionar en el campo de juego.

Al ser consultado en conferencia de prenso por su fuerte reacción hacia el futbolista, el director técnico manifestó: “La verdad, no sé qué pasó. Pero no me gusta que nos echen jugadores bajo ningún punto de vista, más allá de que quede poco tiempo. No nos pueden echar jugadores. Tenemos que entrar 11 y salir 11. Jugar con un jugador menos en el fútbol argentino no es tan sencillo, es bastante complejo. En el torneo argentino y en la Copa Libertadores sufrimos expulsiones que eran totalmente evitables”.

“Le dije a Santi, que es un chico muy joven y tiene mucho camino por delante y tiene que aprender de estas cosas, de que no hay que hacerse expulsar. No sé bien que paso, pero haya pasado lo que haya pasado, era evitable. Después de marcar un gol teníamos que terminar con 11 en la cancha. Por suerte quedaba muy poco tiempo y no sufrimos consecuencias, pero no me gusta que nos expulsen jugadores y terminar los partidos con 10. Es dar ventaja, y acá nadie regala nada. No podemos dar esas ventajas”, concluyó Milito.

El Bicho, que el miércoles buscará asegurarse su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores en su compromiso ante Liverpool de Uruguay, con este triunfo escaló algunas posiciones en el torneo local. Subió hasta el puesto 11 (con 26 unidades), lo que le permite estar a tiro de los puestos que brindan una plaza a las competencias internacionales de la próxima temporada.

Luego del encuentro ante Platense, Gabriel Milito también reconoció públicamente su deseo de contratar a Andrés Iniesta, su ex compañero en Barcelona. “Andrés no va a seguir en Japón. Compartimos grandes momentos juntos y tenemos un amigo en común que vive con él, un fisioterapeuta que me conoce muy bien porque me ayudó mucho y es el fisio personal de Andrés. Cuando surgió la noticia de que no iba a seguir en Japón, hablé con él para preguntarle cuáles eran las intenciones de Iniesta. Es un futbolista que quieren muchos equipos en el mundo y nos encantaría tenerlo. Sabemos lo difícil que es que un jugador de semejante jerarquía venga a jugar al fútbol argentino. Preguntamos y esperamos su respuesta”.