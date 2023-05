El canibal japonés que usó la ropa interior de su víctima como servilleta

Cuando se pensaba que su figura podìa provocar rechazo en el público, resultó todo lo contrario. Sagawa se convirtió en el protagonista de los medios sensacionalistas. A él, le gustaba mucho alardear y a cierto público, le gustaba mucho ver a un tipo que había cometido canibalismo. Hubo quienes lo buscaban desesperadamente para sacarse una foto a su lado. Productores de cine le propusieron actuar e intervino entusiasmado en películas pornográficas donde se hacían primeros planos de su rostro y de sus dientes. En los films eligieron mujeres occidentales, altas como Renée. Una de estas películas fue filmada en Amsterdam de donde era la víctima. Hasta escribió su propia novela, “En la niebla”, que vendió 200.000 ejemplares. Ahora Sagawa era millonario por mérito propio y no gracias a la fortuna de su familia, que lo había rechazado. Lo llamaban “el tipo que se comió a una joven en París”. Le encantaba la atención de los medios. Se paseaba por los programas de tevé para discutir lo que había hecho, no ya para contarlo solamente sino para analizarlo y polemizar. Los Rolling Stones escribieron y grabaron una canción sobre el acto sangriento de Sagawa, llamándolo “Demasiada sangre” (“Too Much Blood”), que fue lanzado en 1984, y Sagawa editó una antología de fantasías caníbales y apareció en la portada de una revista gourmet japonesa. Cuando tenía 56 años, en 2005, sus padres murieron y se le impidió asistir a su funeral. Con el tiempo, se alejó de aquella notoriedad. Años después, ya con 71 años, sufrió un ACV y vivió postrado en una silla de ruedas en las afueras de Tokio al cuidado de su hermano Jun y dependiendo de la asistencia social porque, como él mismo dijo, todo su dinero lo gastó en prostitutas. En una de sus últimas declaraciones, aseguró que estaba arrepentido de aquella manía que lo llevó a asesinar. Murió de una neumonía en noviembre de 2022, a los 73 años.