¿Dónde están las camisetas de Messi?: la tienda del PSG en París sólo las vende en talles para niños

Si alguien se encuentra en París y quiere comprar una camiseta de Lionel Messi de PSG no podrá hacerlo en la tienda oficial del club. Aunque suene increíble, el apellido del mejor jugador del mundo ha sido reducido por su propio equipo a un espacio sólo dedicado para los más pequeños. Así lo pudo ver Infobae al visitar el lugar y advertir además que estrellas como Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Marquinhos o Kimpembe ocupan espacios preponderantes ante los ojos de los clientes.

El delantero de 35 años, elegido por FIFA como el mejor de todos hace apenas un puñado de meses, parece no ser un invitado agraciado en la tienda del club en donde pueden encontrarse casacas de cualquier futbolista de la institución, menos la suya. Al ingresar al lugar se puede observar en las pantallas las imágenes de varios jugadores, incluidas la del número 30, pero adentro de la tienda casi no hay demasiado rastro suyo.

Al consultar a un empleado sobre si había camisetas de Messi para comprar, explicó que no y que no sabía si habría en un futuro. ¿Cómo es posible que un club desperdicie la posibilidad de facturar más dinero con una estrella semejante?. Lo cierto es que quienes quieran una casaca del PSG con el apellido del argentino pueden adquirirla únicamente en talle de niños, (y no quedan demasiadas). Al menos eso hizo una pareja de turistas mexicanos que no tuvieron otra opción. Mientras tanto, los trabajadores del lugar contestan que desconocen si habrá reposición de la dorsal 30.

Todo esto sucede cuando a Messi le queda poco más de un mes de contrato con el conjunto parisino y aún no lo ha renovado. Con la incertidumbre reinando en su futuro inmediato, es evidente que en Francia ya se han anticipado a su posible salida y por eso en las tiendas oficiales han elegido priorizar el merchandaising de otros integrantes del plantel profesional. Pero, no deja de ser curioso que ni siquiera haya camisetas del ex Barcelona en talle para adultos, cuando hace dos años la demanda por conseguir una batió cualquier tipo de récord para la institución.

Cabe recordar que este sábado el delantero volverá a ser parte del equipo después de la sanción que recibió la semana pasada y por la que fue marginado del plantel por algunos días tras su viaje a Arabia Saudita. La dirigencia qatarí le había informado del castigo por haber faltado a un entrenamiento sin permiso. Luego de su pedido de disculpas, Leo pudo volver a las prácticas y el técnico Christophe Galtier informó que será titular frente al Ajaccio.