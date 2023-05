El día que Manu Ginóbili se quebró al recordar a su padre: “Cómo me hubiese gustado que estuvieras acá”

Manu Ginóbili, vestido de traje, caminó hacia el escenario del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en Springfield, Massachusetts, acompañado por la ovación y los aplausos de los cientos de admiradores que allí se encontraban para presenciar el momento en el que el argentino ingresaba al Salón de la Fama. Al tomar el micrófono, el ex basquetbolista dedicó varios párrafos de su discurso en inglés a los fans y a sus ex compañeros y entrenadores, durante el repaso de su brillante carrera.

Las palabras del ganador de cuatro anillos de la NBA tuvieron de fondo gritos y elogios de quienes allí se encontraban. “Esos videos… ha sido un largo viaje. Para jugadores como yo los logros individuales no son importantes, no estoy acá por lo que hice sino por haber sido parte de un equipo. Uno de los equipos más importantes de los 2000″, dijo frente al atril como el último orador de la noche, acompañado por su ex compañero, amigo y leyenda de la NBA Tim Duncan.

Pero hubo un momento único, cuando pidió “un minuto” para hablar en español y decidió dirigirse en su idioma natal a su familia. “Sepo y Lea, mis hermanos, gracias por aclararme el camino, gracias por la inspiración. Me empujaron de chiquito porque yo quería ser como ustedes”, inició antes de evidenciar su nudo en la garganta y las lágrimas en sus ojos. “Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá, que puedas entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor, te extraño mucho viejito, te extraño…”, le dijo a Yuyo, su padre quien atravesaba un delicado problema de salud. “Mamá: sé que estás mirando por ahí. Me llevó tener tres hijos varones para entender los sacrificios que hiciste por nosotros durante tanto tiempo. El esfuerzo, la dedicación, el amor en actos, la libertad de elegir, gracias ma”, agregó emocionado.

Ese día Manu se convirtió en el primer -y único- argentino en ingresar al reconocido Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en Springfield, Massachusetts, la ciudad donde nació uno de los deportes más populares del mundo. Ese mismo espacio al que pertenecen nombres como los de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell y cientos de leyendas más que ocuparon su lugar con pasado como jugador o jugadora, entrenador o entrenadora y otros actores que se destacaron en su relación con la disciplina.

Este viernes, murió Jorge Ginóbili, más conocido como Yuyo, después de luchar contra una enfermedad degenerativa que no le permitió disfrutar de sus últimos años en vida.