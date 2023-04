Molotov y Wos se unen en “Money in the Bank”, una canción de protesta sobre el poder y la desigualdad

Molotov lanzó este miércoles el disco Solo D’Lira, que se compone de 12 canciones y una de ellas cuenta con la colaboración de Wos. La banda mexicana entregó el corte “Money In The Bank” junto al rapero argentino y apostaron a un hard rock de protesta.

Las letras del grupo siempre se caracterizaron por tener un fuerte contenido social, crítica a los estratos más altos de la sociedad y por visibilizar injusticias y disconformidades en torno a los gobiernos y al poder.

Wos también indagó en esas temáticas, por lo que esta unión entre la consagrada banda y el músico de la nueva generación urbana argentina se presenta más que potente. “Money In The Bank” habla de cómo el dinero se concentra entre unos pocos mientras el pueblo sufre hambre y los niños pagan las más caras consecuencias.

La portada del nuevo álbum titulado “Sólo D’Lira”. (Foto: Instagram/molotovbanda)

Además, la canción llegó acompañado de un videoclip de estilo cinematográfico que muestra cómo un banco es asaltado con la venia de la seguridad y del gerente. Así, el poder se muestra macabro, mientras la sociedad sufre las consecuencias.

Letra de “Money in the Bank” de Molotov y Wos

Money in the bank, money in the bank, a lot of money in the bank

¿Quién se cree digno como para gobernarme?

Su puesto de gobierno, por supuesto pa’ robarme

Ratero con fuero clavando uña de a madre

Solo se postula pa’ que sea intocable

El pobre vende drogas, si no, no sobrevive

La autoridad ha hecho su vida imposible

Si no tranza no alcanza, pero que no se olvide

Lo que se hace en la oscuridad después será visible

¡Wuh! Que sé yo wacho, solo veo que se ve jodida

Desde México, Argentina y toda la región Latina

Los grandes nos pisotean, las opciones escatiman

Los chamacos venden droga, por que no ven más salida

No hay saliva pa’ tragar, gente adormecida

Entre gases y pantallas, tanta mierda comprimida

O si no se alimentan nos escupen desde arriba

Y enfilamos todos juntos al matadero que la via

Pero, ¿qué tal la energía? Para revertir el mal sueño

Y la alegría de las cosas que nunca tuvieron dueño

Los odiaste lo mucho que siguen poniendo el cuerpo

Para pintar el futuro que les vaticina negro

Que sé yo wey, solo sé que no he cenado

Como esos senadores, como esos diputados

Como presidentes con dientes bien afilados

Con mal del puerco por pinches atascados

Miles de millones, se roban los cabrones

Compran sus mansiones y lo guardan en colchones

Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió

Alguien se lo clavó pero ese ya se nos peló.