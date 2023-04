Jaime Durán Barba: “Lo mejor que puede hacer Macri es no intentar tener un candidato títere porque lo hunde”

Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano que estuvo detrás de la campaña de Mauricio Macri en 2015, analizó la interna del PRO y le advirtió al ex presidente que no designe “un candidato títere porque lo hunde”.

Durán Barba reapareció este domingo con contundentes definiciones sobre la actualidad política argentina. Desde Quito, el ecuatoriano contextualizó el escenario de nuestro país en el marco de la profunda crisis económica y los potenciales postulantes a la Presidencia de la Nación a días que Alberto Fernández declinara ir por la reelección. “La oferta barata no lleva a ningún lado”, señaló y planteó que “hacen falta partidos que piensen, que tenga gente que analicen las cosas”. No obstante, advirtió que “el electorado no está para recibir mensajes profundos”: “Es una realidad, hay que buscar un lenguaje y temática que ayuden a resolver la economía del metro cuadrado y así conseguís los votos… la propuesta debe ser seria además”.

En este marco, consideró que Horacio Rodríguez Larreta “tiene una ventaja” sobre Patricia Bullrich. “Esta bronca sobre los políticos perdona un poco a los alcaldes. Andrés Manuel López Obrador es el presidente mas popular del continente, y fue un gran alcalde de México, Petro es ex alcalde de Bogotá… a los alcaldes les perdonan un poco el odio porque los resultados de sus trabajos se pueden palpar”, fundamentó.

Para Durán Barba, Larreta tiene ventaja sobre Bullrich en la interna del PRO Para Durán Barba, Larreta tiene ventaja sobre Bullrich en la interna del PRO

Para Durán Barba, Macri no debe apoyar a ninguno de los dos en la interna del PRO. “Lo mejor que puede hacer Macri es no intentar tener un candidato títere porque lo hunde. La gente no está aceptando títeres, quiere individuos con personalidad, que el presidente sea presidente”, planteó. Para el consultor, “esa tendencia se agudizó en Argentina con el fracaso del gobierno actual”. “Hay que encontrar un lugar para los ex presidentes, me disgustan los ataques que le hacen”, agregó sobre el ex mandatario.

Consultado sobre la figura de Cristina Kirchner, respondió que le “encantaría” que se “arrepienta” y se postule “para que se vea en las urnas qué pasa”. “Los números dicen que no pasaría la segunda vuelta, pero las encuestas han fracaso espectacularmente en todos los países de la región. Ninguno de los presidentes que ganaron en esos países parecían presidentes un año antes de la elección”, reveló. “Cristina es una mujer muy inteligente, con gran sentido del poder y la política, ha sido elegida dos veces presidente de la Argentina. Ha ganado, ha tenido protagonismo durante los últimos 20 años”, destacó a la Vicepresidenta.

La dolarización y el temor que le genera Javier Milei

En medio del debate sobre la dolarización que instaló Javier Milei, Barba se mostró a favor y dio el ejemplo de Ecuador: “Sirvió absolutamente. Correa era enemigo a muerte y se la aguantó 10 años, tiene el apoyo del 95% de la población”.

Recordó que tuvo “un papel muy activo” porque “la resolución de dolarizar se tomó 9 días antes del golpe militar cuando yo era jefe de gabinete de Jamil Mahuad”. “No soy economista pero entendí lo que quería la oposición. Fui el puente entre el presidente y el líder de la oposición”, contó.

“La gente no entendía qué era la dolarización, pero eso produjo que la gente pobre tuviera acceso al crédito. Desde entonces han habido presidentes que la odian pero no han podido moverla”, agregó.

Consultado sobre Milei, el analista aclaró que no lo conoce personalmente pero manifestó que tiene “poco afecto a los profetas”. “Creo en la gente común, normal, y me gustan los líderes que se ríen, los que no se ríen me producen miedo. Cuando un líder no se ríe, siempre está serio y furioso me acuerdo de un alemán que casi destruye medio mundo que tampoco se reía y siempre estaba furioso”, comparó al diputado libertario con Adolf Hitler.

A Javier Milei lo volvieron a comparar con Hitler (Franco Fafasuli) A Javier Milei lo volvieron a comparar con Hitler (Franco Fafasuli)

“Hay que desconfiar de los mesías. No es un tema de antisemitismos, es de temperamento. En general me producen miedo aquellos que se sienten iluminados y tienen soluciones rápidas”, advirtió.

Barba analizó que el voto al economista de La Libertad Avanza es “en contra de todos los políticos” y lo comparó don Trump en Estados Unidos, Castillo en Perú, Boric en Chile y Bolsonaro en Brasil: “Esos experimentos terminan siempre volando por los aires: Bolsonaro fue el único presidente de Brasil que perdió la reelección estando en el poder; Trump fue el único presidente norteamericano que intentó tomar el Capitolio y destruir la democracia norteamericana…”. “No me producen mucha confianza los mesías, no me importa la ideología, son siempre peligrosos”, insistió.

En este contexto brindó su análisis sobre las sociedades actuales. “Los seres humanos de la sociedad de internet quieren placer, no quieren sufrir. Es unánime que todos quieren placer aquí y mañana. La gente dice que su principal problema es la economía, poder darle un helado al hijo cuando lo lleva al parque, hacer un asado el fin de semana… al 90% de los latinoamericanos les importa un rábano el FMI y la inflación como concepto, la palabra que más se repite es gustito, ‘quiero darme un gustito’”, planteó su visión sobre el denominador común de las democracias de la región.