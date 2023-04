For Ever no salió del empate ante Gimnasia y sigue último

En un cotejo muy aburrido, donde Gimnasia de Jujuy no quiso ganarlo y For Ever no supo cómo triunfar, el empate en cero le cayó muy bien al juego. Fue este domingo por la fecha 11 de la Primera Nacional en el “Gigante”.

Los dirigidos por Diego Osella siguen mostrando un nivel muy pobre desde lo futbolístico y a pesar de buscarlo, con poco fútbol y mucha actitud, el empate fue lo más justo. El elenco jujeño renunció a la ofensiva en el complemento y se conformó con la igualdad. El próximo fin de semana, For Ever visitará a Quilmes con la imperiosa necesidad de sumar por primera vez fuera de casa.

EL PARTIDO

El primer tiempo fue muy parejo, For Ever comenzó con una presión alta que rápidamente se desvaneció, pero intentó sorprender a Gimnasia con Bogado y Silva que alternaron buenas y malas a lo largo de la primera mitad. El conjunto chaqueño apeló al pelotazo a Romero que tuvo una durísima batalla con Pellerano y le costó mucho generarse espacios.

El elenco jujeño fue sólido defensivamente y buscó crear peligro con Brandan mostrando su calidad a cuentagotas y con la movilidad de Tevez. El volante central, Córdoba ganó mucho y distribuyó la pelota con criterio.

Las más claras la tuvo Silva en los pies, al minuto de juego y sobre el final, donde sacó un violento remate desde el punto del penal y Chiarini enorme ahogó el grito de gol de For Ever. Así se fue la primera mitad igualado sin abrir el marcador, con muy pocas situaciones y en juego muy friccionado.

En el complemento For Ever salió a jugarlo unos metros más adelante. El elenco de Osella, lo quiso lastimar a Gimnasia con empuje, con garra, pero sigue sin encontrar respuestas desde lo futbolístico. For Ever no tuvo prácticamente ninguna situación de peligro, más allá de un remate de Buter que se sacó de encima a Pellerano, pero encontró bien parado a Chiarini que volvió a responder con solvencia.

El conjunto jujeño no quiso jugar, intentó demorar las acciones y no tuvo intenciones de generarle peligro a Canuto. Retrasó sus líneas y comenzó a conformarse con el punto.

Pero entre Gimnasia que no quiso y For Ever que no puede, el partido fue muy pobre, no hubo situaciones de gol y el encuentro fue un espanto y finalizó 0 a 0. La gente despidió al equipo con algunos reclamos y con la incomodidad de la gente que se fue masticando bronca por la igualdad. El próximo encuentro será ante Quilmes, en condición de visitante. El panorama es muy complicado y deberá sumar afuera si quiere conservar la categoría.

SÍNTESIS

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Gino Barbieri, David Valdez, Yair Marín; Juan Galetto, Enzo Bruno, Mateo Maccari, Leandro Allende; Emiliano Bogado, Matías Romero y Nicolás Silva. DT: Diego Osella.

GIMNASIA (J) 0: Julio Chiarini; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández, Emiliano Endrizzi; Lucas Chiozza, Juan Pablo Córdoba, Francisco Maidana, Fernando Brandan; Gonzalo Rodríguez y Juan Manuel Tevez. DT: Mario Gómez.

Cambios: 15ST Emanuel Díaz por Enzo Bruno (FE). 15ST Javier Baik por Emiliano Bogado (FE). 21ST Leonel Buter por Matías Romero (FE). 25ST Claudio Villagra por Nicolás Silva (FE). 25ST Lucas Fernández por Gino Barbieri (FE). 25ST Esteban González por Lucas Chiozza (G). 37ST Leandro González por Gonzalo Rodríguez (G). 41ST Abel Argañaraz por Fernando Brandan (G).32

Árbitro: Maximiliano Macheroni. Asistentes: Damián Espinoza – Leila Argañaraz. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. Estadio: Juan Alberto GarcÍa, de For Ever.