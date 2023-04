Primera Nacional CHACO For Ever quiere tomar impulso ante Gimnasia

For Ever tratará de recuperar la sonrisa cuando hoy, a las 17, reciba a Gimnasia de Jujuy en juego de la 11ª fecha de la Primera Nacional de fútbol. El árbitro será el rosarino Maximiliano Macheroni.

El partido se disputará en el estadio “Juan Alberto García”, que desde este cotejo volverá a contar con la platea de calle 14 ya que en la semana se terminaron de colocar los nuevos blindex (vidrios laminados).

En cuanto al 11, el DT Diego Osella realizaría cinco modificaciones en el local en relación al equipo que viene de caer por 2 a 1 ante Ferro en Caballito: Gastón Canuto (recuperado de una contractura), Juan Galetto, Enzo Bruno, Leandro Allende (recuperado de un desgarro) y Nicolás Silva por Luciano Silva, Lucas Fernández, Ignacio Abraham, Emanuel Díaz y Emanuel Cuevas, respectivamente.

El “negro” marcha en la última colocación (ocho puntos) del grupo B y necesita sumar de a tres en el “Gigante” para salir de la zona de descenso.

Enfrente estará un Gimnasia de Jujuy que, al igual que el elenco chaqueño, ya cambió su DT en las primeras jornadas: se fue Darío Franco y llegó Mario Gómez. Habría cinco cambios tomando como referencia la derrota como local (3-1) ante Independiente Rivadavia: ingresan Julio Chiarini, Jesús Endrizzi, Esteban González, Juan Pablo Córdoba y Leandro González y salen Cristian Lucchetti, Guillermo Cosaro, Álvaro Chiozza, Francisco Maidana y Pablo Argañaraz. Los jujeños marchan undécimos con 12 puntos.

POR RADIO ((EN VIVO))

“Por Siempre Blanco y Negro” transmitirá el encuentro entre For Ever y Gimnasia de Jujuy. La previa comenzará a las 16.30 hs . El relato será de Brahian Segovia, los comentarios de Hugo Ruiz . Se podrá escuchar por RADIO CLAN FM (92.7) y on line en RADIOCLANFM.COM

FOR EVER: Gastón Canuto; Gino Barbieri, David Valdez y Yair Marín; Juan Galetto, Mateo Maccari, Enzo Bruno y Leandro Allende; Emiliano Bogado, Matías Romero y Nicolás Silva. DT: Diego Osella.

GIMNASIA (J): Julio Chiarini; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Jesús Endrizzi; Esteban González, Hugo Soria, Juan Pablo Córdoba y Fernando Brandán; Leandro González y Juan Manuel Tevez. DT: Mario Gómez.

Árbitro: Maximiliano Macheroni. Asistentes: Damián Espinoza y Leila Argañaraz. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. Estadio: Juan A. García, de For Ever. Hora: 17.