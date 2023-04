Liga Chaqueña For Ever le ganó a Defensores para ser puntero

El “Negro” venció con claridad a Defensores de Vilelas por 3-1, en partido válido por la séptima fecha del Apertura. Gonzalo Vega, Fernando Espinoza de penal y Orlando Falcón marcaron los goles para el ganador, mientras que Tomás Ortiz puso el descuento. Ledesma le tapó un penal a Carballo, y el mismo Espinoza vio la roja.

Fue For Ever quien comenzó mejor el partido, aprovechando algunas flaquezas en la defensa rival. Y eso rápidamente se tradujo en el primer gol de la tarde, cuando a los 8′ Roldán recibió una pelota en mitad de cancha y habilitó a Gonzalo Vega, quien con una volea alta definió a la red ante la salida rápida de Lescano.

El local siguió yendo, en especial explotando el costado izquierdo de su ataque, por donde se creó dos chances para aumentar el marcador que primero Szulhaty desperdició tirándola por arriba y luego Aquino al toparse con una gran reacción del arquero.

Casi sin proponérselo, Vilelas contó con un penal sobre la media hora, que Leandro Ledesma le tapó a Carballo. Sin embargo, le sirvió ese envión para salir del bloqueo de sus jugadores y el partido tomó un ritmo de ida y vuelta que fue bastante entretenido.

En el complemento, los equipos siguieron de la misma manera, pero el “Negro” logró el segundo gol y consiguió más tranquilidad. A los 11′, a Shaobo lo bajaron dentro del área y Fernando Espinoza logró lo que Carballo no había podido en el primer período. Fue así que con el 2-0, Defensores perdió los estribos y pasó bastante zozobra a la hora de contrarrestar el ánimo del ganador.

Parecía que el encuentro se iba a cerrar sin otro sobresalto, pero a los 38′ Tomás Ortiz puso el descuento de cabeza, y eso le devolvió la emoción a los últimos instantes, que duró hasta que Orlando Falcón puso el 3-1 que sería final. En la última jugada, Fernando Espinoza vería la roja por doble amarilla.

FOR EVER (3): Leandro Ledesma; Juan Pelozo, Damián García, Fernando Espinoza y Juan Carlos Molina; Yang Shaobo, Braian Roldán, Hugo Paniagua y Bautista Szulhaty; Gonzalo Vega y Alejandro Aquino. DT: Santiago Godoy.

DEFENSORES (1): José Lescano; Lautaro Rocha, Juan Rea, Williams Fernández y Adrián Martínez; Enzo Niz, Jorge Ramírez, Hernán Verón y Alfredo Vargas; Gustavo Carballo y Nahuel Molina. DT: Rolando Ricardone.

Goles: 8PT Gonzalo Vega (FE); 11ST Fernando Espinoza (FE), de penal; 38ST Tomás Ortiz (D); 44ST Orlando Falcón (FE).

Cambios: En For Ever: 17ST Santiago Valenzuela por Shaobo; 34ST Martín Mosqueda por Szulhaty; 34ST Héctor Zabala por Roldán; 39ST Lucas Sauer por Vega; 39ST Orlando Falcón por Aquino. En Defensores: 20ST Tomás Ortiz por Molina; 20ST Rodrigo Caballero por Martínez; 28ST Mauricio Billordo por Verón.

Incidencias: 30PT Leandro Ledesma (FE) le tapó un penal a Carballo (D); 53ST Fernando Espinoza (FE), expulsado.

Árbitro: Darío Gómez. Asistentes: Gustavo Giménez y Laura Studer. Tercera División: For Ever 1 – Defensores 4. Cancha: San Fernando (local For Ever).