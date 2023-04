Emiliano Yacobitti: “A la Ciudad no la va a ganar el radicalismo, ni el PRO, ni la CC, ni el socialismo; la va a ganar Juntos por el Cambio”

El ex titular de la Unión Cívica Radical y diputado nacional, Emiliano Yacobitti, se metió de lleno en la puja y tensión reinante en Juntos por el Cambio para comandar la Ciudad.

Entrevistado por Marcelo Bonelli en Sábado tempranísimo (Radio Mitre), en relación al contexto de la oposición política, tanto a nivel nacional como en el ámbito porteño, se le preguntó acerca de su visión sobre las disputas dentro del partido para las candidaturas presidenciales o bien para gobernar CABA. “La oposición tuvo una gran responsabilidad durante estos casi cuatro años de mantenerse unida y no poner trabas para este Gobierno“.

Y naturalizó que la selección de candidatos genere tensiones internas. “¿Esto provocaría una ruptura en Juntos por el Cambio?”, se preguntó Yacobitti a lo que respondió: “Todo indica que no, si nuestra fuerza política estuvo unida, lo que ahora está pasando son tensiones por la definición de las candidaturas. JxC tiene un método, las PASO, que al final va a tener la voz más fuerte”, agregó.

“¿Cómo le cae que Macri no quiera saber nada, que el radicalismo quiera ganar en la Capital y opte claramente por su primo [en referencia a Jorge Macri] y se enemiste con Horacio Rodríguez Larreta?”, le preguntaron desde el programa. La Ciudad no la va a ganar ni el radicalismo, ni el PRO, ni la Coalición Cívica, ni el socialismo; la va a ganar Juntos por el Cambio. Desde el 2019 hicimos un acuerdo de co-gobierno de la Ciudad, hoy el radicalismo tiene ministros, presidente de banco, gane quien gane va a gobernar JxC. Si en la Ciudad le toca ganar a Martín Lousteau, van a seguir gobernando todos los que hagan las cosas bien, independientemente del partido que sea”.

Y apuntó contra el ex presidente. “Creo que Macri se quedó con una actitud antigua, donde el PRO gobernaba la Ciudad. Si estuviese en su lugar abrazaría a todos y, si no soy candidato, me pondría como una persona de consulta y no trataría de influir en quien tiene que ser el candidato a gobernar”.

Desde el panel del ciclo radial, le recordaron que fue Lilita Carrió la que dijo que Macri quiere irse con Milei. A lo que Yacobitti respondió: “Yo no lo comparto eso, creo que él está tratando de impulsar o de darle fuerza a sus ideas”.

También le dijeron: “Usted es el cerebro gris de esta maniobra de desplazar al PRO de la Ciudad, un demonio que está atrás de todo esto“. El diputado radical desconocía dicho comentario, dejó oír su risa al aire y contestó: “Yo trabajo para que Martín [Lousteau] sea Jefe de Gobierno porteño, una continuidad con cambio, no seguir exactamente igual. Trabajo para que en la Ciudad de Buenos Aires se profundice la inversión en algunas materias que se pueden mejorar como salud, educación y seguridad. La gente votará si quiere una continuidad exacta o de cambio”, completó.

Yacobitti también analizó la gestión de Mauricio Macri en la presidencia y la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva a liderar la Nación. “Claramente [el gobierno de Macri] no dio resultado, sufrió un ajuste muy grande en la clase media y se duplicaron los planes sociales. Argentina volvió a tener un lugar privilegiado en el mundo, se instaló el tema de la Ley del Aborto, pero me parece que la solución a los problemas económicos, no fueron las correctas”, agregó el funcionario radical.

Sobre las medidas a tomar, en un hipotético futuro gobierno de la oposición, opinó que debería estar acompañado de un contexto político-económico distinto al actual. “No creo que esto se pueda hacer partiendo de la base en una crisis. Tenemos que diseñar un sendero político que dé perdurabilidad a las medidas que se tomen y eso vaya equilibrando a los desajustes que tiene la Argentina, siendo totalmente intransigente con cualquier gasto que el Estado tenga y que no sea productivo y que no esté destinado a mejorar la vida de los ciudadanos. Pero nos tenemos que dar cuenta que eso lo tenemos que hacer a lo largo del tiempo”.

Además se le consultó acerca del acuerdo político entre Enrique “Coti” Nosiglia y Martín Lousteau, junto con Horacio Rodríguez Larreta, para que el radicalismo gobierne en la Ciudad de Buenos Aires. A lo que Yacobitti respondió: “El acuerdo que hay con el Jefe de Gobierno es que los porteños elijan quién de Juntos por el Cambio va a continuar al mando de la Ciudad y no por el arrastre de una boleta de otra categoría. Es lo más sano, lo que dice la ley”.

La decisión del Presidente

La declinación de Alberto Fernández a presentarse para una reelección presidencial fue otro de los ejes de la charla matutina con el diputado de la Unión Cívica Radical. “El oficialismo decidió ir por una condición que cree necesaria, para intentar bajar los efectos de la crisis económica, que es que en el Gobierno exista una unidad de mando. Su único problema para resolver es la situación económica”, enfatizó.

Según el diputado, la decisión del Presidente “es necesaria pero no suficiente”. Según él, la prioridad del Gobierno es “qué hacer para terminar con el baile que tengo en la cubierta del Titanic para, después, intentar que no se hunda“. “¿Estamos tipo Titanic en la economía?”, le preguntó el conductor del programa. “No tengas ninguna duda, La Argentina está cada vez peor, cada vez tiene más inflación, más pobreza, menos inversión y encima tiene un Gobierno en el que uno va para cada lado, todas las condiciones dadas para no mejorar”.

Alberto Fernández, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista Alberto Fernández, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista

Ala pregunta de quién manda en la Argentina: ¿el Presidente, Massa o Cristina?, luego de un largo silencio, Yacobitti afirmó que “ninguno de nosotros puede dar esa respuesta”, pero, en materia económica, “quien tiene la voz cantante es Massa” mientras que “en materia política, está dividido entre Massa y Cristina”. “¿O sea que el Presidente no figura en ningún lado?”, le repreguntaron al funcionario radical. Yacobitti fue contundente con su respuesta: “Para mí no, el Presidente no tiene incidencia de lo que va a pasar de acá en adelante ni en la política ni en la economía”.

En cuanto a si Cristina Kirchner, Sergio Massa, Daniel Scioli o Wado de Pedro tenían chances de ser candidatos, respondió: “No lo sé, depende cómo el Gobierno haga las cosas de acá hasta el momento de designar los candidatos. Creo que Sergio Massa tiene chances a ser candidato a presidente, es una opinión personal, pero si las cosas económicas están mal no es lo más conveniente [que se presente]”.

Y agregó que el actual Ministro de Economía tiene ventaja, al decir, “yo agarré un barco que se hundía y lo tuve que llevar hasta el puerto, lo puedo llevar todo chocado pero, si yo no me subía, se hundía: eso le va a permitir ser candidato”, completó.

Para cerrar, culpó al Frente de Todos por la situación actual del Gobierno: “El FdT tomó la decisión de seguir fomentando la grieta y tener un presidente sin poder”.