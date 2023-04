Primera Nacional For Ever recupera soldados

For Ever ajusta motores para recibir este domingo, a las 17, a Gimnasia de Jujuy, en juego de la 11ª fecha de la Primera Nacional de fútbol que se disputará en el “Juan Alberto García”.

El “Negro” tratará de ganar para salir de la última colocación de la zona B, lugar al que cayó tras perder el domingo pasado por 2-1 ante Ferro.

En relación al equipo que viene de jugar en Caballito, el DT Diego Osella realizará cinco cambios: Gastón Canuto (recuperado de una contractura), Juan Galetto, Enzo Bruno, Leandro Allende (recuperado de un desgarro) y Leonel Buter o Nicolás Silva por Luciano Silva, Lucas Fernández, Ignacio Abraham, Emanuel Díaz y Emanuel Cuevas, respectivamente.

Gastón Canuto; Gino Barbieri, David Valdez y Yair Marín; Juan Galetto, Mateo Maccari, Enzo Bruno y Leandro Allende; Emiliano Bogado, Matías Romero y Leonel Buter o Nicolás Silva, el 11 que se perfila. El dibujo, cómo hace dos semanas ante Riestra, 3-4-3.

La duda está planteada en el “Enano” Silva o en Leonel Buter para jugar arriba. Bogado será un tercer delantero, al igual que lo hizo en el 2-1 ante Riestra de hace dos semanas, jugando con libertad por todo el frente de ataque.

REDUCCIÓN DE SANCIONES

For Ever logró, a través de su pedido, que reduzcan a la mitad las sanciones a Emir Faccioli (de ocho a cuatro fechas) y Joaquín Molina (de cuatro a dos jornadas), tras sus expulsiones en el 2-1 ante Riestra. Así, Molina podrá volver la semana siguiente cuando el “Negro” visite el sábado 29 (a las 18.35) a Quilmes. Faccioli, por su parte, recién podrá volver en la fecha 14 ante Estudiantes de Buenos Aires en el “Gigante”.

LLEGA MONTESEIRÍN

Facundo Monteseirín es el nuevo refuerzo de For Ever. El zaguero central derecho, que generalmente juega de “6”, llega libre tras su paso por Nueva Chicago y no ocupa cupo, con lo cual la dirigencia del “Negro” trabaja ahora para tratar de cerrar la llegada de un “9” para reemplazar al lesionado paraguayo Ricardo Garay Lima (rotura de ligamentos).

Monteseirín nació en Cutral Có (Neuquén) y tiene 28 años. Hizo inferiores en Gimnasia La Plata y Boca Juniors. Y a los 16 años llegó a Lanús, donde debutó en Primera en 2014. Vistió la camiseta del seleccionado en el sub 29. Tuvo pasos por Arsenal de Sarandí (2017-18), otra vez Lanús (2018-19), San Martín de San Juan (2019-20), Tigre (2020-21) y Nueva Chicago (2022-23). En Chicago tuvo problemas por falta de pagos y quedó libre tras arreglar su salida en Agremiados. Allí apareció For Ever para sumarlo. En las próximas horas arribará a Resistencia.

PITOS

El árbitro principal para For Ever vs Gimnasia de Jujuy será Maximiliano Macheroni, asistido por Damián Espinoza y Leila Argañaraz. El cuarto árbitro: Francisco Acosta.

SIGUE GÓMEZ

La Comisión Directiva del Club Atlético Chaco For Ever informó que transcurrieron los plazos legales para la presentación de listas en la próxima Asamblea.

Es por ello que la junta electoral informó en su dictamen que sólo se presentó la “Agrupación Volveremos” encabezada por Héctor Gómez.

No obstante, la Comisión solicita a los socios acreditados, concurran el miércoles 26 a las 18 hs. a la Asamblea a fin de tratar los temas de la orden del día.