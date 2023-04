Primera Nacional For Ever sale a la ruta y pierde

No puede. Afuera pierde siempre, no puede sumar y se acostumbró a cometer errores que cuestan muy caro. For Ever volvió a dejar una imagen fea. Fue derrota 2 a 1 ante Ferro en Caballito en juego de la 10ª fecha de la Primera Nacional de fútbol disputado este domingo por la noche.

En el primer tiempo no se animó a atacar y se fue al descanso perdiendo 1 a 0 con tanto de Colombini tras un grosero error de Emanuel Díaz en la salida. En el complemento lo buscó y parecía estar cerca, pero de un lateral, y tras un quedo en la última línea, William Machado estableció el segundo tanto del local. El descuento de Barbieri sirvió solamente para decorar el resultado.

Otro revés para los de Osella, el panorama es muy complicado para For Ever, no puede sumar afuera y de local le cuesta muchísimo, volvió a quedar último en la Primera Nacional. El próximo compromiso será el domingo, a las 17, ante Gimnasia de Jujuy en el Juan Alberto García.

EL PARTIDO

El juego comenzó parejo, con Ferro monopolizando el balón y siendo el dueño de la mitad de la cancha, con Erbes y Machado repartiéndose del medio, con Campos siendo quien manejaba con más criterio la pelota y con la capacidad anotadora de Herrera y Colombini. Pero a pesar de ello, le costaba tener ocasiones claras porque For Ever se cerró bien atrás y no dejó prácticamente espacios.

El conjunto de Osella renunció a atacar desde el primer minuto de juego, acumuló gente detrás de la línea de la pelota y si bien no sufría el partido, tampoco le generaba peligro a Jachfe, que fue un espectador de lujo durante toda la primera parte.

Después del gol en contra de Barbieri anulado, For Ever comenzó a complicarse solo, con más dudas que certezas intentó salir jugando desde el fondo, y tras un horror en la salida de Emanuel Díaz, apareció Colombini para definir con tranquilidad ante la salida de Silva y estableció el tanto con el que Ferro se fue al descanso ganando 1 a 0.

Poco había hecho Ferro para ponerse a ganar, pero un nuevo error en la salida, una nueva desconcentración del equipo de Osella, el elenco local se puso en ventaja y se fue al entretiempo ganando 1 a 0.

En el complemento, con muchas modificaciones, el elenco de Osella se adelantó unos metros y a pesar de que le costó mucho generarle peligro a Jachfe, se mostró más incisivo y fue a buscar el empate.

For Ever mejoró con la presencia de Bruno y Silva, se adelantó en el campo y llegó con mucha gente en ofensiva.

El conjunto de Caballito cedió terreno y pelota y comenzó a defenderse más cerca de su arquero. Pero un nuevo error en el fondo del “Negro” hizo que el local amplíe su ventaja. Desde un lateral, Herrera aguantó ante Marín, Valdez quedó lejos y, tras un desvió en Barbieri, el remate de Machado se terminó metiendo contra el caño izquierdo de Silva que poco pudo hacer. 2 a 0.

Allí se diluyó For Ever, perdió intensidad y sintió el golpe del segundo tanto. Los últimos minutos sirvieron para que Barbieri descuente en tiempo añadido y el conjunto local terminó celebrando el triunfo que lo sacó del último lugar y depositando al equipo chaqueño en una delicadísima situación.

FERRO (2): Luciano Jachfe; Hernán Grana, Nahuel Arena, Pablo Alvarado y Martín Rodríguez; Martín Campos, William Machado, Cristian Erbes y Gastón Moreyra; Ignacio Colombini y Jonathan Herrera. DT: Jorge Cordón.

FOR EVER (1): Luciano Silva; Lucas Fernández, Gino Barbieri, David Valdez, Yair Marín e Ignacio Abraham; Emiliano Bogado, Emanuel Díaz, Mateo Maccari y Emanuel Cuevas; Matías Romero. DT: Diego Osella.

Goles: 33PT Ignacio Colombini (F). 23ST William Machado (F). 47ST Gino Barbieri (FE).

Cambios: inicio ST Leonel Butter por Maccari (FE), Nicolás Silva por Cuevas (FE), Juan Galetto por Díaz (FE) y Enzo Bruno por Fernández (FE). 13ST Javier Bayk por Romero (FE). 18ST Pablo Palacio por M. Campos (F). 24ST Alexander Díaz por J. Herrera. 24ST Kevin Vázquez por C. Erbes (F). 37ST Daniel Villalba por I. Colombini (F). 37ST Nazareno Romero por G. Moreyra (F)

Árbitro: Jorge Broggi. Asistentes: Nicolás Bravo y Martín Vaccaro. Cuarto árbitro: Lucas Di Bastiano. Estadio: Ricardo Etcheverri, de Ferro.