Fernández volvió a apuntar contra Milei y advirtió que el FMI “no nos va a asfixiar”

Llegó minutos antes del mediodía, con tiempo para recorrer los stands del Centro Cultural Kirchner y apuntar a dos de sus blancos favoritos: el FMI y el líder libertario Javier Milei. En la inauguración formal de la feria de innovadores industriales, el presidente Alberto Fernández afirmó que el organismo internacional de crédito “no nos va a asfixiar”, y que esa sentencia surgió en una charla con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. También la emprendió contra Milei por oponerse a una ley que amplía la cobertura de salud contra las cardiopatías congénitas y reivindicó el rol del Estado en ese y otros rubros.

“Lo hablábamos ayer, la semana pasada, con mi querido amigo Lula, le conté lo que estábamos viviendo (…) él me dijo que el FMI no puede asfixiar a la Argentina, yo le dije que muchas gracias pero que ya se los dije, no nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien”, dijo el Presidente. Cerca del primer mandatario confirmaron a este diario que el diálogo telefónico con el presidente brasileño se produjo ayer, en coincidencia con la nominación de la ex presidenta Dilma Rousseff como nueva titular del flamante Banco de los Brics.

“Al no entrar (dólares) en la Argentina, no nos permiten acumular reservas, nos complican las compras de insumos en las importaciones para las empresas que necesitan insumos importados para producir, y nos complican fiscalmente porque hay por lo menos 10 mil, 12 mil, 15 mil millones de dólares que dejan de circular y de pagar impuestos”, planteó.

“Tenemos responsabilidad fiscal, queremos corregir (el déficit), no nos interesa andar emitiendo dinero a lo loco, pero hemos sufrido la peor sequía desde 1929(…)Vamos a ser innovadores, vamos hacer lo necesario no vamos a sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener, sin quitarle a ninguna Pyme y a ningún trabajador el apoyo del Estado; y sin quitarle a quien no tiene trabajo la preocupación del Estado porque tenga trabajo. Ni un paso atrás”, agregó Fernández, intentando un equilibrio entre las demandas del FMI y las presiones del kirchnerismo duro contra el ajuste.

“La historia dice que me tocó gobernar el peor de los tiempos, pero somos peronistas nosotros. Y a lo hecho, pecho. A lo que viene, pecho. Vamos a poner el pecho, la garra; vamos a poner a la Argentina de pie para que camine de una vez y para siempre. Pero esta vez no importando productos, sino produciendo en la Argentina”, afirmó.

Contra Milei

Mientras lo escuchaban en la primera fila cuatro ministros (Carla Vizzotti, Diego Giuliano, Tristán Bauer y Kelly Olmos), el mandatario volvió a apuntar contra el líder de La Libertad Avanza, por votar en contra del proyecto de cardiopatías congénitas para bebés recién nacidos.

“Después de escuchar a un candidato a presidente cuando le preguntaron por qué no votó la ley que garantiza que el Estado pueda hacer una operación quirúrgica en bebés recién nacidos con cardiopatías congénitas, y que según los médicos les salvan la vida, la respuesta fue que es un problema de los privados, no del Estado. ¿Así que los vida de los bebés recién nacidos es un deber del mercado? ¿O sea que el que tiene papás con plata puede hacerse la operación y el que no, marche preso?”, se preguntó el Presidente en referencia a Milei, cuyo avance en las encuestas preocupa al oficialismo.

Planteó, en el mismo sentido, que hay “dos miradas” a la hora de gobernar y de hacer política, y volvió a decir que los dirigentes no son todos lo mismo. “La muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada me preocupa y mucho. Si el Estado tiene que poner plata en eso, bienvenido sea; estamos invirtiendo en vida”, sentenció.

Milei había justificado el voto en contra de su bloque -que integra junto a la también diputada Victoria Villarruel- al indicar que esta iniciativa implicaba más presencia del Estado “interfiriendo en la vida de los individuos” y también más gastos. “Eso no funciona así”, se había quejado el diputado libertario.

El Presidente estuvo acompañado, además, por el secretario de Producción, Horacio de Mendiguren, y otros funcionarios de cuño massista como los secretarios Matías Tombolini (Comercio Interior) y Flavia Royón (Energía), más Ariel Sujarchuk, hasta la semana pasada secretario de Innovación en Economía y otra vez en funciones como intendente de Escobar. “Acá hubo decisión política, nunca se dudó del rumbo de la Alianza”, dijo De Mendiguren ante del Presidente.

Poco proclives a opinar sobre la coyuntura, los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones, aunque Tombolini, antes de abandonar el lugar junto a la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, fue claro. “Acá estoy, administrando la escasez”, dijo el secretario, mientras el Presidente se retiraba del lugar con un regalo: una guitarra de viaje, parte de la exposición de productos industriales argentinos que se expondrán hasta el domingo próximo.