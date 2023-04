Romina Uhrig aclaró cuál es su situación sentimental tras el rumor de que se reconcilió con Walter Festa

Desde que abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig fue noticia por diferentes razones: por contestar la propuesta de Alfa y Mauricio Macri para sumarse al PRO o por las vacaciones en Pinamar junto a sus hijas y Caramelo, el perrito que adoptó durante su paso por el reality.

Ahora volvió a estar bajo el foco de los medios al ser consultada sobre su actual relación con Walter Festa, padre de Felicitas y Nina, las hijas menores de la exdiputada. La última eliminada de la competencia no quiso andar con rodeos y explicó cómo es el vínculo con el exintendente de Moreno: “Estoy separada de Walter hace 11 meses. Me acompañó al primer casting de GH y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”.

Por otra parte, la exlegisladora habló sobre sus días dentro de la casa y las críticas que recibió en las redes: “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros. Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas”.

Walter Festa y Romina Uhrig, durante su etapa como diputada nacional. (Foto: Instagram /walter_festa.oficial)

También se refirió a su eliminación que, según su opinión, se dio a raíz de las cosas que se contaron sobre ella en diferentes programas de televisión. “También mezclaron la política y hablaron erróneamente sobre lo que tenía o no tenía, creo que eso influyó mucho en la decisión de la gente para que me vaya con el 57,69% de los votos”, señaló.

En último lugar, cerró: “Yo estoy tranquila, no me dolió lo que se dijo de la política porque los que me conocen saben el trabajo social que hice en merenderos y comedores, a los cuales voy a volver a cocinar. Esta vez junto a Julieta y Daniela, ya lo hablamos. Me llevo dos amigas increíbles: ellas junto con Caramelo, son de lo más lindo que viví”.

Alfa de “Gran Hermano” le hizo un letal pase de factura en vivo a Romina Uhrig: “Tus hijas me adoran”

Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig estuvieron de invitados en A la Barbarossa (Telefe) este lunes por la mañana y protagonizaron una peculiar escena de asuntos pendientes. Entre roces, discusiones e indirectas, ambos buscaron dejar en claro que, a pesar de todo, se quieren como amigos.

Durante sus meses de convivencia en Gran Hermano, tuvieron varias peleas y la situación no terminó para nada bien entre ellos. Por eso, en la entrevista, mientras la exdiputada contaba cómo es su relación actual con el veterano fuera de la casa, él dijo una frase que la dejó sin palabras. “Tus tres hijas me adoran”, lanzó y le hizo un letal pase de factura en vivo.

Luego de algunas preguntas, los exparticipantes comenzaron a hablar sobre su vínculo y Romina recordó el episodio en el que Alfa le dijo que se hacía la “víctima” al mostrar la foto de sus nenas. “Yo esperaba que él me acompañara”, remarcó Uhrig. “No lo podía ver, éramos como los matrimonios”, agregó ella sin filtros.

Romina y Alfa dieron una entrevista juntos mientras cocinaban sus respectivos platos favoritos. (Foto: Captura Telefe).

El objetivo de unirlos en el programa era que ambos pudieran sanar sus conflictos y preparar deliciosas comidas. Por un lado, él cocinó arroz negro con calamares mientras que ella hizo un guiso. Para evitar el caos, Walter contó cómo es su relación actual con la exdiputada: “Vino a Pepino, conoció a mis amigos y se sacaron fotos con ella”.

Fue así que Romina lanzó el primer pase de factura del encuentro. “Sus amigos me preguntaban cómo hice para aguantarlo”, dijo entre risas. Firme a su personalidad y sin filtros, el fanático de los autos sacó a relucir el buen vínculo que tiene con las tres nenas de Uhrig y acotó: “Tus hijas me adoran”.

Por último, Alfa hizo pública una supuesta charla que tuvo con la hija mayor de la exparticipante del reality. “Mía quiere que yo me case con vos. Me preguntó: ‘¿Alfa, por qué no estás en pareja con mi mamá?”, dijo él ante la sonrisa nerviosa de su compañera.