Liga Chaqueña For Ever igualó ante Alvear y sigue arriba

Villa Alvear y For Ever no se sacaron ventajas y terminaron 0 a 0 en el Eleuterio “Coco” Lucas, por la 5ª fecha de la “A” liguista de fútbol. Con el punto, el “Negro” sigue en la cima.

EL PARTIDO

Buen arranque para Alvear, que buscó ser protagonista pero apenas pudo cosechar una situación con un centro cerrado de Iván Gómez que obligó a Ledesma a sacarla al córner. For Ever quiso aprovechar la velocidad para salir de “contra” aunque no tuvo situaciones claras.

En el segundo tiempo, el “Negro” inició con otro matiz. Lo tuvo Juan Molina solo en el área, pero Guastalla apareció con una intervención providencial. También Joaquín Domínguez tuvo su chance pero su definición se fue desviada. La respuesta de Alvear llegó con Iván Gómez, que fue habilitado en el área por Ramos, encaró y Leandro Ledesma salvó al equipo visitante.

El trámite del partido fue erosionando y se tornó intermitente por infracciones y por dos elencos que no lograban doblegar al otro.

En la recta final, el “Negro” perdió a Damián García tras cometer una infracción sobre Kevin Gómez y recibió la segunda amarilla. Pese a que For Ever empató, el punto le sirve para continuar arriba de la tabla junto a Resistencia Central y Central Benítez.

SÍNTESIS

VILLA ALVEAR (0): Gonzalo Vargas; Iván Gómez, Braian Ponce, Gerardo Cortés y Rodolfo Ruíz Díaz; Julián Guastalla, Nicolás Maldonado, Mauro Alegre y Juan Domínguez; Daniel Liva y Damián Franco. DT: Sebastián Gutiérrez

FOR EVER (0): Leandro Ledesma; Javier Ojeda, Joaquín Domínguez, Damián García y Juan C. Molina; Yang Shaobo, Héctor Zabala, Santiago Valenzuela y Hugo Paniagua; Alejandro Aquino y Martín Mosqueda. DT: Santiago Godoy

Incidencia: 45ST Damián García (FE)

Cambios: 12ST Facundo Salemi por M. Mosqueda (FE) y Gonzalo Vega por Y. Shaobo (FE). 16ST Federico Ramos por D. Franco (VA); 22ST Lucas Sauer por H. Paniagua (FE) y Nicolás Falcón por J. Domínguez (FE). 24ST Kevin Gómez González por N. Maldonado (VA) y Nelson González por M. Alegre (VA). 36ST Tomas Romero por R. Ruíz Díaz (VA), Matías Alberto por D. Liva (VA) y Ticiano Martínez por S. Valenzuela (FE)

Árbitra: Mariana Duré. Asistentes: Juan Lencinas y Darío Gómez

Estadio: Eleuterio “Coco” Lucas, de Villa Alvear.