Tras el robo a domicilio a un jubilado, vecinos y vecinas de villa Itatí denuncian abandono de las autoridades

Vecinos de los barrios Villa Itatí y Llaponagat expusieron su preocupación por sucesivos hechos de inseguridad que sufren casi a diario, uno de ellos el robo al domicilio a un hombre de 81 años que sufre Parkinson, al cual golpearon mientras lo desvalijaban. Ante estos hechos, reclamaron efectivas medidas al Gobierno provincial y a la Policía del Chaco, entre ellas contar con un destacamento policial en la zona.

Marina Rojas, referente de Villa Itatí, graficó la situación que vive junto a sus vecinos y vecinas: “Esto ya no da para más. No somos dueños ni de poder salir a trabajar. Salimos con miedo y si salimos con un celular o una bicicleta nos pueden robar”.

“En el barrio no patrulla la Policía y nos sentimos desprotegidos”, agregó describiendo que días atrás dialogaron con autoridades del Ministerio de Seguridad y que desde esa cartera provincial les aseguraron que “es imposible poner un destacamento policial en el barrio”.

Como situación más representativa, los vecinos se mostraron indignados por el hecho de inseguridad que un hombre de 81 años padeció dentro de su propio hogar por parte de sujetos que, aparentemente, estarían identificados pero no detenidos por el momento. “Hace unos días un vecino nuestro fue brutalmente golpeado y robado, necesitamos una solución inmediata porque no puede volver a pasar que vuelvan a golpear a uno de nuestros abuelos del barrio, un señor que vivió toda su vida acá y que hoy no sea dueño de salir a sentarse en la vereda por miedo a que lo vuelvan a lastimar”, resaltó Rojas.

“Desde la comisaría no responden a nuestros llamados o no aparecen, estamos a la deriva, roban todo, no podemos dejar nada afuera y aparte te golpean”, expresó la vecina.

Por su parte, Martín Correa, hijo de la víctima del asalto, afirmó que “en una semana dos veces le entraron a robar y le lastimaron, se informó todo sobre los autores y no pasa nada; no hay respuestas, así que estamos a la buena de Dios, no nos sirve que solo tomen datos, necesitamos que procedan”.