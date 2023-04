Federativo “Resi”- Alvear y Fontana- Municipal de Roca, por los pasajes

Resistencia Central- Villa Alvear y Fontana- Municipal de Roca jugarán este sábado, a las 16.30, los partidos de vuelta de la segunda fase de la zona Este del torneo Federativo de fútbol.

El “Albo” y el CAVA se verán las caras en Villa Marín con el antecedente del primer juego en el que “Resi” se impuso de visitante por 1 a 0.

En Fontana, el “Taninero” tratará de dar vuelta la historia ya que en la ida en Presidencia Roca cayó por 2 a 1.

En caso de igualdad en puntos y goles en las series, las mismas se definirán con remates desde el punto del penal.

Los otros dos partidos de la zona Este se jugarán recién el domingo. El Nacional recibirá desde las 17 a Municipal de La Leonesa en cancha de Don Orione (1-1 en el primer juego); y Municipal jugará en Vedia ante Falucho (en la ida ganó el equipo de San Martín 3 a 2).

En la zona Oeste, este sábado se jugarán las cuatro revanchas.

—

PROGRAMACION

ZONA ESTE

Día: SABADO 8 de Abril

Hora: 16:30 hs

Arbitro: GIMENEZ GUSTAVO

Árbitros asistentes: MITOIRE DIEGO – GOMEZ DARIO

Cancha: Resistencia Central

Resistencia Central vS Villa Alvear

DIA: Sábado 08 de Abril

Hora: 16:30 hs

Arbitro: ACUÑA EDUARDO

Árbitros asistentes: BORDA DIEGO – DOMINGUEZ BRAIAN

Cancha: Club Social y Deportivo Fontana

Fontana vs Municipal de Roca

DIA: Domingo 09 de Abril

Hora: 17: 00 hs

Arbitro: AMARILLA DAMIAN

Árbitros asistentes: CASCO CLAUDIO – REA MAURICIO

Cancha: Liga Las Palmas

Municipal de Vedia vs Falucho

DIA: Domingo 09 de Abril

Hora: 17:00 hs

Arbitro: CABRAL NICOLAS

Árbitros asistentes: MENDEZ JOSE – ORTIZ GUSTAVO

Cancha: Don Orione.

El Nacional vs Municipal de La Leonesa

ZONA OESTE

DIA: Sábado 08 de Abril

Hora: 17:00 Hs

Arbitro: PEREZ JUAN DARIO

Árbitros asistentes: AGUIRRE CRISTIAN –CACERES ANDRES

Cancha: Sportivo Cultural Castelli

Sportivo Cultural de Castelli vs Textil de Villa Ángela

DIA: Sábado 08 de Marzo

Hora: 17:00 hs

Arbitro: CAMUS DIEGO

Árbitros asistentes: SEQUEIRA CARMELO – DE JESUS DIEGO

Cancha: VIA Y OBRAS Los Frentones

Vía y Obras de Los Frentones vs El Fortín de Machagai

DIA: Sábado 08 de Abril

Hora: 17:30

Arbitro: AREVALO ARGENTINO

Árbitros asistentes: SILVA LEONEL – AREVALO SERGIO

Cancha: FERROCARRIL BELGRANO

Belgrano de Sáenz Peña vs Club CACU

DIA: sábado 08 de Abril

Hora: 17:00 hs

Arbitro: LEZCANO SERGIO

Árbitros asistentes: LOPEZ WALTER – MONTIEL DANIELA

Cancha: Club Cooperativista de Quitilipi

Belgrano de Quitilipi vs Atlético Charata

—

RESULTADOS PARTIDOS DE IDA

ZONA ESTE

Municipal (La Leonesa) 1 vs El Nacional 1

Falucho 3 vs Municipal de Vedia 2

Club Atlético Resistencia Central 1 vs Club Villa Alvear 0

Municipal (Roca) 2 vs Fontana 1

ZONA OESTE

Textil (Villa Ángela) 0 vs Sportivo Cultural 0

CACU 0 vs Belgrano (Sáenz Peña) 4

Atlético Charata 1 vs Belgrano (Quitilipi) 0

El Fortín de Machagai 3 vs Vía y Obras (Los Frentones) 1.