Silvina Escudero habló de la denuncia a Jey Mammon: “Me siento rarísima con todo esto”

Luego del escándalo mediático que se desató por la acusación de presunto abuso sexual de Jey Mammon contra Lucas Benvenuto, gran parte de la comunidad artística se vio sacudida por el vínculo que tenían con el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe). Entre ellas, Silvina Escudero, que lo acompañó en el éxito de Los Mammones, aquel ciclo de entrevistas y musical que se emitió por América entre el 4 de enero y el 24 de diciembre de 2021.

“Supongo que estoy sorprendida como todos. Viste que no hay mucho que decir, es un tema muy especial, muy particular. Todos estamos dolidos, apenados, sorprendidos. Me parece que es algo que nos pasa a todos”, dijo la bailarina al ser abordada por un movilero de LAM (América).

“Yo estaba viendo el programa, A la tarde, cuando estaba hablando Lucas, que no dio el nombre, pero dijo: ‘Es un conductor de Telefe, músico…’. Dije: ‘No puede ser. ¿Quién será? Debe ser alguien de trasnoche…’. Sino me daba que era Jey. Realmente me parece que la palabra es que estamos todos sorprendidos, dolidos, cabizbajos, estamos como revolviendo lo que pasó… Uno tarda días en procesar la información”, contó Escudero acerca de cómo fueron sus sensaciones tras enterarse de la noticia.

Silvina Escudero Silvina Escudero

“Ojalá haya más versiones. Uno siempre le tiene que creer a la víctima o al que denuncia, en este caso o en cualquier caso, Siempre hay que creerle al denunciante. Pero capaz haya cosas que sean diferentes. Dios quiera que así sea. Y en realidad que sea todo lo que tenga que ser. Que la Justicia determine lo que suceda y si esto es así, la mayor pena, claramente”, opinó al respecto.

Silvina contó lo que sintó al ver el comunicado a través de un video que hizo Jey Mammon en su cuenta de Instagram. “A mí se me cayeron las lágrimas. Cuando lo escuché a Lucas también se me cayeron las lágrimas. Cuando veo los programas que tratan el tema, también. Estoy consumiendo la información todo el tiempo porque es un tema que preocupa, que nos atraviesa a todos, que nos gustaría que no sea así, que nos gustaría que haya Justicia. Me parece que es lo que le pasa a toda la sociedad”, reiteró.

Por otra parte, contó que en el tiempo que compartió en Los Mammones, Jey “nunca comentó nada de ninguna denuncia, nunca se habló de esto. Yo a Jey lo conozco desde antes de que sea conocido, siempre tuve relación con él y nunca se habló de esto”.

“En estos días no hablé con él. Yo estoy atravesada con todo esto, me quedo hasta la madrugada viendo información al respecto. Todos los que fuimos amigos y compañeros de Jey estamos atravesados. Pensá que fui una de las primeras… Yo fui la segunda en ir a su teatro, a la gorra, yo pasé la gorra. Me acuerdo en ese momento que por Twitter incentive a todos a que lo siguieran, porque él tenía solo 10 seguidores… Lo conozco desde siempre”, agregó sobre su vínculo con el acusado.

Silvina Escudero en Los Mammones, el programa que Jey Mammón condujo en 2021 Silvina Escudero en Los Mammones, el programa que Jey Mammón condujo en 2021

“Me siento rarísima con todo esto. Me siento triste y me da mucho dolor la vida de ese chico. La vida que tuvo Lucas me da una tristeza… Que encuentre paz, que se pueda sanar de alguna manera. Más allá de esto, toda la vida que contó, que fue abusado desde los 3, 4 años… Es una locura su vida. Pobre, pobre hombre”, cerró Escudero.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.