La historia de amor de Facundo Arana con María Susini y la increíble propuesta de matrimonio en el Everest

Facundo Arana vive desde hace muchos años una hermosa historia de amor con María Susini, madre de sus tres hijos. Su propuesta de casamiento fue en la cima del Monte Everest, a cinco mil metros de altura. Ya habían nacido sus tres hijos, India y los mellizos Yaco y Moro.

En 2007, apenas un año después de que se terminara su vínculo de una década con la actriz Isabel Macedo -en la actualidad pareja del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey-, Facundo Arana conoció a la modelo María Susini. Se la quisieron presentar dos amigos diferentes, asegurándole que “era la mujer perfecta para él”. Y cuando por fin se dio, fue amor a primera vista.

El primer encuentro resultó fallido. Cuando por invitación de uno de sus amigos viajó desde Mar del Plata -donde el actor estaba haciendo temporada- hasta Pinamar para conocerla, ella ya se había ido.

Facundo Arana y María Susini: amor a primera vista

Para la presentación organizada por su otro amigo, habían armado un asado al mediodía. Y la candidata llegó más de dos horas tarde, porque se había caído mientras patinaba y se había lastimado mucho una mano.

Facundo Arana y María Susini. Foto Instagram Facundo Arana.

Como él estaba acostumbrado a las heridas por sus aventuras al aire libre, le tomó la mano a María y le ofreció curarla. Le sacó el pañuelo y notó que tenía varios palitos clavados de manera muy profunda. Y sin pensarlo, le empezó a sacar los palitos.

Así contó el propio Facundo Arana ese momento mágico tiempo después: “Le empiezo a sacar los palitos porque había mucha sangre. Me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio.”

En ese mismo momento le dijo todo lo que sentía, en pocas palabras. Según él mismo recordó en varias oportunidades, fue algo así: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. Ella sonrió y le prometió la familia que tienen.

En su primera cita, ella lo invitó a tirarse en paracaídas; él, ante semejante propuesta, quedó más enganchado todavía. Enseguida se mudaron juntos y en mayo del año siguiente ya había nacido su hija India, mientras en octubre de 2009 llegaron los mellizos Yaco y Moro.

Propuesta de matrimonio en el Everest

La propuesta de matrimonio fue tan original como accidentada. Resulta que Facundo Arana había viajado al Monte Everest para llevar la bandera para su campaña solidaria a favor de la donación de sangre. Además, en secreto había llevado dos anillos para filmar una propuesta matrimonial desde la cumbre. Sin embargo, un pre-edema cerebro pulmonar le quebró los dos sueños.

Facundo Arana y María Susini. Foto Instagram Facundo Arana.

Entonces, María Susini viajó de urgencia a Nepal para estar con él y cuidarlo. Y cuando estuvo recuperado, un helicóptero los llevó hasta la cima del Everest. Allí, en el que ambos consideraron como el lugar más lindo del mundo, él le propuso casamiento y ella dijo que sí.

Se casaron el 20 de diciembre de ese mismo año 2012 y festejaron en su casa de Tigre. El flamante esposo Facundo Arana lo recordó así: “A los 40 años uno no se casa equivocado. Lo hace con todas las ganas y para toda la vida. Aunque en realidad la decisión la había tomado el primer día que la miré a los ojos.”

La pareja se casó por civil y por iglesia sólo ante la presencia de sus tres hijos, pero luego celebraron con una gran fiesta compartida con toda la familia y sus amigos en su casa. Desde entonces, siguen formando una de las parejas más estables entre los celebrities.