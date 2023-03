Primera Nacional For Ever empató en el debut de Osella

En un partido válido por la 7ª fecha de la zona B de la Primera Nacional, donde se vio la mejor versión de For Ever en el campeonato, el equipo de Osella tuvo un cambio radical desde lo futbolístico y desde lo actitudinal.

El elenco chaqueño mejoró y a pesar de empezar perdiendo tuvo reacción. El gol de Pablo Mouche llenó de incertidumbre al público, pero el penal de Joaquín Molina devolvió la ilusión a la gente que despidió al equipo con aplausos.

El próximo fin de semana enfrentará a Racing de Córdoba, en condición de visitante y buscará seguir en franca mejoría.

EL PARTIDO

La primera parte fue pareja, Atlanta intentó construir juego con Duarte como distribuidor y Galeano era quien comandaba las ofensivas, Mouche y Ríos se asociaban y cuando lograban ganar el mediocampo y filtrar algún pase lograba insinuar peligro contra el arco de Canuto, pero no tuvo agresividad para lastimar a For Ever.

El conjunto chaqueño fue prolijo, no se complicó en el fondo y con un Valdez como volante central y un Bogado desequilibrante por derecha, más las triangulaciones que proponían en mitad de cancha con Maccari y Emanuel Díaz, generó expectativa y levantó los primeros aplausos de su público.

Las únicas chances de peligro estuvieron en los pies de Molina, primero con un remate desde media distancia, pero encontró a Sumavil volando bien, y después, tras una buena jugada colectiva, Molina definió violentamente pero nuevamente Sumavil le negó la chance de meter el primer gol de la tarde.

El primer tiempo se fue sin emociones, pero el cambio de actitud fue notorio y se empezó a ver la mano de Diego Osella en el elenco chaqueño.

En el complemento se vio lo mejor. El gol de Mouche a los 11 minutos, tras una buena jugada colectiva de Atlanta parecía un gran problema para For Ever, pero el conjunto de Osella con un cambio de actitud notorio y más conexiones desde lo futbolístico hicieron que el “Negro” se mantenga en partido.

El empate llegó mediante un penal dudoso sobre Molina que él mismo se encargó de cambiar por gol. For Ever lo apuró constantemente y eso dio sus frutos.

A partir de allí, For Ever creció, hubo conexiones, transiciones rápidas, juego colectivo. Mejoró el equipo y estuvo cerca de ganarlo, pero el empate terminó conformando a su gente que despidió al equipo con aplausos y espera seguir la levantada en próximo fin de semana ante Racing en Córdoba.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Ricardo Garay Lima e Ignacio Abraham; David Valdez; Emiliano Bogado, Mateo Maccari, Emanuel Díaz y Leandro Allende; y Joaquín Molina. DT: Diego Osella.

ATLANTA (1): Nicolás Sumavil; Alejo Dramisino, Ian Franco Rasso, Alan Aguirre y Fernando González; Marcos Pinto, Juan Galeano, Kevin Duarte y Federico Bisanz; Lucas Ríos y Pablo Mouche. DT: Mauricio Giganti.

Goles: 11ST Pablo Mouche (A). 27ST Joaquín Molina (FE).

Cambios: 18ST Claudio Vega por Emanuel Díaz (FE). 18ST Nicolás Silva por Ignacio Abraham (FE). 29ST Nicolas Mazzola por Pablo Mouche (A). 29ST Mauro Bogado por Lucas Ríos (A). 30ST Leonel Buter por Joaquín Molina (FE). 38ST Nicolás Del Grego por Ian Franco Rasso (A). 42ST Lucas Fernández por Leandro Allende (FE). 42ST Enzo Bruno por Emiliano Bogado (FE). 45ST Brian Camisasa por Alejo Dramisino (A). 45ST Juan Krilanovich por Federico Bisans (A).

Árbitro: Emanuel Ejarque. Asistentes: Pascual Fernández y Roque Narváez. Cuarto árbitro: Federico Guaymas. Estadio: “Juan Alberto García”, de For Ever.