El otro problema de los coches eléctricos

La llegada de los coches eléctricos ha supuesto un gran cambio en un mercado que no estaba preparado para ellos. Así lo han reconocido muchas marcas que han visto que en los últimos meses se ha potenciado el crecimiento e implementación de este tipo de modelos. Ahora, se ha dado un paso al frente, y en ese sentido, son diversas las marcas que han determinado que existe un nuevo problema y no es otro que muchas empresas aseguradoras no se han querido hacer responsables de los accidentes que se producen y el motivo no es otro que el alto coste que se puede tener especialmente en las baterías.

En ese sentido, son muchos los coches eléctricos que han visto que no es posible garantizar el correcto peritaje, y en ese sentido, los daños del vehículo ha permitido que en un momento dado se complemente con la determinación de que el coche está en siniestro total. Por ello, se observa que existe un problema de gran calado en el estudio de los coches tras accidentes, donde los coches de combustión interna se ven beneficiados. Ahora, se ha visto que un gran número de las baterías de los coches eléctricos se están acumulando en muchos depósitos y el motivo no es otro no se pueden reciclar como correspondería.

Por ello, se ha observado que hay peligro real de que la economía circular que se estaba plantando con estos coches no se llegue a producir como se planteaba. “Pero un vehículo eléctrico no es muy sostenible si tienes que tirar la batería después de sufrir un leve accidente“, apuntan desde distintas compañías.

Los datos hablan por sí solos

Cuando hablamos de los coches eléctricos, no hay que olvidarse de que la parte más cara de este tipo de vehículos no es otra que su batería. Por ello, se observa que no es viable ni económico realizar el reemplazo de la misma. En ese sentido, marcas como Ford han estado estudiando la manera de realizar la regeneración y el recambio de batería de una manera mucho más sostenible si la emisión de dióxido de carbono y permitiendo su restauración.