GranHermano: Alfa rompió en llanto al ver su casting para ingresar a la casa

Tan solo quedan unos días para conocer al ganador de esta edición de Gran Hermano y los nervios están a flor de piel. Con el objetivo de divertir un poco a los participantes restantes, la producción decidió sacar a la luz los videos del casting de cada una de las figuras que pasó por la casa más famosa del país.

El momento de mayor emoción de la noche fue cuando Walter Alfa Santiago vio el casting que hizo para entrar a Gran Hermano y se quebró en llanto en medio del debate conducido por Santiago del Moro en Telefe.

El comerciante había relatado para la producción del reality las ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte, como por ejemplo, cuando nació ahogado por el cordón umbilical, una peritonitis que atravesó o cuando casi sube al vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas que sufrió un accidente y terminó en tragedia el 10 de octubre de 1997.

“Esto a mí me cambió la vida. Lo que dije fue lo que iba a hacer en la casa: contar la historia de mi vida”, expresó el participante más veterano que tuvo la casa tras verse. “Esto es muy fuerte. El programa y la convivencia con los chicos me cambiaron la vida. Yo soy el mismo pero mi vida cambió rotundamente, es un quiebre muy grande”, continuó el ex Gran Hermano. “Veo el casting y me parece tan cerca y tan lejos”, sentenció Alfa entre lágrimas.

Nacho, finalista de esta edición, fue el primero en revivir cómo había sido su casting para ingresar al reality. “Nacho, sos otro tipo, esto fue hace menos de un año y pareces otra persona”, fue el comentario de Santiago del Moro, mientras que el participante asentía: “Sí, nada que ver, y ese casting había sido muy temprano, tenía una cara de dormido…”.

“Me da vergüenza, pido perdón al público presente, si bien soy un poco así, intenté armar un personaje para ganarme la entrada a Gran Hermano”, aseguró Alexis, más conocido como El Conejo, tras ver cómo había sido su casting en donde habló mucho sobre cuánto le gustaban las mujeres y cómo eran sus noches de fiesta antes de entrar a la casa más famosa del país y conocer a su actual pareja, Coti.

La particularidad de Romina en su casting fue que estaba todavía casada con Walter Festa. También contó que conoció a su papá de grande. “Yo me había anotado en Gran Hermano a mis 18 años y todavía no lo conocía. Lo conocí a los 25 años conectando a mi hermana por parte de él por Facebook. Cuando lo fui a ver me hice pasar por una amiga de mi hermana, pero él se dio cuenta. Estaba muy enfermo. Al otro día le dieron el alta y lo pude disfrutar tres años”, contó.

Una de las últimas en verlo fue Julieta Poggio, quien no pudo evitar sentirse avergonzada por el video que realizó hace varios meses atrás. “Mi nombre es Julieta Poggio, tengo 21 años, soy de Buenos Aires. Soy modelo y bailarina. Estoy de novia desde siempre. Desde los 12 años que estoy de novia, corto con uno y me enamoro”, comenzó presentándose la joven finalista del programa. “Creo que están buscando a una persona leal y genuina. Soy una persona muy real y eso las personas lo saben porque se me nota” expresó, en otro momento del video.

Por otra parte, la bailarina había expresado, en ese entonces, que su sueño era irse a vivir a España, específicamente a Ibiza. Sin embargo, tras terminar el video le reveló al conductor que seguía teniendo como objetivo ese destino en mente y, por si fuera poco, añadió en referencia a su apariencia: “Estaba flaquísima”.