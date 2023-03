Jorge Lanata: “Hay que cerrar la grieta”

“La palabra surgió en la entrega de los Martin Fierro 2013 y solo me limité a comentar lo que veía desde el escenario: gente que antes me saludaba y entonces no, yo mismo dejando de saludar a otra gente”, disparó Jorge Lanata y sirvió como puntapié para una extensa entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. “Odio el argumento de la autoridad moral más que nada en al campo de los Derechos Humanos. Que me corran hoy por izquierda porque estoy diciendo que hay que cerrar la grieta, es tonto. Tenés un montón de gente mirando que te dice qué es lo que tenés que hacer”, expresó.

El periodista comentó que “a mi me toman como el inventor de la grieta y creo que es muy difícil de superarla. Por entonces dije que iba a trascender a los gobiernos y sucedió, pero recordemos que la grieta empezó desde el kirchnerismo”. Y acotó que la reacción posterior “fue igualmente ultra”. Para él, el origen de la grieta tuvo un solo responsable: Cristina Kirchner. “Ella decide dividir y elegir un enemigo que fue el periodismo y así creó una grieta de arriba para abajo, algo que después se replicó, así empezó”.

Tenembaum reconoció que él contribuyó a la construcción de la grieta y decidió detenerse a la hora de seguir combatiendo contra alguien. “Hice un clic, ¿hiciste uno vos?”, le preguntó. “Yo describí la grieta en esos Martín Fierro y nunca hice una apología de la división. ´Somos la Patria, la Nación y el pueblo´, decían los K… Entonces, ´¿quién soy yo? ¿qué carajo soy?´, me pregunté. Esa idea monopólica que ´representás todo´ no surgió de mí, sino del kirchnerismo, de arriba hacia abajo“.

Jorge Lanata, en 2013, cuando fue premiado con el Martín Fierro en el Teatro Colón (Baires Press) Jorge Lanata, en 2013, cuando fue premiado con el Martín Fierro en el Teatro Colón (Baires Press)

A la hora del saldo que le dejó esta confrontación ideológica, el conductor de PPT reconoció que “perdí muchas amistades por la grieta, como el dibujante Miguel Rep a quien me gustaría recuperar. También me distancié de Fito Páez y Joaquín Sabina. Todo esto se enfrío por la forma de pensar y no por una discusión en particular”, recordó.

Con respecto a la vicepresidenta, Lanata sostuvo que “me parece que debería estar presa y no tendría que participar de las elecciones. Yo denuncié a los K cono nadie”, sostuvo.

El tema grieta monopolizó la conversación radial. Era el momento de saber si el periodista reconocía si alimentó esta brecha. “Es difícil decir si lo hice, la grieta se alimenta de argumentos irracionales. Creo que estamos en otro lugar (en referencia a PPT), opinamos con datos concretos, con hechos, gran parte de las causas judiciales fueron aportadas por nosotros”, mientras recordó que su programa es visto tanto por los K como los antiK: “unos para putearme y los otros para ratificar lo que piensan”.

Luego llegó el momento de profundizar acerca del estereotipo K. “El razonamiento de que todo kirchnerista es chorro es solo una estupidez por generalizar, nadie podría decir que algo así es verdad. Yo tengo la sensación de que hay un montón de gente que son tipos honestos. Me parece que pensar desde lo ultra en cualquiera de los dos bandos es idiota”, argumentó.

Además, Lanata propuso que, como estrategia electoral, “Horacio Rodríguez Larreta debería proponer algo así (en referencia a la grieta) en una segunda vuelta de las presidenciales, si es que se presenta y entra, pero no en la primera. Igual no creo que estuviera en la agenda de la gente en este momento. Es obvio que, cualquiera que gane, si no es el kirchnerismo, tiene que tratar de invocar algún tipo de consenso, después hay límites en ese consenso”, argumentó el periodista quien sostiene que por esta búsqueda del diálogo “me reputearon todos”.

El periodista en su veta documental cuando grabó el programa “26 personas para salvar el mundo” El periodista en su veta documental cuando grabó el programa “26 personas para salvar el mundo”

Lanata también recordó cuando en Canal 26 (en el programa DDT -Después De Todo-) realizó una editorial sobre la adquisición de Papel Prensa y también afirmó que venía denunciando a la dictadura desde hacía 20 años. “Déjenme pensar”, enfatizó y recordó que “nosotros estábamos tirándole muñecos a Cristina mientras ustedes estaban pelotudeando en su casa”, expresó en referencia a los primeros años del kirchnerismo en el país. “Siempre pasa que uno a veces dice cosas con la que uno no está conforme. Yo siempre dije que no soy un payaso al que contratan para que animen su fiestita. Digo lo que pienso y, si no están de acuerdo, no están de acuerdo”.

El periodista sostuvo que para esa época se sentía como alguien que estaba “en el medio del ring peleando mientras abajo hay un montón de gente bañada y peinada que anota los golpes que doy”. Aunque se despegó con firmeza: “pero yo no tengo nada que ver con ellos”, mientras agregó que “opinar gratuitamente no tiene mucho sentido”, completó al respecto de los usuarios de Twitter que “no tienen una vida”.

Lanata habló sobre la violencia en Rosario, Alberto Fernández y hasta del dictador Nayib Bukele Lanata habló sobre la violencia en Rosario, Alberto Fernández y hasta del dictador Nayib Bukele

Tenembaum recordaba que “algo pasa entre el Lanata de la vieja resentida (en referencia a Cristina) y el que dice que hay que parar con el ultra k ciego”. A esto, su entrevistado tomó el guante: “Veo tan despiadado al anti K con una visión de derecha y antiperonista que no me gustó”.

Y recordó sus orígenes peronistas “es el partido que sentó a la clase obrera a la mesa, eso no había pasado antes, yo soy de Sarandí y de chico era peronista”. Y sentenció sobre la doctrina de Perón: “Mientras haya un pobre en Argentina, el peronismo va a a existir y me parece lógico que eso pase”. Aunque agregó: “Yo con el peronismo de Perón, hubiera estado preso”.

Otro de los pasajes interesantes de la entrevista fue cuando Lanata recordó que para las elecciones de 1983 votó a Ítalo Argentino Luder. “Lo voté, recuerdo que escribía en una una pizzería en Constitución y vi pasar a las dos marchas, la de Alfonsín y la de Luder. Yo tenía que estar con los negros, no soy de la clase media ilustrada”, recordó comparándose con el conductor de Radio con Vos.

Ante la pregunta del periodista Gustavo Grabia, sobre por qué no investigó a Mauricio Macri y lo invitó a su casamiento, Lanata -sin vueltas- respondió: “Si a Macri o a Larreta lo encontrábamos contando guita en La Rosadita, lo denunciábamos“ y remató: “A mí, a los 63 años me rompe las pelotas dar explicaciones de por qué tengo que invitar alguien o no a una fiesta privada”.

Y agregó: “También lo habría invitado a Massa que lo conozco hace 30 años, pero no iba a llenar el casamiento de políticos. No tengo ganas de explicar nada, no soy funcionario público, es más soy un gran contribuyente”, agregó.

El Presidente, Bukele y la violencia en Rosario

“¿Qué opinás de Alberto Fernández?” inquirió Tenembaum en relación al último discurso del primer mandatario abriendo las últimas sesiones legislativas. A lo que Lanata respondió: “Me genera tristeza, es una persona que no está a la altura del poder. Es una lástima, está engañado de la situación, él solo cree que puede llegar a una reelección: no lo ve”, afirmó.

También hubo un espacio para opinar acerca de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. “Es un dictador, esa mega cárcel que hizo… ojalá las nuestras fueran así, que son una villa”, argumentó con sorna y completó que “no voy a proponer la solución Bukele para la Argentina”.

Y cerró con un tema coyuntural, la narcoviolencia terrorista en Rosario. “Pienso que allá tiene que haber un Estado de excepción, no sé si es la solución pero habría que intervenir la provincia si se ataca el tema de la seguridad”.