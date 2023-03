El desconsolado llanto de Camila, La Tora y Julieta ante la posible eliminación de Gran Hermano

Este sábado por la noche se realizó la cena de los nominados en Gran Hermano, donde las tres participantes en placa, Lucila La Tora Villar, Camila Lattanzio y Julieta Poggio, dialogaron a solas en la previa de la Gala de Eliminación de este domingo. De esta manera, en medio del encuentro exclusivo para ellas, las tres se lamentaron por la posibilidad de abandonar la casa en las próximas horas.

Todo comenzó cuando tanto Camila como Julieta reconocieron estar ansiosas y nerviosas por el resultado de la votación. En este marco, La Tora preguntó: “¿Cómo están pasando estos días?” y Julieta decidió explayarse en su respuesta.

Primero, destacó que disfruta recordar todos los buenos momentos dentro de la casa pero aseguró: “No quiero que se termine”. “Es horrible, nadie se quiere ir”, acotó Camila y la influencer continuó: “Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta”.

Poggio hizo referencia al momento en que Santiago del Moro revelará el nombre de la próxima participante eliminada del reality, mientras que antes dará a conocer quién de las tres se queda dentro de la casa. “Es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá”, agregó Julieta.

Por otro lado, Lucila Villar comenzó a llorar al escuchar a la bailarina porque también siente una gran nostalgia ante la posibilidad de abandonar el ciclo de Telefe. Por lo que Camila reaccionó: “¡No, basta, por favor! Me están poniendo nerviosa. Es feo que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Pero no nos pongamos a llorar. Nadie se quiere ir”.

Durante el jueves, en Gran Hermano se vivieron momentos de definiciones. Marcos tuvo que salvar a una participante de la placa de nominados. El joven salteño, con su característico aplomo, destacó que le resultaba difícil a esta altura elegir a alguien. “A todos los querés, quizás con algunos tenés más o menos afinidad, pero a todos le tengo mucho afecto y mucho cariño. Y si es que tomo una decisión es muy finita. Pero me voy a basar por la afinidad”, anunció finalmente.

De esta manera, Del Moro le pidió que dijera el nombre de la jugadora que seguirá en competencia para ser eliminada el próximo domingo. Sin dudarlo, Marcos dijo: “Camila”.

En esa instancia, quedaron Lucila, Romina y Julieta, por lo que el salteño decidió dejar a la Tora sin salvar. “Siento que cada día que la conozco la quiero más y me encantaría salir de acá y que sea mi amiga. Se muestra cada vez más conmigo, me encanta cómo está siendo ella acá en la casa desde que entró y espero que seamos amigos afuera”, destacó.

Así que la elección de Marcos se centró finalmente entre Romina y Julieta. Santiago les pidió a las dos que se acerquen a abrazar al hermanito, y anunció: “Marcos, la decisión está en vos. Vos ya estás dentro de los mejores cinco y depende ahora de vos quién de ellas dos te va a acompañar”.

Marcos salvó a Romina de la placa de nominaciones en Gran Hermano

“A Romi le digo que siento que ella trabaja mucho para ayudar a la otra persona, se preocupa mucho por las otras personas, nos acompaña mucho a nosotros. Se preocupa por si dormiste bien, o si la comida te gustó, que hace que la convivencia sea más linda, y lo valoro mucho. Es un apoyo muy importante”, admitió el salteño.

Y luego, mirando a Julieta, agregó: “Juli me hace reír mucho, me río mucho con ella, me parece una persona muy linda que dice las cosas de frente, que no tiene miedo a lo que le puedan decir. Con las dos disfruto muchísimo y me gusta estar con ellas”.

“Entonces, Marcos, ¿a quién rescatás de la placa?” preguntó el conductor. Y Marcos, para sorpresa de todos, dijo: “A Romina”.