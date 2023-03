Tras el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo, vecinos denuncian zona liberada: “No pasan patrulleros”

El testimonio de un vecino del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. (Foto: @bonelliok).

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Javkin aseguró:“El mensaje es una pavada y está hecho para que tenga repercusión mundial. A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo con tono enojado el intendente rosarino, quien también exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

A su vez, Javkin volvió a exigir el apoyo de las fuerzas federales: “Tengo una decisión muy clara, yo. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde están los que no tienen que cuidar? A mí no me van a correr con esto. Acá está muy claro es que los que tienen armas y tienen capacidad de frenar delitos, no lo hacen”.

“Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, que me dijo que venía para acá. Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando las pedí no me dejaron. Que los que la manejan vengan acá a hacerse cargo. Vengan a cuidar a los rosarinos”, enfatizó.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material balístico y busque cámaras de videovigilancia. Trabaja la Policía de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.