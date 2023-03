“Ancelotti hizo más mérito”: la queja del Loco Gatti contra el premio The Best que recibió Lionel Scaloni

La entrega de los premios The Best realizada por la FIFA no para de generar polémica y aglomerar voces en contra de los ganadores. Uno de los últimos en subirse a esta ola de críticas fue el ex futbolista Hugo Orlando Gatti. El argentino, que desde hace varios años se encuentra radicado en España, apuntó contra Lionel Scaloni.

Según la óptica del ex portero de Boca Juniors, el premio se focalizó solamente en lo acontecido en el Mundial de Qatar y explicó que el galardón de mejor entrenador debía ser para el italiano Carlo Ancelotti y no para su compatriota Lionel Scaloni.

“¿Para tí Scaloni lo merece más que Ancelotti?”, fue la pregunta que lanzó el conductor de El Chiringuito, Josep Pedrerol, y que generó un gran revuelo en las redes sociales. “No, pero es el Mundial. Este es un The Best del Mundial”, comenzó su relato el portero con pasos por Atlanta, River Plate, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe.

Prosiguiendo con la misma línea, el integrante del plantel albiceleste en el Mundial de Inglaterra 1966 aseguró que “Ancelotti hizo más, y en muchos más años. Pero en el Mundial no estuvo”.

Pero luego, por si quedaba algún tipo de duda con su pensamiento, el Loco Gatti disparó: “Con todos esos méritos el italiano lleva ventaja. Ancelotti hizo más mérito a mi modo de ver”. Scaloni, antes de conquistar la Copa del Mundo con la selección argentina, llevó a la Albiceleste a conquistar la Finalísima contra Italia en Wembley. El estratega italiano, por su parte, levantó la Champions League y La Liga con la Casa Blanca. El otro competidor dentro de la terna a mejor entrenador de la temporada era el español Pep Guardiola, vencedor de la Premier League con el Manchester City.