Alfa de “Gran Hermano” intentó reconciliarse con Romina pero ella lo rechazó: “No quiero hablar más”

Alfa y Romina ya no pueden mirarse con los mismos ojos dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). En las últimas horas, tuvieron una feroz pelea en la que él la trato de “ridícula” y “víctima” por decir que extraña a sus hijas, y ella no tiene intenciones de perdonarlo.

Ayer, luego de la eliminación de Ariel, el más veterano del reality intentó acercarse a la exdiputada para reconciliarse. Mientras le daba un abrazo e intentaba hablarle, Uhrig le cortó el rostro, se alejó, y expresó: “No quiero hablar más”.

El intento de reconciliación fallido de Alfa con Romina en “Gran Hermano”

“No entendiste lo que te quise decir”, le dijo Alfa mientras intentaba darle un abrazo y mirarla a los ojos. Sin embargo, ella se negó a recibir su cariño y observó hacia otro costado, ignorándolo por completo. “Lo dijiste al pasar, ya está, no quiero hablar más”, le respondió Romina con voz baja y desganada por la situación.

Mientras Alfa le hablaba, Romina miraba para otro costado sin ánimos de escucharlo. (Foto: Captura Telefe).

“Usé una palabra que a vos no te gustó, no entendiste”, siguió insistiendo Walter y sosteniéndole las manos a la exdiputada del Frente de Todos. Ella rechazó por completo su pedido de disculpas y de reconciliación. “Basta Alfa, a mi me dolió mucho”, expresó angustiada sin ánimos de seguir hablando con él.

Luego, se cortó la transmisión dentro de la casa de Gran Hermano ya que en el estudio debían recibir a Ariel, el último participante eliminado del reality. Santiago del Moro quedó anonadado por la escena que estaban protagonizando Alfa y Romina, y anticipó que las imágenes se verán recién este lunes por la noche.

“No seas ridícula”: la frase de Alfa que desencadenó la ruptura de su vínculo con Romina

Días atrás, Alfa escuchó un grito desde el exterior de la casa de Gran Hermano e interpretó que se dirigía hacia él y su relación de amistad con Romina. Por eso, fue y le dijo: “No seas ridícula, para mí a vos te está jugando en contra el tema de tus hijas. Estás en una posición de víctima porque las extrañás, y eso se ve cuando mostrás la foto de ellas”.

Sin poder creer lo que estaba escuchando, y con otras peleas como antecedentes, la participante reaccionó sin filtros y dolida. “Te estás yendo al carajo. No me hago la víctima, a mis hijas no las utilizo. Pongo su foto para que ellas vean que siempre las tengo presente”, manifestó entre gritos. Y agregó: “No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa. Es lo estás diciendo vos, Alfa”.

En otros de los fragmentos que se difundieron sobre la conflictiva situación que atraviesan ambos participantes, se la pudo ver a Uhrig dialogando con sus compañeras. “Alguien que te habla así es porque no te quiere y te tiene bronca y odio”, dijo apenada. “Quiero que se vaya, que se lo lleve Camila con moñito y todo”, agregó también con rencor.