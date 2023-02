Elon Musk quiere compartir sus ingresos de Twitter con los usuarios

El magnate multimillonario Elon Musk, compartirá sus ingresos publicitarios con los usuarios de Twitter. Este dinero generado por la publicidad que realiza la plataforma será dividido con los creadores que pagan por Twitter Blue, la nueva suscripción del dueño de la red social.

Según Musk, para poder acceder a estos ingresos, solo necesita tener en cuenta que tendrá que pagar la suscripción de Twitter Blu, un pago mensual que trae diferentes beneficios dentro de la plataforma, como el sello azul, que certifica que la cuenta es verificada.

Sin embargo, aún no ha ofrecido mayor detalles sobre cómo va empezar este nuevo programa, pero en el pasado, ya había avanzado con esta misma intención de ofrecer nuevas vías de monetización para creadores de contenidos.

Tal y como lo realizan redes como Youtube, en el que reparten aquellos ingresos que son generados por la publicidad que se generan con los videos realizados en esta plataforma. Esto ha permitido que usuarios con muchas visualizaciones ganen grandes cantidades de dinero, y a su vez, los anime para realizar más contenido dentro de la plataforma.

“Twitter tiene que ser el lugar en el que un creador está mejor compensado por su tiempo y talento”, indicó Elon Musk en su cuenta de Twitter, en una respuesta a un comentario de otro tuitero que hacía referencia a la competencia con YouTube en este ámbito.

FILE PHOTO: Twitter logo and a photo of Elon Musk are displayed through magnifier in this illustration taken October 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo