La furia de Samid porque le impidieron entrar a la cumbre del FDT: “Me dio lástima, haremos una mala elección”

En la cumbre del Frente de Todos en Merlo había lista de invitados para entrar, pero en la nómina no estaba el nombre de un histórico del PJ, el congresal y empresario de la carne, Alberto Samid, al que no lo dejaron entrar. El dirigente habló de “egoísmo”, en declaraciones a TN, y advirtió que si no se “abre el juego” el oficialismo hará “una muy mala elección” en las presidenciales, lo que dijo que le genera “lástima”.

Samid criticó la actitud de los dirigentes de hacer una reunión cerrada: “¿Qué quieren hacer, un partido chiquito, una sociedad anónima? ¿Quién es el dueño? Tengo 50 años de militancia en el partido, participé en cada encuentro que se convocó, a ver en qué puedo dar una mano”.

El empresario de la carne explicó que cuando llegó a la entrada de la Quinta Municipal “La Colonial”, donde se hizo la cumbre, le bloquearon el paso: “Le dije a la gente de la entrada, ¿estás seguro? Me respondieron: ‘No estás en la lista, es solo para invitados’, me conocieron, y me pidieron disculpas”.

Samid criticó: “Había vallas, como si fuera un negocio, una fábrica, algo privado, cuando el Partido Justicialista no es algo privado, nunca me pasó algo así, estos muchachos parece que lo privatizaron al partido, porque las reuniones del PJ siempre fueron abiertas”.

El empresario de la carne dijo que no está “dolido” porque está “curtido”, y expresó su malestar por lo que pasó: “Hay que dejar que participen todos, ellos conocen mi pensamiento, seguramente no me dejaron entrar por eso, creen que les va a ir mejor haciendo un partido chiquito, no sé quién es el ideólogo de esto, alguien que no comprende la política”.

Las frases más destacadas de Alberto Samid

“Se juntan 20 y dicen: ‘Hicimos la unidad entre 20′, seguro dirán eso”.

“Espero que los muchachos reflexionen y que se den cuenta de que en vez de cerrar las puertas, las tienen que abrir”.

y que se den cuenta de que en vez de cerrar las puertas, las tienen que abrir”. “Estoy sorprendido con lo que pasó, le puede suceder a cualquier militante, si tienen que hablar algo se puede saber, ¿qué están haciendo, un negocio?’”.

“Todo tiene que ser público, a favor de la gente, el partido, si hablan de otra cosa deja de ser el partido”.

a favor de la gente, el partido, si hablan de otra cosa deja de ser el partido”. “En la cumbre del PJ iba a proponer, si me permitían hablar, sobre lo que tenemos que hacer, un gobierno de unidad nacional”.

“Mientras nos peleamos, los de afuera se ríen, se llevan el petróleo, el litio, la pesca, parte de la agricultura, por pelearnos no miramos lo que nos roban todos los días”.

El oficialismo se aleja de Alberto Fernández y avanza en su estrategia electoral en provincia de Buenos Aires

Con Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof a la cabeza, funcionarios e intendentes bonaerenses del Frente de Todos se reunieron en Merlo (Foto: Prensa FdT).

La cumbre del Frente de Todos fue el martes en Merlo, sin el presidente, Alberto Fernández, encabezada por el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los ministros, Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Sergio Massa (Economía), y en la que también hubo intendentes de la primera y la tercera sección electoral.