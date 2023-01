Advierten que Argentina será sancionada en el GAFI si Juntos no levanta el bloqueo legislativo

El Frente de Todos le solicitó a Juntos por el Cambio habilitar la comisión de Legislación Penal para tratar una ley que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos.

Se trata de un proyecto enviado por el Gobierno para modificar tipificaciones penales, aumentar las multas y sumar agravantes por terrorismo, con el posible congelamiento de bienes. Además, se agregan obligaciones a los abogados.

La próxima revisión del GAFI es en septiembre y si antes de esa fecha no se sanciona la ley, Argentina podría recibir un llamado de atención. Sería una pesada herencia para el próximo presidente.

El proyecto empezó a ser tratado en comisiones en noviembre y hasta hubo un intercambio de borradores con Juntos por el Cambio para unificar un texto.

Pero el diálogo se rompió en diciembre ante la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura y empeoró este año ante el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio anunció que sus legisladores no facilitarían el quórum mientras el proceso de juicio político esté vigente y en la primera semana de sesiones extraordinarias cumplieron.

No aparecieron diputados de JxC para facilitar el quórum en la comisión de la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y tampoco en la de Juicio Político.

Pero el temario del presidente suma leyes que tienen giro a comisiones presididas por diputados opositores y si no las convocan no podrán tratarse.

El septiembre hay una revisión del GAFI y si la ley que envió el Gobierno no se aprueba, Argentina será sancionada. Debe tratarse en la comisión de legislación penal, que preside una diputada del PRO y no fue convocada.

Es el caso del proyecto para combatir el lavado de activos resta ser tratado por la comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada del PRO María Luján Rey.

Este viernes, la vice de la comisión, la oficialista Mónica Litza, le envió una carta a Rey para pedirle que convoque a la comisión, firmada por 13 diputados de su bancada.

“De no tratarse el proyecto es altamente probable que el resultado de la revisión del GAFI sea negativo y genere no solamente responsabilidad internacional de Argentina, sino fuertes consecuencias negativas sobre vastos sectores de la economía nacional, que se verían impedidos no solamente de acceder a financiamiento, sino de mantener a relaciones normales con el extranjero”, señalaron los diputados.

Si Rey no convoca a la comisión la ley no podrá tratarse, a no ser que el pleno del recinto la llame, trámite que en la jerga legislativa se denomina “emplazar”. El oficialismo no tiene mayoría para llevarla a cabo.

En una situación similar quedó el plan nacional de ciencia, tecnología e innovación 2030, que fue aprobado por el Senado y resta que Diputados lo sancione.

Pero antes lo debe dictaminar la comisión de ciencia y técnica que preside el radical Facundo Manes y por ahora no fue convocada.

Se trata de un plan que define los 10 desafíos nacionales con las estrategias I+D+i para abordarlos. Enumera como tales a la erradicación de la pobreza, el desarrollo de la bioeconomía y la biotecnología, la soberanía alimentaria; la democracia y los derechos ciudadanos; la educación inclusiva y de calidad, acceso a la salud.

También el desarrollo espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino; la industria informática, la transición al desarrollo sostenible y la transición energética.

Manes recibió una carta de los diputados oficialistas para pedir que convoque a la comisión de ciencia y sancionen la ley. “El amplio consenso alcanzado en el Senado es un antecedente favorable”, le recordaron. Por ahora no tuvieron respuesta.