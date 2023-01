La furia de Novak Djokovic por un espectador disfrazado que lo insultó en el Australian Open: “Está completamente borracho”

No fue un partido nada cómodo el que tuvo que disputar Novak Djokovic contra el francés Enzo Couacaud, pero se clasificó para la tercera ronda del Australian Open al imponerse por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0. Se trató de un compromiso en el que tuvo que emplearse a fondo y donde tuvo un altercado con un espectador que lo insultó, al punto que fue a pedirle al juez de silla que lo eche del estadio.

Djokovic cometió una doble falta después de haber sido molestado por un reducido grupo de espectadores. Eso derivó en la pérdida del tie-break del segundo set ante Couacaud. Fue uno de los momentos más complicados que le tocó vivir al nueve veces campeón en Australia que también tuvo que pedir asistencia médica durante esa segunda manga.

Nole venía firme en sus rendimiento pero en el tercer juego del cuarto set ya no pudo más con un ruidoso grupo de aficionados y se acercó al juez de silla para apuntar directamente a un espectador. “Sabes quién es. Está completamente borracho, fuera de sí. Me estuvo provocando toda la noche”, denunció el ex número 1 ante el umpire.

Ante la respuesta del árbitro, que trató de calmarlo y no mostró intención de expulsar a este aficionado, Djokovic se enfureció. “Tú lo has escuchado diez veces, yo cincuenta. No ha venido a ver tenis, me está provocando desde el primer punto. Quiere sacarme de mis casillas”, le recriminó al juez.

Miembros de la seguridad del Australian Open expulsaron a los fanáticos disfrazados que molestaban a Djokovic (REUTERS/Carl Recine)

Los fanáticos ruidosos eran sencillamente identificables porque estaban vestidos con camiseta y gorro de ¿Dónde está Wally?. El jugador serbio estaba decidido a sacarlos de la grada. “¿Por qué no llamas a seguridad y lo echan del estadio?”, insistió. Allí fue que un agente de seguridad fue a conversar con las personas que lo estaban molestando y les pidió que se retiraran.

Pese a su lesión de isquiotibiales en la pierna izquierdo, Novak Djokovic logró avanzar en busca de su 10° corona en Australia y su 22º título de Grand Slam. El serbio mostró su mejor cara en el primer set, pero se topó con un obstáculo en el segundo, que duró 74 minutos y tuvo a Enzo Couacaud (191°) jugando a buen ritmo e intensidad para igualar la contienda en el tie-break.

Djokovic luego logró sacar la artillería pesada para imponerse en los dos últimos sets en la Rod Laver Arena y citarse en tercera ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov. El tenista de 35 años llega mermado físicamente, jugando con un vendaje en su muslo izquierdo, pero con ánimos de llevarse un nuevo campeonato en su Grand Slam predilecto.

