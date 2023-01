Un exejecutivo de SpaceX hizo fuertes revelaciones sobre Elon Musk

El carácter de Elon Musk quedó en evidencia, una vez más, tras su llegada a Twitter. Las primeras medidas al frente de esa empresa consistieron en despidos masivos, grandes exigencias a los trabajadores que mantuvieron sus cargos e incluso la instalación de dormitorios en las oficinas para que los empleados pasen más tiempo allí.

La extrema dureza de Musk como jefe no se restringe a Twitter. Ahora que el magnate de 51 años está en boca de todos (quizá más que en cualquier otro momento), un exempleado de una de sus compañías salió a contar intimidades de su antiguo empleador, que también es dueño de firmas como Tesla, Neuralink, Hyperloop y SpaceX.

Musk, el genio con mal carácter

Un informe de Business Insider recoge declaraciones de Jim Cantrell, que fue parte de SpaceX en los orígenes de la empresa aeroespacial que Musk fundó en el año 2002. Cantrell fue contactado por el por entonces joven empresario un año antes, cuando se desempeñaba en el equipo de ingeniería espacial de la Universidad Estatal de Utah.

El carácter exigente de Elon Musk como jefe no es un secreto. (Foto: AFP/Dimitrios Kambouris)

Cantrell contó que a comienzos de los 2000 Musk era un nuevo multimillonario de Internet (había cocreado PayPal) que quería demostrar que los humanos podían ser una especie interplanetaria. “Elon tenía poco más de 20 años, estaba muy mal vestido. Era muy inteligente y decidido, pero incluso en Estados Unidos se pensaba que solo era un niño rico que quería incursionar en el espacio”.

En su narración, el antiguo empleado de Musk dio cuenta de su persistencia casi obstinada y de su genialidad. Por ejemplo, recordó que en una ocasión pensó comprar cohetes rusos porque eran más baratos, pero que luego de las primeras conversaciones Elon decidió construirlo por cuenta propia.

“Quedé impresionado con los resultados”, reconoció Cantrell.

“Hay un Elon bueno y otro malo”, dijo el exempleado de SpaceX

Amén de la genialidad que Cantrell reconoce en Musk (“sus planes eran emocionantes”), el extrabajador de SpaceX también dio cuenta del complejo vínculo que mantuvo con el magnate durante su estadía en la compañía aeroespacial.

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla durante un evento en Washington.

“Fui vicepresidente de desarrollo comercial de SpaceX desde diciembre de 2001 hasta que me fui en septiembre de 2002. Elon y yo teníamos demasiados conflictos. Me gritó un par de veces, y hubiera tenido que cambiar de persona para seguir trabajando allí”, dijo, y remató al señalar que “trabajar con Elon era hacerlo con dos personas diferentes: el ‘Elon bueno’ y el ‘Elon malo’; nunca sabías cuál te iba a tocar”.

“Una vez me llamó a las 3 de la mañana exigiendo saber dónde estaba porque no me encontraba en la oficina. Le dije que me había ido a la cama hacía tres horas y que necesitaba dormir”, recordó. “El bueno de Elon es muy divertido y encantador. Trae consigo sus grandes ideas y tienes que ser parte de ellas. El Elon malo te gritaría y se frustraría. Nadie era lo suficientemente bueno para él”, comentó Cantrell.

¿Cuál es el Elon Musk de Twitter?

Es posible que la respuesta a ese interrogante sea igual a la planteada por el exSpace: hay un Elon simpatiquísimo y genial, y está el otro que no encaja precisamente con la diplomacia. Son las dos caras de una misma moneda.

“Hay un ‘Elon bueno” y un ‘Elon malo'”, aseguró un exempleado de SpaceX. Por: via REUTERS

En su todavía breve periplo en Twitter ha mostrado las dos caras: planes emocionantes (o, cuanto menos, prometedores), pero también medidas un tanto indeseables. Dejando de lado los despidos de personal (hay cuestiones empresariales que sólo los empresarios comprenden), el indulto a cuentas suspendidas y la cancelación de los equipos de moderación de la red social son aspectos que a muchos preocupan respecto al futuro de Twitter, con Musk al frente, el bueno y el malo.

“Aprendí mucho, pero no me sentí respetado. No necesitaba que me pagaran para que me gritaran, así que me alejé”, cerró Cantrell al recordar su paso por SpaceX a inicios de los 2000, una situación que, de acuerdo a los reportes que circulan, ahora atraviesan muchos empleados en Twitter.

SpaceX tampoco se salva en el 2023. Según contamos recientemente, el empresario despidió a trabajadores de esa firma que publicaron tuits manifestando desacuerdos con la dirigencia de la empresa.