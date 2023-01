La “bomba electoral” que dejó plantada Mauricio Macri en Mar del Plata: ¿será candidato?

La semana qué pasó fue a nivel político la más importante para Mar del Plata desde el cierre de la campaña electoral en octubre del 2019 que realizaron Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El lunes fue el turno del Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodriguez Larreta, quien llegó a la ciudad con su equipo de colaboradores más importantes. Lo acompañaron Diego Santilli candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau candidato a Jefe de Gobierno de CABA.

Lo que llamó la atención a la mayoría de los analistas políticos es porque el ex presidente Mauricio Macri fue dos días después de Larreta a presentar su libro en dos lugares distintos en La Feliz.

Las explicaciones que se escucharon de ambos sectores es que las agendas de ambos estaban armadas de antemano y que se priorizó la primera quincena de enero que es la más importante para los políticos cuando están en campaña. Larreta junto a sus acompañantes se mostraron en varios lugares de la ciudad dando a entender qué hay una gran unidad en Cambiemos para enfrentar al oficialismo en las próximas PASO de agosto. Macri en tanto lo hizo solo en dos lugares distintos para presentar su libro “Para qué”.

¿Macri será candidato?

Si bien Macri en ambas presentaciones no dejó claro si será o no candidato a presidente en las próximas elecciones lanzó una especie de adelanto electoral a quienes los escucharon en las dos presentaciones.

Una fue más temprano frente a unas 1200 personas en el Complejo “La Normandina” en Playa Grande y luego frente a unos 600 empresarios en el Hotel Costa Galana en un evento organizado en forma conjunta por la Fundación Global y la Fundación Libertad. Todo bajo la atenta mirada del diputado y ex ministro Hernan Lombardi, un hombre que conoce mucho esa ciudad y muy amigo de Macri.

Mientras recorre el país para presentar su libro “Para qué”, el ex mandatario prolonga el misterio sobre las elecciones presidenciales

En “La Normandina” Macri remarcó que la coalición que él integra y que lo tiene como uno de sus referentes “está abierta a una competencia a ver quién conduce y quienes ayudan a levantar el nivel”. Además anticipó que “en diciembre el cambio de gobierno tiene fecha y Argentina se despertará y arrancará un periodo de 20 años de crecimiento” pero advirtió que “ese cambio debe ser veloz para lograr que los jóvenes no se vayan a la mierda” en una clara referencia al éxodo de jóvenes argentinos al exterior.

“Toda la mentira de este gobierno se está cayendo y nos engañaron durante mucho tiempo. Hay que volver a tener reservas en el Banco Central y ya nos dimos cuenta que por acá no hay futuro” expresó el ex presidente.

“Esta vez no van a alcanzar que nos tiren 70 toneladas de piedras para no dejarnos hacer lo el país necesita“, dijo Macri en alusión a los hechos frente al Congreso de la Nación luego de los cambios a la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones del 2018.

Macri junto a los intendentes de Juntos por el Cambio

Lo novedoso de la presentación en el complejo de Playa Grande es que Macri fue entrevistado por el intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien jugó el rol de presentador y entrevistador para que Macri explicara su último libro que resume su experiencia en la gestión como presidente de la Nación entre diciembre de 2.015 y diciembre de 2.019 y los caminos a seguir para transformar la Argentina en los próximos 20 años.

Macri estuvo acompañado por el anfitrión, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien fue elogiado por el ex presidente por su gestión desde diciembre de 2.919.

En particular, porque Montenegro quedó pegado a la boleta de gobernador de María Eugenia Vidal que perdió frente a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Fue uno de los pocos triunfadores de Cambiemos en esas elecciones junto a dos intendentes que también estaban en esa reunión como Nestor Grindeti en Lanús y Diego Valenzuela en Tres de Febrero.

¿Habrá sorpresas con las candidaturas?

Macri no dio indicios en ninguna de las dos presentaciones en Mar del Plata si será o no candidato pero de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al macrismo, el ex presidente podría dar un gran sorpresa en caso que observe que los candidatos presidenciales de Cambiemos no acuerden con él algunos aspectos que en el círculo íntimo del macrismo consideran indelegables.

El primero es ganar las primarias de CABA con un candidato del PRO que enfrente a Martín Losteau. Macri siente un gran resentimiento por el senador, ya que considera que abandonó la embajada en Washington donde él lo nombró sin siquiera adelantarle que lo iba a hacer para lanzar en ese entonces su carrera electoral para Jefe de Gobierno donde perdió las elecciones con Horacio Rodrguez Larreta.

Entre sus más cercanos el ex presidente comenta que su partido, el PRO, no se puede dar el lujo de perder la Capital Federal a manos de Lousteau y su gran protector el líder radical Enrrique “Coti” Nosiglia y tiene que tener un candidato fuerte para enfrentarlo en las PASO de agosto.

El segundo aspecto es que en el círculo de colaboradores cercanos a Macri se mencionan a María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich como candidatas para Capital Federal y también para la provincia de Buenos Aires para acompañar a Horacio Rodriguez Larreta pero por ahora Macri no descarta presentarse a una PASO presidencial dentro del PRO y de Cambiemos si no hay acuerdo dentro del PRO sobre la futura fórmula presidencial.

Bomba electoral

Pero la especie de “bomba electoral” que se escuchó en algunos comentarios de colaboradores de el ex presidente en Mar del Plata es que en caso que no se logre consenso dentro del PRO para tener un candidato fuerte para ganarle a Lousteau la Capital Federal Macri evalúa la posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno en CABA.

“Lo que Macri no quiere es perder la Capital Federal que es la base de sustento o si querés llámala la caja del PRO desde que el ganó las elecciones en ese distrito en el 2011” comentó a iProfesional un hombre que forma parte de los equipos técnicos de Cambiemos.

“En eso es en lo que no coinciden con Horacio Rodriguez Larreta que lo ve a Lousteau como un aliado en cambio Macri no lo ve directamente y considera que fue un error entregarle el Banco Ciudad donde Lousteau puso a Guillermo Laje y a algunos directores. Cuando Macri fue Jefe de Gobierno de CABA siempre puso a hombres suyos para manejar ese banco estratégico como Federico Sturzenegger y Rogelio Frigerio”, comentó la fuente.

Macri también juega en Boca

Tampoco Macri descarta jugar en la interna de Boca Juniors para derrotar en las próximas elecciones de marzo de 2.023 al actual oficialismo y en particular a su archienemigo Juan Román Riquelme y ya mandó a trabajar a su ex ministro de Modernización Andres Ibarra en el armado de un gran frente opositor.

Macri también afirmó “que los errores de la actual gestión del país los pagan los ciudadanos de a pie, los jubilados y los asalariados que cayeron un 10 por ciento comparado contra 2019

Lo que más llamó la atención fue que destacó el concepto de la palabra “cambio” en lugar de “juntos” dos de las palabras que la coalición que el armo tenía como slogan en su campaña del 2.015 y del 2.019.

“Tenemos que estar unidos pero necesitamos saber para qué lo vamos a hacer y o somos el cambio o no somos nada en estas elecciones“, dijo Macri haciendo alusión a una página de su libro Para Qué.

Estrategia de cara a las elecciones 2023

Por otra parte para lograr el éxito en las próximas elecciones reclamó liderazgo y armar equipos de trabajo con buena gente y capacidad para lo cual hay que empoderar a cada uno de ellos para que todo eso luego funcione como gobierno.

Con respecto a las políticas públicas y económicas que se tendrán que aplicar apenas asuma el nuevo gobierno remarcó que “lo que más evalúa la gente es si sos justo pero si premias al que arma más lío eso no está bien” manifestó y además recordó una mala experiencia que había tenido como presidente de Boca Juniors con un jugador del plantel y algunos aludían a su pelea con el ídolo máximo y hoy vicepresidente primero del ese club Juan Román Riquelme.

Escuchando a Macri en la primera fila de La Normandina estuvieron la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los diputados Hernan Lombardi, Cristian Ritondo y Diego Santilli y junto a ellos estaban el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el presidente de la UCR en la provincia de Bs As el marplatense Maxi Abad.

Luego Macri se dirigió caminando y saludando a la gente hacia el Costa Galana donde tuvo la posibilidad de hablarle a empresarios y dirigentes locales y referentes de la ciudad.

Críticas contra el gobierno de Alberto Fernández

En su disertación en el Costa Galana, lo escuchaba Mirtha Legrand en primera fila a quien Macri le dirigía su mirada permanentemente. Fue muy crítico con la gestión de Alberto Fernadez y la calificó como una de las peores de la historia.

“Percibimos que se perdió la sensatez con una cultura de poder oscura, con mentira y el mérito hoy no es importante” dijo y advirtió además que “los errores cometidos activaron bombas que le estallarán en la cara al próximo presidente”

Una de ellas es la deuda de 13 billones de pesos que vencen este año y otra también ves la de las Leliq del Banco Central y les puso un valor al afirmar que “cada siete meses es un PBI’ en alusión a los 600.000 millones de pesos de interés que el BCRA paga a los bancos por los intereses de esas letras emitidas por el Central.

El ex presidente encabezó un acto en Mar del Plata, donde aseguró que “a este Gobierno todo le sale mal”

Para finalizar Macri explicó que escribió “Para qué” cuyo subtítulo es “Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo” para explicar el misterioso camino hacia la felicidad.

“Es un libro sobre mi viaje personal y lo que yo aprendí en él. Es el Para qué de tantas cosechas hechas y vividas y de otras tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presente de un club de fútbol como Boca Juniors para qué cambiar una ciudad y para qué cambiar un país”, finalizó el ex presidente. Luego llegaron los aplausos. Entre las que más aplaudían se destacaba la famosa Mirtha Legrand a quien Macri al final saludó muy afectuosamente.