Pep Guardiola minimizó la derrota del City en el derby de Manchester: “No me importa la Premier League, ya ganamos mucho”

Este sábado Manchester United venció 2-1 al City en el derby celebrado en Old Trafford y pudo celebrar después de lo que había sido el 3-6 que había sufrido de visitante en 2022. El encuentro, que dejó muy enojado al entrenador Pep Guardiola por la actuación del árbitro Stuart Attwell, pudo haber sido decisivo para la definición del título de la Premier League, que tiene al Arsenal como líder con cinco puntos de ventaja sobre los Ciudadanos y un partido menos.

Después de consumada la derrota, el entrenador español que venía de ser eliminado de la Carabao Cup por Southampton (el equipo con menos puntos de la Premier League), sorprendió con sus declaraciones en el terreno de juego: “No me importa la Premier League ni la Carabao Cup. No podemos ganarlas. Pero ya hemos ganado mucho así que no es un problema”.

Manchester City está segundo en la tabla con 39 unidades, uno más que el United y cinco menos que los Gunners, que el domingo visitarán al Tottenham en el clásico de Londres. Para el ex técnico del Barcelona parece que ya no hay posibilidades de que su equipo se alce con el trofeo, pese a que recién ha disputado 18 de las 38 fechas.

Después de semejantes dichos, que hicieron mucho ruido en la prensa británica y en las redes sociales, Guardiola fue consultado nuevamente en conferencia de prensa, en donde se mostró más calmo y aclaró su frase: “Por su puesto que me importa ganar la Premier League, pero ahora, después de (la derrota ante) Southampton… si no ganas, no ganas. No vamos a ganar todas las ligas los próximos 25 años. Vamos a pelear, como se vio hoy, que jugamos para ganar, pero a veces el fútbol es esto y no se gana”, explicó.

En este punto, hizo hincapié en que él está conforme con la actuación de su equipo en el derby: “Hace tres días perdimos la Carabao Cup, pero el hecho no es que la perdimos, sino la manera. Por eso yo estaba tremendamente triste. ¿Hoy qué le puedo decir a mis jugadores? Han demostrado personalidad, ellos (los jugadores de Manchester United) corrieron detrás nuestro la mayor parte del partido y presionaron hasta el final como marca la historia de este club”.

Después del pitazo final, Guardiola fue a protestarle al árbitro por haber convalidado el primer gol del Manchester Unietd (Reuters) Después del pitazo final, Guardiola fue a protestarle al árbitro por haber convalidado el primer gol del Manchester Unietd (Reuters)

Sobre lo ocurrido en el campo de juego, aseguró que los Red Devils supieron aprovechar sus mayores ventajas y que él no tenía pensado cambiar su estilo ante este rival: “Ante la velocidad de Rashbord, Martial y esos jugadores, la manera de contrarrestarlos es juntándose atrás, para que no puedan correr. Pero esa no es nuestra manera, no es lo que queremos hacer. Queremos hacerlo de la manera que lo hicimos y con la cual estuvimos cerca de ganar, pero no fue suficiente. Pero en general estoy satisfecho con la actuación del equipo”.

En conferencia de prensa, los periodistas le consultaron puntualmente sobre el gol del empate del Manchester Uinted que generó mucha polémica ya que un pase filtrado dejó a Marcus Rashford, que estaba en clara posición adelantada, cara a cara con el arquero Ederson. Pero al momento de patear, el jugador inglés dejó que remate su compañero Bruno Fernándes, quien apareció por atrás de todos, perfectamente habilitado, y pudo convertir ante el desconcierto de sus adversarios.

En esa acción, el juez de línea marcó el fuera de juego de Rashford, ya que entendió que el delantero, pese a no haber tocado la pelota, había influido en la maniobra, pero para el árbitro Stuart Attwell esto no sucedió y por eso convalidó el tanto.

“El hecho aquí es la influencia de Rashford. Él influencia a nuestro defensor central que tira la línea, porque de otra manera, por Bruno Fernández, no se hubiese frenado”, sentenció Guardiola, quien apuntó a que el juez fue influenciado por el estadio: “En una jugada así, en 10 de 10 es fuera de juego, porque (Rashford) interviene. El árbitro, en este estadio -puntualizó-, decidió que el jugador no intervino, y listo, no podemos hacer nada. ¿Presentaremos una queja? Claro que no, felicitaciones al United. A veces estas cosas son para uno y otras para otro”. Al ser preguntado sobre por qué buscó hacer referencia al estadio donde se disputó el partido, Guardiola evitó la polémica: “Es Old Trafford, como Anfield, tienes que jugar mejor que lo habitual para ganar”.

Pese a las declaraciones de Guardiola, Manchester City continúa con posibilidades de consagrarse tricampeón de la Premier League, ya que aún resta más de la mitad del torneo. Pero, sin dudas el gran objetivo del club pasa por la Champions League, trofeo ausente en sus vitrinas. En la competencia continental, debe medirse el 22 de febrero ante el RB Leipzig en Alemania por la ida de los octavos de final y la revancha será el 14 de marzo en Inglaterra.