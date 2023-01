Gran Hermano 2022: la polémica actitud de Alfa con Camila que desató una nueva pelea con Ariel

Sigue muy áspera y tensa la convivencia entre Walter Santiago y Ariel Ansaldo adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y el último round entre los dos se dio después de que el parrillero advirtiera que Alfa le metió un dedo en la boca a Camila mientras dormía sobre uno de los sillones del living.

“Me muerde”, le contaba el sexagenario a los otros “hermanitos” que estaban a su alrededor, siendo testigos de sus risas. “No, no, no le hagas eso, Alfa, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable”, le apuntó Ariel. “¿Con qué no se jode? Es una broma que le estoy haciendo. Abogados no. Estoy jugando, hermano”, se justificaba Santiago mientras insistía con la broma.

Un rato después, en la habitación de los varones, Alfa lo encaró. “Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie. Te lo digo así, yo estaba jugando con Camila. Vos no podés ponerte en abogado”, le espetó y Ariel estalló a los gritos: “Estaba durmiendo, le metiste el dedo en la boca… 60 años tenés, no lo voy a permitir. Estás re loco. Eso no se hace”. “Problema mío”, quiso cerrar la discusión Alfa.

Un rato después, Camila habló con Alfa en la cocina y no se manifestó enojada, más bien preocupada por haber “dormido con la boca abierta” ante las cámaras. Alfa le aseguró que se trataba de un chiste y no una actitud “de depravado”. Y coincidieron en que algunos compañeros de la casa “son quilomberos”.

“Me molesta que salgan a gritar: ‘Está indefensa’. ¿Qué indefensa? ¡Estoy jugando! Después cuando fui a la habitación le dije que no necesitaba abogados y que en caso de que le moleste, le pido disculpas. ¿Qué te pasa, boludo?”, le relató Walter a Camila sobre su cruce con Ariel. “Este pibe vio todo, vio que a mí me quisieron sacar con eso. Pero los que hicieron eso, se fueron”, dijo Alfa refiriéndose a cuando le apuntaron la cuestionable broma a Coti del “desodorante”.

Recostados sobre el pasto del jardín, Ariel les contó de lo sucedido a Maxi, Alexis y Nacho sobre la pelea con Alfa y también lo que sucedió en la cena de nominados de la placa en la que la participante correntina terminó siendo eliminada. “Yo le dije que tergiversa todo, eso es verdad, y que no le creo nada, que eso no es así. El tema ya fue, yo solo me enojé con él por el día del dedo en la boca. Me puse de la cabeza cuando me vino a apurar a la pieza”, comenzó explicando el parrillero.

“No es ningún boludo. También con los almohadazos. Un día me puso uno… fue como una piña. Tenía una calentura. Me desperté caliente. Le dije ‘todo bien, pero basta con agresión física porque vamos a terminar mal’. Se lo dije bien y no lo hizo más, así que sabe lo que hace”, insistió Ariel ante sus compañeros

Lejos de alguna posibilidad de tregua, Ariel y Walter volvieron a cruzarse más tarde cuando Alfa no quiso responderle si ya estaba mejor del golpe que sufrió en el borde de la pileta. “Es peor que los tres monitos juntos. Prefiero a Juan”, definió Walter su desprecio por Ariel. “Lo voy a despedazar, van a saltar pedazos de ‘gordo’ por todos lados”, insistió con Romina, Camila, Julieta y Daniela como testigos.