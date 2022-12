Fiestas felices con inclusión para todos

Al llegar esta época del año, muchos de nosotros nos encontramos organizando los eventos festivos de la Navidad y el Año Nuevo, definiendo dónde pasar esos días, con quiénes, y decidiendo qué tomar y qué comer.

Sin embargo, esta cuestión, como muchas otras, no es igual o parecida en todos los hogares. En el caso de la población con discapacidad y sus familias y amigos, la organización de las fiestas implica algunas particularidades a considerar: desde la movilidad para llegar al punto de reunión, la permanencia de los acompañantes durante este período, la costumbre de festejar con pirotecnia, etcétera.

Cada una de las cuestiones planteadas constituye una barrera para las personas con discapacidad y sus familias o entornos. Lo que tradicionalmente se presenta como un acontecimiento de reunión, de festejo, con regalos y mucha alegría, puede colisionar con la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Las personas con discapacidad deben tener transportes accesibles. (Foto: Adobe Stock)

Las barreras de accesibilidad impiden o dificultan la realización de una actividad o tarea, lesionando la plena inclusión de la persona. No necesariamente las barreras son físicas, también existen barreras actitudinales, tecnológicas, culturales, etcétera. Lo que no se ve, lo invisible, es el trayecto de un punto al otro o la imposibilidad de realizar ese trayecto. Y como todos sabemos, aquello que no se ve, no existe.

Qué hacer entonces

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), que la Argentina firmó e incorporó a su legislación interna, señala en su artículo 8 inciso a, lo siguiente: “Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas”.

En este sentido resulta importante subrayar algunos aspectos que hacen al día a día de las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de que la comunidad los conozca y, entre todos, contribuyamos a ir derribando las barreras de accesibilidad que lesionan los derechos de un sector de la sociedad.

Los derechos de las personas con discapacidad deben respetarse. (Foto: Adobe Stock)

Las personas con discapacidad y sus familias deben contar con apoyos que faciliten la organización de la asistencia personal en un período proclive a las licencias, esto es, tener acceso no solo al transporte especial sino al servicio público de transporte con unidades accesibles y personal capacitado en la perspectiva de discapacidad, que garantice el servicio en este período.

Tomar conciencia y pensar en el otro

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los fuegos artificiales que generan alegría y emoción a algunas personas, pueden ocasionar angustia, miedo y perturbación en otras.

No somos una comunidad uniforme y, si tomamos conciencia de las particularidades de sus miembros, podemos obtener una foto de las fiestas más inclusiva, donde no falte aquel que no llegó a destino por falta de transporte o asistencia, ni el que tuvo que buscar refugio por sufrir ante los ruidos y explosiones.

(*) Elizabeth Aimar, fundadora y presidente de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), abogada y docente en la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires (UBA).