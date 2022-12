El papá del Dibu Martínez habló con TN al llegar a la Argentina: “No sé si me entra tanto orgullo”

“No sé si me entra tanto orgullo, pero estoy vivo”, dijo Alberto Martínez apenas aterrizó el avión en Ezeiza. A la espera de los campeones del mundo, el papá del mejor arquero del torneo habló sobre todo lo que atravesó en esta aventura en Qatar.

Beto llegó y se prestó a compartir su experiencia, que seguramente es la de muchos familiares: “Es demasiado intenso todo. Viví un mes muy raro, totalmente diferente a mi vida particular”. Así arranca y continúa especificando en el tramo final de la gloria conseguida: “Los últimos partidos fueron con unos nervios inmensos”.

En diálogo exclusivo con TN, el padre del Dibu Martínez hizo referencia a los recuerdos más preciados que consiguió en el Mundial de Qatar 2022: “Me traigo los guantes, la camiseta y el abrazo de él cuando entré a la cancha”.

Visiblemente orgulloso, Alberto explicó que nunca había pensado que su hijo levantaría la Copa del Mundo porque hay que vivirlo cada día: “El futbolista se hace paso a paso; está en el barrio y quiere jugar en un club, después en la Selección, después en Europa”. Enseguida, profundizó en esa idea de tantos pibes que no llegan: “Nunca te podés imaginar qué va a ser: siempre hay alguien que se troncha. Hay un montón de ‘Maradonas’ y ‘Messis’, pero quedan en el camino porque extrañan, porque no tienen los recursos o porque no tienen un buen representante como tiene mi hijo, que lo agarra de la mano”.

Dibu Martínez fue una de las grandes figuras de Argentina en la final del Mundial. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Al ser consultado sobre qué tiene en particular su hijo, el padre no dudó: “Emi es como todos los jugadores de la Selección: pelean por la celeste y blanca. No lo hacen por la plata”. Encantado con el público que se acercó al aeropuerto para recibir a los jugadores, se tomó un momento para agradecerles y destacar el aliento: “Esta gente es impagable: no se puede creer la cantidad de personas que fueron a Qatar para que seamos locales en todos los partidos. Y vamos a ser locales en todo el mundo, porque donde jueguen vamos a estar con la camiseta”.

Al final, no dejó escapar la perlita que dejó el Dibu en el estadio de Lusail, cuando consoló a la estrella francesa que le hizo tres goles: “Mi hijo saludó a Mbappé como debe ser. Son futbolistas profesionales: lo que pasa en la cancha, queda en la cancha”.