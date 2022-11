Marcela Tauro habló del enfrentamiento entre Flor de la V y Santiago del Moro por #GH2022

La semana pasada en Intrusos (América), Florencia De La V disparó contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano 2022 (Telefe) por “no tomar cartas en el asunto” tras una polémica actitud del participante Walter Santiago, más conocido como Alfa.

Lo que ocurrió es que el participante vio el partido de Argentina ante Arabia Saudita correspondiente al mundial de fútbol de Qatar con un pañuelo de Estados Unidos, algo que molestó a sus compañeros principalmente a Coti Romero. Sobre esto hablaron en el programa de chimentos y Flor no solo estuvo en total desacuerdo con Alfa, a quien trato de “tilingo”, sino que también apuntó contra con el conductor del reality show.

“Que peligroso, aparte, son cosas que en Gran Hermano no las van a charlar, no las van a debatir, como todas las cosas importantes que suceden”, empezó disparando de la V luego de ver el tape del momento en el cual Alfa rechazó una bandera de Argentina. “Santiago del Moro dice que ‘no son un ejemplo’ y, claramente, no son un ejemplo. Pero yo creo que ustedes, el canal de las pelotas, vos como conductor y las personas que forman parte del debate, deberían comunicar este tipo de cosas o ponerlas sobre la mesa. Hay violencia de género, nadie dice nada; suceden otras cosas de acosos y nadie dice nada…”, cerró muy indignada.

Anteriormente, Florencia había sido contundente al referirse al reality show, al cual definió como “la casa más famosa, hegemónica y discriminadora del país”. Luego, agregó: “Suceden muchas cosas y la verdad es que nosotros, particularmente desde acá, no pedimos que los participantes sean un ejemplo”.

“Lo que sí creo es que en El Debate o las personas que conducen deberían hacer una salvedad con ciertas cosas que suceden y no naturalizarlas”, insistió la conductora aludiendo a del Moro. Un rato después, disparó directamente: “Ayer, Santiago del Moro dijo lo siguiente: ‘Ellos no son un ejemplo, ellos no tienen que demostrar…’. Sí, pero me parece que lo que debemos hacer nosotros como comunicadores es decir: ‘Esto no está bien, esto que está sucediendo está mal, eso no se hace’. Eso es lo que debemos hacer, no dejarlo pasar. Esa es la diferencia, que quizás hoy tenemos la posibilidad de construir una sociedad mucho más inclusiva”, cerró.

Así las cosas, Alejandro Castelo, movilero de LAM, fue a buscar a Marcela Tauro, quien trabaja tanto con Florencia (en Intrusos) como con Santiago (en el ciclo radial El Club del Moro) para que diera su opinión al respecto. “Para mí es incómoda la situación porque yo trabajo re bien con Del Moro. Y es incómodo porque me pone en un lugar que tengo que saltar. Salto de alguna manera, no salté a lo Tauro. Igual Santi me ve y lo sabe”, comenzó diciendo la periodista.

“No hablamos con Santiago del tema. Lo que sí él me dice: ‘Tauro, por favor, controlate porque te conozco, un día vas a saltar’. Pero no me dice nada”, explicó Marcela respecto a los comentarios que el conductor le hace sobre de la V. Y agregó: “No la entiendo a Flor, pero la respeto. Entiendo que es un programa de televisión. Hace treinta y pico de años, casi cuarenta que hago televisión y la televisión es para entretener”.