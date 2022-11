La hermana de Maxi se alegró por la eliminación de Juliana de #GH2022: “Ella lo exponía demasiado”

Sin dudas, la eliminación de Juliana Díaz fue un cimbronazo en la casa de Gran Hermano 2022. La participante dejó su huella en el reality y varios de sus compañeros se mostraron desolados por su partida, en especial su novio, Maximiliano Giudici. En un principio, el cordobés se mostró tranquilo, fue al baño y caminó por toda la casa. Sin embargo, no pudo fingir su tristeza por mucho tiempo porque a los pocos minutos se encerró en el sauna y rompió en llanto. Otra de las que resultó más conmovida fue Coti Romero, quien fue la primera en saludarla tras el anuncio de Santiago del Moro. Como si fuera poco, también se mostró devastada y en las redes sociales la acusaron por sus lágrimas falsas.

Lo cierto es que, por actitudes que no le gustaron al público, la joven santafesina finalizó su estadía en el reality con el 57,67% de los votos. Y, en sintonía con lo que ocurría fuera de la casa, quien también manifestó su alegría fue, sorprendentemente, la hermana de Maxi. Daniela Giudici fue entrevistada este lunes por Georgina Barbarossa y sorprendió con sus declaraciones. “Yo tengo que ver el juego desde el lado que me toca, que es como hermana de Maxi, y me parece que no es algo que él deseaba, pero sí algo que él necesitaba como jugador”; comenzó explicando.

Juliana y Maxi eran la pareja más fogosa de la casa

Y continuó. “Él tenía dos frentes dentro de la casa, uno tratar de mantener una relación con todo lo que significa la exposición y el encierro, y otra el juego de la casa. Creo que ahora queda con un solo frente y tengo mucha fe”. “¿Entonces estás contenta que la sacaron a Juliana?”, indagó la conductora. A lo que ella respondió: “No sé si contenta porque verlo a él triste me pone mal, pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine”. En ese sentido, analizó: “Yo veía que ella lo exponía demasiado, que cualquier conflicto que tenían entre ellos él siempre quedaba mal parado y veía una sobreexposición, a veces innecesaria de su parte”.

“¿Votaste para que se fuera?”, le consultó Barbarossa. Y Daniela sorprendió con su respuesta: “No puedo decir eso porque mi hermano me va a matar”. Acto seguido, expresó: “Estoy esperanzada en que vamos a ver un Maxi distinto”.

Por último, reflexionó: “Creo que él no se quiere ir y va a apostar fuerte esta semana a una pelea con Alfa, que sabe que le puede salir bien o muy mal. Está pensando en el juego. Él ve adentro de la casa la tiranía y creo que va a pelear por establecer un orden más democrático, conociéndolo como lo conozco. Él en su fuero interno no sujeta más esta situación de pasividad ante este avasallamiento que se vive dentro de la casa, y creo que estando con Juliana, sentía que pelearla desde ahí podía perjudicarla a ella. Entonces me parece que ahora se ve decidiendo solo. Para bien o para mal, va a ser él con toda su visceralidad”.

En tanto, según pudo saber Teleshow, próximamente habrá un repechaje, aunque todavía no está confirmado si será en diciembre o en enero. En este contexto, se especula con que no solo podrían entrar exparticipantes de esta edición (el publico debería elegir entre los ya eliminados: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Villar y Juliana Díaz), sino que también podrían incorporarse nuevas personas que no llegaron a quedar en la selección final del casting inicial.