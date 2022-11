El ex director del Garrahan se abraza a Patricia ante el procesamiento por corrupción

El médico mediático Carlos Kambourian, perteneciente al armado bonaerense del PRO, fue procesado por usar fondos del Hospital Garrahan para gastos personales y se abraza a Patricia Bullrich para convertir el caso en una persecución política.

Según anticipó Infobae, la Cámara Federal porteña se encuentra analizando el procesamiento sin prisión preventiva que dictó el juez federal Luis Rodríguez por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Kambourian es el ex presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría y de acuerdo a la causa, entre el mes de mayo del año 2018 y enero de 2020, utilizó distintas tarjetas corporativas VISA ­emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital con las que realizaron compras y gastos en beneficio propio. Estos gastos no fueron justificados por Kambourian ni por el ex Director Administrativo del Garrahan, Alan Norton.

Contra esa resolución la defensa de Kambourian interpuso un recurso de apelación que ahora está bajo análisis de la Cámara Federal.

Kambourian saltó a la fama durante la pandemia por sus opiniones en TV sobre el coronavirus y eso lo catapultó a la política de la mano del PRO. No sólo se sumó a varias recorridas en el Conurbano con Cristian Ritondo, sino que forma parte de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, a quien pareció pedirle ayuda en medio del avance judicial.

“Quien tenga miedo a tomar decisiones y ser denunciado, que se quede en su casa. Lo que viene es para valientes” me dijo una vez @PatoBullrich. No gasten tanto dinero intentando ensuciarme. No me van a parar hasta asegurarme que se vayan todos”, tuiteó.