El primer Mundial sin Diego Maradona, a dos años de su muerte: qué hizo el Diez en cada Copa del Mundo

Qatar 2022 es el primer Mundial que se juega desde la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La ausencia del Diez no pasa desapercibida. Es que siempre fue uno de los grandes protagonistas, ya sea como futbolista, como director técnico o como un simple hincha en la tribuna.

Un repaso de qué hizo Maradona en cada Mundial: desde que César Luis Menotti lo dejó fuera en 1978, pasando por su consagración en 1986, hasta el doping que lo dejó fuera en Estados Unidos 1994. También su experiencia como director técnico en Sudáfrica 2010 y la inolvidable foto que dejó en Rusia 2018, su última Copa del Mundo.

Mundial 1978: la angustia de quedar afuera

El viernes 19 de mayo de 1978, César Luis Menotti le dijo a Diego Maradona que no estaba convocado para jugar el Mundial, que comenzaba en poco menos de dos semanas. Fue uno de los últimos tres recortados de la lista de 25. Para entonces, Pelusa tenía 17 años y había debutado en Argentinos Juniors hacía 19 meses, en los que disputó 60 partidos y convirtió 23 goles.

Sin embargo, en la Selección Argentina apenas había jugado cuatro veces, siempre en amistosos y apenas una sola vez como titular. El primer encuentro fue su debut ante Hungría, cuando jugó los últimos 25 minutos; luego dos cruces ante Paraguay por la Copa Félix Bogado (en uno disputó 20 minutos y en el otro estuvo desde el arranque), y, por último, un choque previo a la Copa del Mundo contra Irlanda.

César Luis Menotti dejó a Diego Maradona fuera del Mundial 1978.

“Ahí, cuando quedé afuera de la lista de los 22, ‘porque era muy joven’, empecé a darme cuenta de que la bronca era un combustible para mí”, recordó en su autobiografía, Yo Soy el Diego de la Gente.

Dos días después de esa mala noticia, Diego jugó con Argentina contra Chacarita y convirtió dos goles. Ante la prensa, declaró: “El señor Menotti creyó que yo era el cuarto 10 y me tuve que ir. Yo respeto su posición porque él es el técnico, pero eso no quiere decir que la comparta. Cuando me comunicaron que quedaba desafectado me dolió muchísimo. ¿Explicaciones? No, no me las dieron de ningún tipo. Tampoco las precisaba”.

Durante el Mundial, estuvo en las tribunas del Monumental en dos partidos: la derrota 1-0 ante Italia en fase de grupos y la histórica final frente a Países Bajos –por entonces, Holanda-, en la que el seleccionado se impuso por 3-1.

Mundial 1982: el primer Mundial de Maradona

Diego Maradona disputó su primer Mundial en España 1982, con Menotti como entrenador. A pesar de las grandes expectativas que generó su presencia, el Diez, que ya había llegado a Barcelona en una transferencia récord, se llevó una de sus mayores decepciones.

“No estábamos bien en lo físico. Yo llegué con mucha carga de entrenamientos. Tuvimos varios meses de concentración, pero jugamos pocos partidos”, contó Diego.

Maradona, rodeado por 6 futbolistas de Bélgica en España 1982 (Steve Powell / Getty Images). Por: Steve Powell | Photograph: Steve Powell/Getty I

El arranque fue de la peor manera: caída ante Bélgica por 1-0. En el segundo partido, ante Hungría, Maradona anotó dos tantos en la goleada por 4-1. Desde entonces, no volvió a convertir. La fase de grupos cerró con un triunfo por 2-0 ante el débil El Salvador.

Tras terminar segunda en su zona, a la Argentina le tocó un grupo para nada fácil: Italia y Brasil. Primero fue la caída por 2-1 ante la selección azzurra, que puso a Claudio Gentile a hacerle marca personal a Maradona para que no mostrara su talento.

Planchazo y expulsión de Diego Maradona ante Brasil en el Mundial de España 1982.

Por último, llegó la dura derrota por 3-1 ante Brasil. Allí, Diego sufrió su primera y única expulsión en un Mundial: a los 40 minutos del segundo tiempo, preso de la frustración, le pegó un planchazo a Batista.

Mundial 1986: la consagración de Maradona

En el Mundial de México 1986, la Selección Argentina terminó en el primer lugar del Grupo A, producto de dos victorias, ante Corea del Sur por 3-1 y frente a Bulgaria por 2-0, y un empate 1-1 contra Italia, con gol de Maradona.

Tras superar por 1-0 a Uruguay en los octavos de final, llegó Inglaterra. En ese partido y con una diferencia de apenas cuatro minutos, Diego Maradona se convirtió en leyenda y anotó sus dos goles más famosos. Primero, el polémico tanto que pasó a la historia como “La Mano de Dios” y, luego, el conocido “Gol del Siglo”, en el que arrancó desde mitad de cancha y no frenó hasta dejar en el piso a Peter Shilton para empujar la pelota hacia la red.

El triunfo en ese partido tuvo un sabor especial, dado que el recuerdo de la Guerra de Malvinas estaba presente. “Era como ganarle a un país, más que a un equipo. Aunque no tenía nada que ver con esa guerra, sabíamos que a muchos argentinos los habían matado allá como pajaritos. Y esto era una revancha”, relató Diego.

Diego Maradona con la Copa del Mundo en México 1986 (AP).

En semifinales, Maradona volvió a hacer magia y marcó los únicos dos goles del partido frente a Bélgica. De esa manera, la Selección avanzó a la final, donde se midió ante Alemania Federal. Cuando el marcador estaba igualado 2-2, Diego metió un pase milimétrico a Jorge Burruchaga, que estableció el 3-2 definitivo.

Mundial 1990: a un paso de la gloria

Una semana antes del comienzo del Mundial de Italia 1990, uno de los sparrings le metió un planchazo a Maradona y le arrancó la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Para colmo, otra dura patada en el partido ante Rumania en fase de grupos le dejó el tobillo tamaño pelota de tenis, por lo que, desde entonces, tuvo que infiltrarse antes de cada partido.

“Pocas veces sentí tanto dolor como en ese Mundial. No sé cómo me aguantó el tobillo. Me acuerdo que me lo rompen con Rumania de un puntinazo. Ese partido, muchos no se acuerdan, pero fue tremendo, nos cagamos a patadas. Porque ellos dieron, pero nosotros también. Me acuerdo que llegué al vestuario en el entretiempo y no podía pisar. El médico me dijo que no podía salir al segundo tiempo. ¡Era el partido que nos clasificaba o nos dejaba afuera! Ni muerto me lo perdía. Así que me infiltraron en el vestuario y salí a jugar así”, recordó.

Aun así, Diego se las ingenió para llevar a la Selección a la final. En octavos de final, Maradona metió un pase inolvidable para que Claudio Caniggia pusiera el 1-0 ante Brasil, que había sido superior durante todo el encuentro.

Diego Maradona le reclama al árbitro Edgardo Codesal su decisión de cobrar penal para Alemania contra Argentina en la final de Italia 90 (Fifa.com)

En cuartos de final y en semifinales, Sergio Goycochea se convirtió en héroe. Gracias al arquero debutante, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo superó ambas instancias en la tanda de penales.

La derrota llegó en la final y la Argentina quedó a solo un paso de la gloria. “Los alemanes llegaron enteros. Y nosotros jugamos en llantas”, lamentó Maradona. Y se quejó, en referencia al penal con el que Alemania se impuso por 1-0 a cinco minutos del final: “No hacía falta que nos robaran como nos robaran”.

Mundial 1994: “Me cortaron las piernas”

Para llegar al Mundial 1994, Maradona se preparó como nunca. Lo hizo en un campo de La Pampa junto a Fernando Signorini, lejos de la ciudad para mantenerse alejado de sus adicciones. Con esfuerzo y perseverancia, Diego bajó varios kilos y se puso en buena forma física para afrontar la competencia en Estados Unidos.

La icónica foto de Diego y la enfermera (AP).

El primer partido de la fase de grupos fue victoria 4-0 ante Grecia, con un triplete de Batistuta y un tanto de Maradona. Luego llegó el triunfo por 2-1 ante Nigeria, con un doblete de Caniggia. Tras el final de ese partido, Diego se retiró de la mano de una enfermera para someterse al control antidoping.

Daniel Cerrini, el personal trainer que lo había acompañado a La Pampa y que también viajó a Estados Unidos, compró más pastillas para adelgazar, sin prestarle atención a las etiquetas. “Me cortaron las piernas”, fue la frase que inmortalizó luego de que los análisis le dieran positivo de efedrina.

Mundial 1998: enemistado con Passarella

Enfrentado con el entonces director técnico de la Selección, Daniel Passarella, Maradona recién aterrizó en Marsella un día antes de los cuartos de final ante Países Bajos, en el Mundial de Francia 1998. Tras la eliminación por 2-1, apuntó contra el DT: “Lo que más bronca me dio es que no se jugó a la argentina. Nos disfrazamos de Alemania y quedamos fuera del Mundial. Estos jugadores se pueden quedar muy tranquilos en lo anímico. Perdimos por el planteo táctico”.

“Con otro tipo en el banco, yo hubiera estado dentro de la cancha o al costado, brindando mi experiencia. Estoy caliente porque Passarella le negó a 35 millones de argentinos la presencia de Caniggia y de Redondo”, completó.

Mundial 2002: en plena rehabilitación

En el Mundial 2002, Maradona viajó a Japón recién para presenciar la final del mundial en el Estadio de Yokohama entre Alemania y Brasil. El gobierno nipón se había negado a aceptar su presencia debido a sus adicciones, pero la ministra de Justicia, Mayumi Moriyama, finalmente aceptó su pedido.

Para entonces, Diego llevaba varios meses internado en una clínica especializada en las afueras de La Habana, en Cuba, para tratar su adicción a las drogas.

Mundial 2006: las arengas en el vestuario

Maradona fue al Mundial de Alemania 2006 como columnista y analizó los partidos para Cadena 4 de la TV de España. Antes de cada partido de la Selección Argentina, pasó por el vestuario para arengar a los futbolistas dirigidos por José Néstor Pekerman.

Ese ritual se cortó justamente en los cuartos de final contra Alemania, porque Diego no llegó a tiempo al vestuario. Incluso no pudo ingresar al estadio, por un conflicto de unos amigos suyos en los controles de seguridad. Entonces, regresó al hotel y vio desde allí la eliminación argentina.

Mundial 2010: Maradona director técnico

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Diego Maradona volvió a ser protagonista en la Selección Argentina. Esta vez, se puso el saco de director técnico, un cargo que apenas conocía tras dos breves experiencias en Deportivo Mandiyú y Racing.

Diego Maradona y Lionel Messi.

Tras una clasificación agónica, recordada por el gol de Martín Palermo a Perú, el seleccionado albiceleste comenzó la Copa del Mundo con el pie derecho. Fueron tres triunfos al hilo en el Grupo B: Nigeria (1-0), Corea del Sur (4-1) y Grecia (2-0).

En octavos de final, Argentina eliminó a México por 3-1 con un doblete de Carlos Tevez y un gol de Gonzalo Higuaín. “No nos comamos el chamuyo de Alemania”, alentó antes de los cuartos de final. Sin embargo, los alemanes se impusieron por un contundente 4-0.

Mundial 2014: polémica con la FIFA

Maradona fue al Mundial de Brasil 2014 como comentarista para el programa “De zurda” -compartía pantalla con Víctor Hugo Morales-, de la cadena TeleSUR, con sede en Venezuela. La polémica lo atravesó luego de calificar como “injusta” y “una cosa de mafia increíble” la sanción que la FIFA le impuso a Luis Suárez, que mordió a Chiellini en el cruce entre Uruguay e Italia.

Entonces, denunció que no lo dejaron ingresar al Maracaná para ver el partido entre Argentina y Bosnia. “No me dejaban entrar por ningún lado. Una cosa es no poder y otra cosa es que no te dejen”, se quejó. Sin embargo, desde la FIFA negaron que Diego estuviese vetado de los estadios.

Mundial 2018: el último de Maradona y una foto inolvidable

Diego Maradona vivió su último Mundial en 2018, cuando viajó a Rusia para alentar a la Selección Argentina desde la tribuna. Como no podía ser de otra manera, fue protagonista de una increíble imagen que se viralizó en las redes sociales y que despertó un sinfín de reacciones.

Sucedió en el último partido de la fase de grupos ante Nigeria. Al festejar el gol de Messi, abrió los brazos mirando al cielo y, como si se tratara de una película, el único rayo de sol que se filtró en el estadio lo iluminó a él.

Diego Maradona festeja el gol de Lionel Messi ante Nigeria en el Mundial de Rusia 2018.

Al término del agónico triunfo por 2-1, que le dio la clasificación a octavos de final, Maradona se descompuso y asustó a todos. “Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”, contó.

Y completó: “Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!”.