Corrientes: lo desfiguraron a golpes en un boliche y ninguna comisaría quiso tomarle la denuncia

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el boliche Terremoto Tropical, ubicado en RN 12 km 1030. Miguel Angel Gómez fue golpeado por siete personas: cinco patovicas más el dueño del local bailable y su hijo. Además le arrebataron y destruyeron el celular a su novia, que intentó filmar el incidente. Con la cara destruída, intentaron hacer la denuncia, pero en las comisarías en las que lo intentó se negaron a tomarle la denuncia.

“Faltando pocos minutos para que termine el boliche me retiran a mí y a mi mujer el personal de seguridad del local y me pegaron. A mi mujer le sacar el teléfono porque ella quería filmar como me estaban pegando, le robaron el teléfono. Cuando les reclamamos, lo tiraron a la calle y se destruyó por completo. Luego de eso, salió el dueño del boliche y sus cinco patovicas y me siguieron pegando”, contó Miguel Angel a LT7.

“Ellos dicen que yo subí al escenario, que me estaba comportando mal. El señor que estaba cantando, Julio Sotelo de los Conti, deja de actuar y se va, porque él pedía que me dejen ingresar, porque vio que yo no hice nada, me estaba comportando bien… Yo estaba con mi mujer, tranquilo. Pero como estaba todo desfigurado, no me iban a dejar pasar”, agregó Miguel Ángel.

“Quiero que se hagan responsables las personas que me hicieron esto”, agregó.